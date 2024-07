Red Magic 9S Pro e 9S Pro+: ufficiali con Snap 8 Gen 3 potenziato

Red Magic 9S Pro e 9S Pro+ dominano la scena gaming con Snapdragon 8 Gen 3 potenziato e sistema di raffreddamento rivoluzionario

Il mondo del gaming mobile è in fermento: Red Magic ha appena lanciato i suoi nuovi smartphone 9S Pro e 9S Pro+, equipaggiati con il potentissimo chipset Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version e un sistema di raffreddamento all’avanguardia. Il risultato? Prestazioni senza precedenti e un’esperienza di gioco che sfida ogni limite.

Red Magic 9S Pro: un mostro di potenza al servizio del gaming

La versione potenziata del chipset Snapdragon 8 Gen 3, con un core CPU che raggiunge i 3,4 GHz e una GPU potenziata a 1 GHz, promette prestazioni da record. Red Magic non si è limitata a parole, dimostrando la potenza del 9S Pro con un punteggio AnTuTu di oltre 2 milioni di punti, il più alto mai registrato su un dispositivo Android.

Ma la vera novità sta nel sistema di raffreddamento ICE 13.5, completamente rivisto e migliorato. Una camera di vapore più ampia, un nuovo gel termico e una ventola attiva a 22.000 RPM mantengono le temperature sotto controllo anche nelle sessioni di gioco più intense, garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Batteria

Per quanto riguarda la batteria, Red Magic offre due opzioni: il 9S Pro ha una batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida a 80W, mentre il 9S Pro+ opta per una batteria da 5.500 mAh con una ricarica ultra rapida a 165W. Entrambe le opzioni garantiscono tempi di ricarica incredibilmente brevi, permettendoti di tornare al gioco in un batter d’occhio.

Inoltre, entrambi i modelli offrono la possibilità di bypassare la batteria e utilizzare direttamente l’alimentazione esterna, riducendo il calore generato e prolungando la durata della batteria stessa.

Red Magic 9S Pro: display senza compromessi e controlli di precisione

Il display OLED da 6,8 pollici, prodotto da BOE Q9+, è un vero gioiello. La sua forma rettangolare, priva di angoli arrotondati, e la fotocamera frontale da 16 MP nascosta sotto il display, garantiscono un’esperienza di gioco immersiva e senza distrazioni.

I controlli touch, con una frequenza di campionamento istantanea di 2.000 Hz, e i trigger a spalla da 520 Hz offrono una precisione millimetrica, indispensabile per vincere le sfide più impegnative.

Connettività, audio e fotocamere: un pacchetto completo

I nuovi Red Magic 9S Pro e 9S Pro+ offrono un pacchetto completo per soddisfare le esigenze di ogni gamer. Wi-Fi 7 ultraveloce, USB-C 3.2, jack audio da 3,5 mm e doppi altoparlanti con certificazione DTS:X Ultra garantiscono un’esperienza multimediale di alta qualità.

Il comparto fotografico, invariato rispetto ai modelli precedenti, offre un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-wide da 50 MP, garantendo scatti nitidi e dettagliati in ogni situazione.

Red Magic 9.5 OS: l’intelligenza artificiale al tuo servizio

Red Magic ha integrato l’intelligenza artificiale nel nuovo sistema operativo Red Magic 9.5 OS. Funzioni come Smart Navigator, AI Trigger e Sound Recognition migliorano l’esperienza di gioco, mentre altre funzionalità AI semplificano la vita quotidiana, offrendo strumenti per l’editing delle immagini, la generazione di sfondi, la scrittura, la ricerca e molto altro.

Disponibilità e prezzi

I Red Magic 9S Pro e 9S Pro+ saranno disponibili in Cina a partire dal 9 luglio, con prezzi a partire da 4.800 CNY (circa 610 euro).

Che ne pensate dei nuovi smartphone da gioco by ZTE? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!