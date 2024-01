Wolf Pack cancellato dopo solo una stagione

Wolf Pack cancellato dalla piattaforma di Paramount+ dopo solo una stagione, il cast della serie informato in questi giorni della decisione

Paramount+ ha preso la decisione di cancellare Wolf Pack dopo solo una stagione. La serie aveva rappresentato il grande ritorno di Sarah Michelle Gellar nell’universo televisivo, ma tale ritorno non ha avuto una lunga durata, a quanto pare. La cancellazione sembra essere come un fulmine al ciel sereno. Infatti sembra che il team di Wolf Pack fosse alquanto ottimista e sembrava abbastanza sicuro di avere un rinnovo. Il cast e la troupe erano pronti per far partire la produzione a febbraio. Tuttavia, sembra che i membri del cast siano informati proprio ora della cancellazione della serie. Per il momento non ci sono indicazioni di un eventuale spostamento della serie su altre piattaforme.

Wolf Pack cancellato, così come il ritorno di Sarah Michelle Gellar sul piccolo schermo

Sarah Michelle Gellar, che ricordiamo tutti per essere stata Buffy l’Ammazzavampiri, non ha ricoperto ruoli principali in serie televisive live-action dal 2014. In Wolf Pack, oltre ad interpretare uno dei personaggi più importanti della serie, era anche produttrice esecutiva insieme a Jeff Davis, Joseph P. Genier, Karen Gorodetzky, Christian Taylor, Mike Elliot, Jason Ensler e Sean Crouch. All’interno di Wolf Pack la Gellar era Kristin Ramsey, un’investigatrice di incendi. Proprio lei, infatti, doveva indagare su un misterioso incendio boschivo che sembrava essere la causa del risveglio di un feroce licantropo. La serie è una creazione di Jeff Devis ed è ispirata all’omonimo libro di Edo van Belkom. Gli altri volti del cast sono: Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray, Rodrigo Santoro, Aisling McBee e Julian Wanderer. Wolf Pack è stato mandato in onda a gennaio dello scorso anno concludendo a marzo i suoi 8 episodi. In quel periodo il cast e il team creativo avevano espresso ottimismo su una seconda stagione. Inoltre si era anche anticipato che il personaggio della Gellar avrebbe avuto un approfondimento. Durante la sua messa in onda, Wolf Pack aveva raggiunto un sufficiente numero di spettatori, molto probabilmente la cancellazione della serie è stata una misura necessaria per la riduzione dei costi che Paramount+ doveva attuare, con licenziamenti di massa attesi in un breve futuro.

E voi vi aspettavate che Wolf Pack sarebbe stato cancellato? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.