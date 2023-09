Novità nella garanzia per i veicoli di Range Rover, Defender e Discovery

A partire dal 1° settembre, tutti i nuovi modelli dei marchi Range Rover, Defender e Discovery saranno coperti da una nuova ed estesa garanzia del produttore della durata di cinque anni

Questa iniziativa è stata pensata per offrire ai clienti una maggiore tranquillità quando scelgono uno dei veicoli prodotti da JLR.

La nuova garanzia si applicherà a tutti i modelli in circolazione in Europa e prolungherà la garanzia esistente da tre a cinque anni o 150.000 chilometri, a seconda di quale condizione verrà soddisfatta per prima.

Una maggiore sicurezza per i clienti JLR

Con questa estensione della garanzia, i clienti saranno completamente protetti e potranno continuare a godere dei massimi standard di servizio per un periodo più lungo rispetto a prima.

I proprietari di Range Rover, Defender e Discovery avranno accesso alla connettività InControl Remote per cinque anni o 150.000 chilometri, che offre maggiore comodità e assistenza stradale in caso di emergenza, in linea con l’approccio Modern Luxury di JLR.

Le garanzie standard dell’industria automobilistica sono generalmente triennali, quindi questa nuova garanzia quinquennale rappresenta un vantaggio significativo per i clienti dei marchi Range Rover, Defender e Discovery. A partire dal 1° settembre 2023, tutti i modelli di questi marchi saranno coperti dalla nuova garanzia quinquennale, compresi i modelli mild e plug-in Electric Hybrid.

Questa estensione della garanzia mira a migliorare l’esperienza dei clienti e dei proprietari durante tutto il periodo di copertura, consentendo loro di calcolare in modo trasparente i costi di manutenzione e di esercizio per un periodo più lungo.

La nuova garanzia quinquennale migliorerà l’esperienza di possesso e avrà un impatto positivo sul valore residuo dei veicoli Range Rover, Defender e Discovery, portando a vantaggi nella rivendita dei veicoli usati. Un valore residuo più alto riduce il costo di proprietà a lungo termine, rendendo più competitivi i contratti di leasing e di finanziamento.

Connettività InControl Remote e visione futura

Per tutti i nuovi modelli immatricolati, sarà disponibile un accesso esteso alla connettività InControl Remote. Questo sistema semplifica l’interazione degli utenti con il proprio veicolo, anche a distanza.

L’applicazione per smartphone consente di monitorare il livello di carburante residuo, lo stato di carica e lo stato delle porte e dei finestrini. InControl Remote ottimizza anche l’assistenza stradale e può inviare automaticamente una chiamata di emergenza se necessario.

Marco Santucci, CEO di JLR Italia, ha commentato: “Crediamo fortemente nella qualità e nell’affidabilità dei nostri veicoli, il che ci consente di offrire ai nostri clienti una garanzia di cinque anni, insieme al valore aggiunto della connettività InControl Remote, esteso anch’esso a 5 anni. Questa iniziativa è parte integrante della nostra strategia Reimagine, che punta a offrire esperienze esclusive e personalizzate a clienti sempre più esigenti. Con l’acquisto di un Range Rover, Defender o Discovery, i clienti diventano protagonisti della nostra visione di Modern Luxury, che abbraccia l’eccellenza in modo dinamico e sostenibile”.

Questa nuova garanzia quinquennale di JLR sarà introdotta in tutti i mercati europei a partire dal 1° settembre, migliorando ulteriormente la qualità del servizio in tutto il continente.

E voi cosa ne pensate di quest novità? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it.