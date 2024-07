Nissan X-Trail 2024: la gamma si rinnova negli allestimenti e nei prezzi

La nuova gamma della Nissan X-Trail 2024 offre un’ampia scelta di allestimenti e configurazioni, migliorando significativamente le dotazioni di serie rispetto al passato

La Nissan X-Trail, uno dei SUV più apprezzati del marchio giapponese, si rinnova non tanto nell’estetica o nella meccanica, ma soprattutto nei prezzi e negli allestimenti. Questa mossa strategica mira a offrire un valore aggiunto agli acquirenti, mantenendo la X-Trail competitiva nel mercato dei SUV. Nella nuova gamma della Nissan X-Trail, la vecchia versione base Visia è stata eliminata. Questa scelta è stata fatta per migliorare le dotazioni di serie e offrire un prodotto di maggiore qualità sin dal modello di ingresso. La sostituzione con la versione Acenta consente di avere una base più ricca in termini di equipaggiamento. L’allestimento Acenta diventa la nuova base della gamma X-Trail, con dotazioni di serie che includono cerchi in lega da 18″, luci full LED, sistema keyless, monitor TFT da 7″, monitor centrale da 8″ e caricatore wireless per smartphone. Inoltre, la Acenta offre vari assistenti alla guida, rendendola una scelta ideale per chi cerca un SUV ben equipaggiato senza spendere una fortuna.

La grande novità della gamma è la Nissan X-Trail N-Trek, un modello ispirato al mondo offroad. Questo allestimento presenta una caratterizzazione estetica dedicata sia per gli esterni che per gli interni, con elementi resistenti all’acqua e dettagli specifici come i fendinebbia LED integrati nel paraurti anteriore. Gli interni offrono sedili impermeabili e riscaldamento per volante e sedili, ideale per chi ama le avventure all’aria aperta. La gamma della Nissan X-Trail 2024 si articola in quattro principali allestimenti: Acenta, N-Connecta, N-Trek e Tekna. Ogni allestimento è disponibile con motorizzazioni e-POWER a due o quattro ruote motrici e può essere configurato con 5 o 7 posti. La versione Acenta, disponibile da 41.100 euro, offre una dotazione di serie molto completa. Include cerchi in lega da 18″, luci full LED, sistema keyless, strumentazione con monitor TFT da 7″, monitor centrale da 8″, caricatore wireless per smartphone e vari assistenti alla guida. È disponibile nelle configurazioni 2WD e 4WD, con opzione per 5 o 7 posti.

Nissan X-Trail 2024: allestimenti e motorizzazioni

La N-Connecta, a partire da 42.600 euro, aggiunge alle dotazioni della Acenta delle barre al tetto, un bagagliaio ad apertura elettrica, strumentazione digitale da 12,3″, monitor centrale con la stessa diagonale, Android Auto e Apple CarPlay wireless, sedili posteriori abbattibili con schema 40:20:40 e ProPilot Assist. Questo allestimento rappresenta un ottimo compromesso tra prezzo e dotazioni avanzate. L’allestimento N-Trek, che parte da 47.800 euro, si distingue per il suo frontale dedicato e le protezioni specifiche per la carrozzeria. Include fendinebbia LED integrati nella parte inferiore del paraurti anteriore, cerchi in lega da 18″ con design dedicato, sedili impermeabili, riscaldamento per volante e sedili e climatizzatore automatico tri-zona. È una scelta eccellente per chi cerca un SUV robusto e pronto per l’offroad.

Il top di gamma Tekna, disponibile da 48.600 euro, offre cerchi in lega da 19″, luci LED con abbaglianti automatici, head-up display da 10,8″, climatizzatore automatico tri-zona, sedili anteriori regolabili elettricamente, illuminazione interna, Propilot Park e specchietto retrovisore centrale digitale. Questo allestimento è per chi vuole il massimo in termini di comfort e tecnologia. La Nissan X-Trail 2024 offre motorizzazioni e-POWER con la possibilità di scegliere tra trazione a due o quattro ruote motrici. Questa versatilità permette di adattare il SUV a diverse esigenze di guida, dalle strade cittadine ai percorsi più impegnativi.

