Nuova Opel Frontera: domani la prima apparizione del SUV

Mancano ormai poche ore prima di vedere per la prima volta dal vivo la nuova Opel Frontera in anteprima mondiale

Tra qualche ora, nello specifico nella giornata di domani, vedrà comparire per la prima volta in anteprima mondiale la nuova Opel Frontera nella metropoli turca di Istanbul. Circa un mese fa vi avevamo mostrato le prime immagini del piccolo SUV della casa del Blitz ed ora la nuova nata di casa Opel è pronta a fare la sua comparsa in pubblico. Sebbene alcune informazioni siano ancora mancanti, come le dimensioni esterne, possiamo già fare una prima esplorazione delle caratteristiche principali dell’erede della Crossland.

Dal punto di vista visivo, la Frontera si distingue nettamente dalla Crossland, adottando un approccio più robusto e aggressivo nel suo design. Il frontale è dominato dal classico Opel Vizor, abbinato a luci full LED e al nuovo logo nero, che si fonde quasi con la mascherina. Il posteriore, con un lunotto quasi perpendicolare al terreno, offre uno spazio interno ottimizzato, anche se la vetratura sembra non essere particolarmente generosa. Le luci posteriori orizzontali e la scritta “Frontera” conferiscono un’immagine massiccia e imponente, completata dalle barre sul tetto disponibili su richiesta, con capacità di carico fino a 200 kg.

Passando agli interni, la Frontera 2024 presenta un design in linea con gli altri modelli Opel, con due display da 10″ per strumentazione digitale e infotainment, e un nuovo volante. Si fa menzione di un alloggiamento dedicato allo smartphone, ma al momento non ci sono immagini disponibili. I comandi del climatizzatore rimangono fisici, mentre sono presenti prese USB e un’area per la ricarica wireless dello smartphone. La particolare attenzione ai sedili, con uno speciale incavo per ridurre la pressione sul coccige e la funzione brevettata Intelli-Seat, promette un comfort di guida elevato, soprattutto per lunghi viaggi.

Nuova Opel Frontera: interni e motorizzazioni

Passando agli interni, la nuova Opel Frontera presenta un design in linea con gli altri modelli Opel, con due display da 10″ per strumentazione digitale e infotainment, e un nuovo volante. I comandi del climatizzatore rimangono fisici, mentre sono presenti prese USB e un’area per la ricarica wireless dello smartphone. La particolare attenzione ai sedili, con uno speciale incavo per ridurre la pressione sul coccige e la funzione brevettata Intelli-Seat, promette un comfort di guida elevato, soprattutto per lunghi viaggi.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Frontera offrirà opzioni 100% elettriche o mild hybrid a 48 Volt. Si prevede che l’unità elettrica possa vantare 156 CV con una batteria da 54 kWh e un’autonomia dichiarata di 400 km, mentre la versione mild hybrid potrebbe montare il motore 1.2 da 100 CV. Sebbene non sia specificata la piattaforma, è probabile che si tratti della CMP di Stellantis, già impiegata su altri modelli come la Fiat 600 e la Jeep Avenger.

In conclusione, la nuova Opel Frontera sembra promettere un’esperienza di guida versatile e moderna, con un design distintivo, tecnologia all’avanguardia e una gamma di motorizzazioni efficienti ed ecologiche. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli che completeranno il quadro di questo nuovo SUV di casa Opel nella giornata di domani. Nel frattempo, continuate a seguirci su tuttotek.it per saperne di più dal mondo dei motori ma non solo!