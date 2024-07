Fiat raddoppia i SUV: in arrivo Multipla e Fastback

La Fiat si prepara ad espandere la sua gamma con l’arrivo di due nuovi SUV derivati dalla nuova Panda, un modello a 7 posti, che potrebbe chiamarsi Multipla o Giga Panda, e di un SUV coupé con il nome Fastback

Nella giornata di oggi 11 luglio Fiat svelerà al mondo la nuova gamma di modelli, i cui nomi potrebbero identificarsi con Multipla o Giga Panda e un SUV dal nome Fastback. La nuova Multipla (o Giga Panda), con una lunghezza di circa 4,4 metri, riprenderà lo stile dei concept recentemente presentati da Fiat, in linea con il family feeling della nuova Panda. La piattaforma sarà la Smart Car Stellantis, già utilizzata per modelli come la nuova e-C3 e la Citroen C3 Aircross.

Le motorizzazioni dovrebbero includere sia propulsori tradizionali che una versione completamente elettrica. I motori benzina potrebbero essere ibridi, basati sul 3 cilindri 1.2 PureTech, mentre la versione elettrica dovrebbe garantire un’autonomia superiore ai 600 km. La produzione è prevista nello stabilimento di Kenitra in Marocco, dove viene già prodotta la Fiat Topolino.

Presentazione Fiat: oltre alla Multipla in arrivo anche il SUV Fastback

Nel 2026 è atteso l’arrivo della Fiat Panda Fastback, un SUV coupé che si posizionerà accanto alla nuova Panda e alla Multipla.Derivata dalla stessa piattaforma della Panda e della Multipla, la Fastback avrà dimensioni simili alla Multipla, con una lunghezza di circa 4,4 metri. Lo stile, però, sarà meno squadrato e più filante, da vera SUV coupé.

La Fastback rappresenta l’erede della Fastback già presente in Sud America. Questa nuova versione, però, sarà destinata anche al mercato europeo e punterà su un design più moderno e versatile, adatto alle esigenze di un pubblico più ampio. Al momento, Fiat non ha ancora rilasciato molti dettagli sulla Panda Fastback. Le motorizzazioni dovrebbero essere le stesse della Multipla, con motori benzina ibridi e una versione completamente elettrica. Lo scopriremo solo oggi quando l’azienda torinese lancerà i suoi nuovi modelli puntando a consolidare la sua presenza nel mercato dei SUV e ad accelerare il suo processo di elettrificazione.

