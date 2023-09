Ridley Scott: la top 10 dei suoi migliori film

Ripercorriamo insieme i momenti più significativi, attraverso una carrellata dei suoi migliori film, della carriera da regista di Sir Ridley Scott, che tra alti e bassi tiene ancora banco nel panorama internazionale

Non sono molti i registi che, grazie al loro lavoro, si sono guadagnati il titolo di Cavaliere Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico. Nel 2003 questa onoreficenza è stata assegnata a Ridley Scott, regista dalla carriera ormai lunga più di mezzo secolo, che nel corso degli anni ha saputo leggere tra le righe della cinematografia con lucidità non comune, e si è guadagnato un posto nella storia firmando numerosi successi sia di critica che di pubblico.

Ridley Scott nasce nel 1937 a South Shields, città costiera dell’Inghilterra, secondo di tre figli. Inizialmente studia fotografia al Royal College of Art, dove collabora alla creazione del dipartimento cinematografico verso la metà degli anni sessanta. Dopo essersi diplomato, inizia la carriera come scenografo e regista di telefilm per la BBC, e, verso la fine degli anni sessanta, passa alla direzione di spot pubblicitari. Nel 1977 ottiene i finanziamenti per dirigere il suo primo film, I duellanti, interpretato da Harvey Keitel e Keith Carradine, guadagnandosi il premio speciale della giuria al Festival di Cannes e il David di Donatello, che lo fece notare nell’ambiente cinematografico. Ottiene poi la consacrazione come regista con i due film successivi: Alien (1979) e Blade Runner (1982), diventati nel tempo dei veri e propri film cult. Dopo alti e bassi sul finire del secolo breve, ritrova il successo internazionale con Il gladiatore (2000), che lo consacrò definitivamente nell’olimpo cinematografico. Il resto è storia, e proveremo a fare una sintesi dei suoi migliori lavori nelle righe che seguono.

10. Thelma & Louise | I migliori film di Ridley Scott

Iniziamo la nostra top con Thelma & Louise, per il quale Scott ha ottenuto la prima candidatura all’Oscar per la regia, mentre la pellicola si è comunque portata a casa la statuetta per la miglior sceneggiatura originale. Siamo nell’Arkansas, dove Thelma e Louise sono due amiche insoddisfatte dalla vita e alle prese con relazioni insoddisfacenti e violente. Per evadere un po’ dalla realtà decidono di passare un weekend assieme in una casa di montagna, ma non sanno che in quell’occasione che avrebbe dovuto essere estemporanea le loro vite cambieranno per sempre. Geena Davis e Susan Sarandon sono protagoniste eccellenti di un film cult che rilegge i canoni del buddy movie. Profondamente femminista, Thelma & Louise ha davvero messo un piccolo grande punto alla filmografia basata sulle coppie di amici.

9. Black Hawk Down | I migliori film di Ridley Scott

Spostiamoci sul war movie, che Ridley Scott riesce a padroneggiare senza problemi. Black Hawk Down racconta la battaglia di Mogadiscio, in Somalia, dove nel 1993 gli Stati Uniti avevano inviato le Forze speciali. Il Paese è vessato dalla guerra civile e dalla carestia, con il signore della guerra Mohammed Farah Adid che inizia ad attaccare i caschi blu dell’ONU, dando inizio allo scontro. Comincia quindi un piano per catturare i ministri di Adid, che prevede l’utilizzo degli elicotteri Black Hawk in un raid di trenta minuti, ma le cose non andranno come sperato. Due premi Oscar vinti dal film, tra cui il miglior montaggio per l’italiano Pietro Scalia. Un cast corale magistralmente diretto da Scott, che sfrutta in maniera eccelsa le sue abilità dietro la macchina da presa. Un film che affonda davvero nello sporco del conflitto, senza fare sconti.

8. Il genio della truffa | I migliori film di Ridley Scott

Commedia brillantissima piena di ritmo e montaggio serrato, un gioco a scatole cinesi che tiene il pubblico attaccato allo schermo per poi scioccarlo con un finale da lasciare a bocca aperta. Un colpo di scena capace di sbigottire anche dopo una serie di visioni perché costruito con intelligenza e perfettamente contestualizzato, eppure riesce nell’impresa di non esserne dipendente, merito di una struttura ricca di sentimenti e tridimensionalità psicologiche. Nicolas Cage e Sam Rockwell non possono che essere un bonus.

7. Le crociate | I migliori film di Ridley Scott

Tutto quello che un film epico dovrebbe avere: personaggi carismatici interpretati da un grande cast, tematiche profonde e grandi battaglie. L’assedio di Gerusalemme è da far studiare nelle scuole di cinema su come si realizza una sequenza d’azione. L’equilibrio tra narrazione e combattimenti è magistrale, la durata ineccepibile, ma l’aspetto più stimolante è la capacità dell’autore nel mettere in scena una realtà passata riuscendo a rappresentare la contemporaneità, all’indomani dell’11 settembre. Le crociate trova, per questo motivo, un meritato spazio nella lista dei migliori film di Ridley Scott.

6. American Gangster | I migliori film di Ridley Scott

Spostiamoci ora sul gangster movie. Protagonista di questa pellicola del 2007 è Frank Lucas, criminale statunitense realmente esistito interpretato da Denzel Washington. Parte tutto nel 1968 ad Harlem, con la salita al potere di Lucas dopo la morte del precedente boss. Si crea un vuoto di potere nella malavita newyorkese, che Lucas vuole sfruttare per ottenere più denaro e rispetto possibile. Sulle sue tracce si mette però il detective interpretato da Russell Crowe, per una sfida quasi a due all’ultimo colpo. Due nomination agli Oscar per il film, che dipinge la malavita di New York sotto l’egida di un boss splendidamente interpretato da Denzel Washington. Un film spettacolare retto da due grandissimi attori che lo elevano ancora di più, dietro la sapiente mano di Ridley Scott.

5. Sopravvissuto – The Martian | I migliori film di Ridley Scott

L’ingegno umano messo al servizio del progresso, le migliori menti del pianeta si impegnano a costruire per il bene e la tecnologia è sviluppata per salvare vite e non per distruggerle. L’espediente dell’astronauta disperso su Marte nasconde un messaggio di grande fiducia nel futuro. Una messa in scena che non sbaglia un colpo, tecnicamente da antologia e con un attore protagonista (Matt Damon) che regala la performance più convincente della sua carriera: The Martian merita assolutamente un posto nella classifica dei migliori film di sempre.

4. The Last Duel | I migliori film di Ridley Scott

Ridley Scott torna alle origini, ai duelli, raccontando una storia medievale. Ma allo stesso tempo parla di femminismo. The Last Duel parla di una violenza sessuale avvenuta durante la Guerra dei cent’anni, nella Francia del quattordicesimo secolo. Il cavaliere Jean de Carrouges sfida lo scudiero Jacques Le Gris, per aver violentato Marguerite de Thibouville, sua moglie. Questo sarà l’ultimo duello di Dio legittimato dalla legge francese. Una storia sporca, piena di fango e sangue, raccontata attraverso i punti di vista dei tre protagonisti. Tre versioni per far comprendere come la condizione femminile sia, ora come allora, sempre vessata dalla società maschilista. Ma Scott non lascia dubbi di interpretazione, e chiude con un pazzesco duello finale all’ultimo respiro.

3. Il Gladiatore | I migliori film di Ridley Scott

E ora eccoci al grande kolossal che ha conquistato il mondo e ha segnato la rinascita di Ridley Scott. Russell Crowe porta sullo schermo la storia di Massimo Decimo Meridio, ambientata nella Roma imperiale, sotto l’egida del crudele Commodo. Massimo viene tradito proprio quando Commodo assassina il padre e si impossessa del trono imperiale. Da quel momento in poi la vita di Massimo cambierà per sempre, spostandosi nell’arena dei gladiatori dove dovrà riconquistarsi la libertà per vendicare la famiglia. Ridley Scott dirige con grandiosità uno dei grandi kolossal moderni, lavorando sull’icona di Russell Crowe e trasformandolo in un vero e proprio gladiatore romano. Cinque Oscar per la pellicola, assieme a tantissimi altri premi e l’aver rinnovato l’interesse per il genere al cinema.

2. Alien | I migliori film di Ridley Scott

E adesso eccoci a uno dei grandi capolavori della fantascienza mondiale. Perché come secondo film della sua carriera, Ridley Scott regala al mondo Alien. La storia la conoscono in tanti, ma riassumendo racconta dell’equipaggio della Nostromo, che nel 2122 sta facendo ritorno sulla Terra con un carico di minerali. Costretti a seguire un segnale di soccorso, si troveranno sulla luna di un pianeta sconosciuto, dove incontreranno il cadavere di un alieno gigante e tante strane uova. Alien non ha davvero bisogno di presentazioni. Il capostipite di una saga che fa eco ancora adesso, capolavoro dell’horror fantascientifico. Scott è riuscito a creare una paura claustrofobica per qualcosa che ti divora da dentro senza pietà, distruggendo tutto. Il suo Alien è ancora insuperato per bellezza e senso estetico, così come l’icona che ha sconvolto la storia del cinema.

1. Blade Runner | I migliori film di Ridley Scott

Si giunge, finalmente, al primo posto nella classifica dei migliori film di Ridley Scott con Blade Runner. La prova lampante che i film sono opere d’arte che hanno bisogno di studio e discussione anno dopo anno, raggiungendo lo status che può vantare oggi dopo aver conquistato l’attenzione degli addetti ai lavori e non solo. Più lo si guarda più si possono riscontrare chiavi di lettura diverse. Una pellicola che concentra su di sé tantissimi temi anche diversissimi tra loro: distopia, filosofia, spiritualità. Ogni aspetto è diventato iconico ed è stampato nelle menti di tutti. Un capolavoro senza tempo.

Conclusioni

Qui abbiamo visto alcuni tra i migliori film di Ridley Scott, che naturalmente sono solo alcuni delle pietre miliari della sua carriera. C’é oggi grande attesa per Napoleon, ma anche per il sequel de Il Gladiatore, che confermano la sua passione per il genere kolossal. Indipendente da come dovessero andare, non possiamo che essere felici che la sua carriera non si sia fermata prima del nuovo millennio.

