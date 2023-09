MG Cyberster: La Roadster elettrica di Saic Motors fa il suo debutto al Salone di Monaco 2023

Il marchio inglese di Saic Motors MG aumenta il tasso di sportività con l’originale roadster, ispirata al passato, e la variante più potente della MG4 con 435 Cv di potenza totale

All’Iaa Mobility è il debutto europeo per la MG Cyberster. Al Salone di Monaco 2023 l’interesse è per la prima roadster elettrica del brand di Saic Motors che arriverà sul mercato nell’estate del 2024, proposta in due versioni.

Si tratta di una due posti secca, con tetto in tela, lunga 4.530 mm, larga 1.910 mm e alta 1.320 mm, con un passo di 2.690 mm.

Stile classico in buona parte e con richiami alla MG B: frontale allungato, muso basso, parabrezza molto inclinato, superfici sinuose, fiancata pulita, tetto in tela. Elementi che sono in contrasto con le inedite portiere ad apertura verticale e una coda tronca con finto estrattore, dove la fanaleria compone un’originale freccia.

L’abitacolo è originale: posto guida nettamente separato da quello per il passeggero, cruscotto formato da tre visori in sequenza dietro il volante a cloche e un grande display verticale a lato. Praticamente, una piccola cabina di pilotaggio.

MG4 Xpower Awd: la nuova variante elettrica con 435 Cv di potenza totale

La MG Cyberster a trazione posteriore ha 310 Cv, ma c’è anche una versione più potente a trazione integrale con 536 Cv di potenza e 727 Nm di coppia, ottenuti grazie a due motori elettrici, uno all’anteriore da 201 Cv e uno al posteriore da 335 Cv.

Numeri che consentono alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 3 secondi. L’accumulatore è il medesimo ed ha una capacità di 77 kWh, che dovrebbe essere sufficiente per una percorrenza dichiarata di oltre 500 km (l’autonomia deve essere ancora sottoposta al ciclo di omologazione Wltp). Alla MG sono convinti che, nonostante il peso di 1.984 kg, la Cyberster potrà contare su eccellenti doti dinamiche.

Protagonista a Monaco è anche la nuova punta di diamante dell’offerta elettrica: la MG4 Xpower Awd, una variante bimotore dalle prestazioni elevate.

La cinque porte può contare su una potenza massima di 435 Cv e 600 Nm di coppia: il motore anteriore è da 204 Cv (150 kW), mentre quello posteriore arriva a 231 Cv (170 kW); quest’ultimo può contare anche su un sistema elettronico, l’Xds, che simula il funzionamento di un differenziale autobloccante.

L’elettronica gestisce la ripartizione della coppia sui due assi e di serie è previsto anche il launch control: per lo 0-100 km/h la casa dichiara un tempo di 3,8 secondi, mentre la velocità massima è di 200 km/h.

Ad alimentare il powertrain c’è unabatteria Nickel-Manganese-Cobalto da 64 kWh per un’autonomia (Wltp) di 385 km.

La batteria può essere ricaricata dal 10 all’80% in 26 minuti grazie alle colonnine a corrente continua fino a una potenza massima di 140 kW. L’allestimento base di MG 4 viene completato da interni di similpelle e Alcantara con inserti look alluminio: a richiesta è disponibile anche il nuovo colore Hunter Green opaco, esclusivo per questa versione. Listino da 41.290 euro.

