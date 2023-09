Recensione Be Quiet Shadow Base 800: un case al passo con il futuro

In questo articolo andremo a vedere la recensione del case Be Quiet Shadow Base 800, un agglomerato di novità, di eleganza e con un occhio attento al futuro

L’assemblaggio di un PC potente e performante richiede una cura particolare nella scelta del case. Il Be Quiet Shadow Base 800 è un case di colore nero che si distingue per le sue eccezionali prestazioni, il funzionamento silenzioso e la sua attenzione ai dettagli. In questa recensione completa, esamineremo ogni aspetto di questo case di alta qualità.

Caratteristiche Principali del Be Quiet Shadow Base 800

Design e costruzione | Recensione Be Quiet Shadow Base 800

Il Be Quiet Shadow Base 800 colpisce immediatamente per il suo design elegante e sobrio.

La finitura nera opaca non solo conferisce al case un aspetto premium ma è anche resistente ai graffi, garantendo che il tuo investimento rimanga in perfette condizioni nel tempo.

La finestra laterale in vetro temperato con barre laterali nere offre una vista straordinaria dei componenti interni, aggiungendo un tocco di classe alla tua build.

Una delle caratteristiche principali del Be Quiet Shadow Base 800 è il suo eccezionale sistema di raffreddamento. Il pannello frontale e il pannello superiore sono altamente permeabili all’aria, consentendo un flusso d’aria costante e rapido, il che è essenziale per mantenere la temperatura dei componenti al livello ottimale.

Il case è dotato di due ventole Pure Wings 3 da 140mm PWM preinstallate, che offrono un notevole potenziale di raffreddamento senza compromettere la silenziosità. Le ventole sono posizionate una sul frontale e una sul posteriore, di conseguenza l’acquisto di altre ventole e obbligatorio.

Anche a massima velocità, queste ventole operano a soli 21,9 dB(A), garantendo un ambiente di gioco o di lavoro tranquillo.

Interno e installazione componenti | Recensione Be Quiet Shadow Base 800

Le dimensioni generose del Be Quiet Shadow Base 800 permettono di ospitare componenti di grandi dimensioni senza problemi.

Il case può accogliere radiatori fino a 420mm, schede madri E-ATX e le schede grafiche più imponenti presenti sul mercato.

Non dovrai preoccuparti di spazio quando scegli i componenti per la tua build. Inoltre, il sistema di installazione degli HDD e degli SSD è semplice e senza attrezzi, semplificando notevolmente l’assemblaggio del tuo PC.

La barra di gestione dei cavi integrata nel Be Quiet Shadow Base 800 ti permette di mantenere un interno pulito e ordinato.

Non dovrai più lottare con cavi disordinati che ostacolano il flusso d’aria. Questo case è progettato per offrire una soluzione elegante per nascondere i cavi in modo che non interferiscano con l’aspetto generale del tuo sistema.

La pulizia interna è quindi una procedura semplice e veloce.

Il case è stato messo alla prova su diverse testbench, a ogni modo quella che reputiamo essere quella di riferimento sarà la seguente:

Connettività all’avanguardia

Il pannello frontale del Be Quiet Shadow Base 800 offre connettività all’avanguardia. È dotato di una porta USB 3.2 Gen. 2 Type-C, consentendo l’uso dei dispositivi hardware più recenti.

Le due porte USB 3.2 completano l’interfaccia, rendendo il case versatile per qualsiasi tipo di hardware. Sarai sempre pronto per collegare i tuoi dispositivi preferiti senza problemi.

Ovviamente non mancano anche le prese per l’ingresso di cuffie e microfono, il tasto di accensione e quello di reset.

Conclusioni | Recensione Be Quiet Shadow Base 800

Il Be Quiet Shadow Base 800 è supportato da una solida garanzia del produttore di 3 anni, dimostrando la fiducia dell’azienda nella qualità e nell’affidabilità del prodotto.

In conclusione, se stai cercando un case che offra prestazioni eccezionali, silenziosità e un design elegante, il Be Quiet Shadow Base 800 è una scelta ideale.

Pur potendo sembrare un investimento considerevole, la qualità e le prestazioni che otterrai saranno certamente in linea con le tue aspettative.

Questo case ti consentirà di creare una build unica nel suo genere, con un raffreddamento efficiente e una gestione impeccabile dei cavi.

9 Grande è meglio Punti a favore Eccellente raffreddamento e silenziosità

Eccellente raffreddamento e silenziosità Ampio spazio per componenti

Ampio spazio per componenti Gestione dei cavi e pulizia interna Punti a sfavore Prezzo un po' elevato

Prezzo un po' elevato Manca una serie completa di ventole