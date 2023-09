Mini 3 Porte e Countryman: elettriche e innovative

Scopriamo insieme tutte le novità emerse al salone di Salone di Monaco 2023 riguardanti la Mini 3 Porte e Countryman

Dopo più di 22 anni dalla sua introduzione nella sua forma moderna e con il passaggio del marchio sotto il controllo del Gruppo BMW, Mini continua a essere un’icona senza tempo. I nuovi modelli Mini 3 Porte e Mini Countryman, presentati oggi a Monaco di Baviera in occasione della IAA Mobility 2023, incarnano i principi fondamentali del marchio Mini, erede del celebre modello del 1959, proiettandoli verso il futuro.

Questa evoluzione non si limita semplicemente a un necessario aggiornamento tecnologico verso la propulsione elettrica (senza abbandonare i motori a combustione interna), ma celebra anche la tradizione distintiva del marchio Mini, con il suo riconoscibile design e la divertente esperienza di guida simile a quella di un kart.

La nuova generazione di Mini: Guida verso un futuro elettrico e sostenibile

In particolare, le nuove Mini Cooper e Mini Countryman, con quest’ultima cresciuta in dimensioni esterne per offrire più spazio, comfort e sicurezza, fanno il loro debutto come veicoli completamente elettrici.

Quando saranno disponibili sul mercato, molto probabilmente nella primavera del 2024, offriranno un’esperienza di guida senza emissioni locali, evidenziando la diversità di posizionamento di Mini nel proprio settore, attraverso la combinazione di un design unico, tecnologia avanzata e un coinvolgente esperienza digitale.

I due nuovi modelli Mini, insieme al crossover Mini Aceman che si unirà nell’aprile del 2024, presentano un design moderno e minimalista, focalizzato sugli elementi essenziali.

Con proporzioni che mantengono fedelmente lo stile distintivo di Mini, tra cui sbalzi corti, un cofano compatto, un passo allungato e ruote di grandi dimensioni.

La suddivisione visiva in tre parti tra la carrozzeria, la zona delle finestre e il tetto contrastante rimane invariata.

Stefanie Wurst, responsabile del marchio Mini, ha enfatizzato: “L’alta richiesta dei nostri modelli a zero emissioni conferma il nostro impegno nella transizione verso un futuro completamente elettrico.

Questo dimostra l’interesse della comunità Mini in tutto il mondo verso la mobilità elettrica e sono sicura che la nuova generazione Mini ispirerà ancora più persone.”

Ha inoltre aggiunto: “Grazie alla nostra versione elettrica della sensazione di guida di un kart, a un coinvolgente esperienza d’uso e a una visione responsabile, la nuova famiglia Mini è progettata su misura per l’utenza urbana globale.”

Per quanto riguarda le specifiche dei motori, la Mini Cooper E è dotata di un motore elettrico da 135 kW (184 CV) con una coppia di 290 Nm, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi.

La variante Cooper SE, al contrario, offre una potenza di 160 kW (218 CV) con una coppia massima di 330 Nm e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi. L’autonomia WLTP è di 305 km per la Mini Cooper E e di 402 km per la Mini Cooper SE.

Per quanto riguarda la Mini Countryman E, il motore elettrico eroga 204 CV e una coppia di 250 Nm, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi.

La versione Countryman SE All4 con trazione integrale dispone di due motori per una potenza totale di 230 kW (313 CV) e una coppia complessiva di 494 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi.

L’autonomia WLTP è rispettivamente di 462 km per la Countryman E e di 433 km per la Countryman SE All4.

E voi cosa ne pensate di questa nuova Mini? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it.