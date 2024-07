McLaren al Goodwood Festival of Speed per celebrare Senna

La McLaren sarà tra i protagonisti del Goodwood Festival of Speed, evento prestigioso in programma dall’11 al 14 luglio 2024. Il tema centrale della partecipazione di McLaren sarà un sentito omaggio al leggendario pilota di Formula 1 Ayrton Senna, un nome indissolubilmente legato alla storia del team di Woking

La McLaren si prepara a sbarcare al Goodwood Festival of Speed, in programma dall’11 al 14 luglio, per un evento ricco di emozioni e celebrazioni. Protagonista indiscussa sarà la McLaren Senna, vestita con la speciale livrea Senna Semper, un capolavoro di artigianalità realizzato da McLaren Special Operations (MSO). Accanto a lei, sfoggerà i suoi colori la MCL38, nel vestito indossato nel Gran Premio di Monaco 2024.

A dare spettacolo sulla storica collina di Goodwood ci saranno due piloti d’eccezione: Bruno Senna, nipote di Ayrton e ambasciatore di McLaren Automotive, che si metterà al volante della MP4/6, la monoposto con cui suo zio conquistò il titolo mondiale nel 1991. Il sabato, invece, toccherà a Mika Häkkinen, due volte campione del mondo con McLaren, pilotare la Solus GT, una vettura su misura che porta il suo nome e che sfoggerà una livrea speciale ispirata alla McLaren MP4/13, con cui il finlandese trionfò nel 1998.

McLaren al Goodwood Festival: un evento imperdibile

A margine dell’evento che vedrà protagonista, fra tanti, anche il team di Woking, il CEO di McLaren Automotive Michael Leiters ha dichiarato:

Il Goodwood Festival of Speed di quest’anno sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di motorsport e di Ayrton Senna. Celebriamo la nostra immensa tradizione sportiva con auto iconiche e piloti leggendari che continuano a ispirarci e a spingerci a realizzare supercar sempre più performanti.

Il Goodwood Festival of Speed si preannuncia come un evento ricco di emozioni e di celebrazioni, un’occasione unica per ammirare da vicino vetture storiche e moderne, incontrare leggende del motorsport e vivere l’atmosfera elettrizzante di una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose al mondo. Nel frattempo, continuate a seguirci su Tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo dei motori e molto altro ancora!