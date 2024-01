Mercedes-AMG Cle 53 4Matic+ Coupé: sportività ed eleganza

La nuova Mercedes-AMG Cle 53 4Matic+ Coupé offre una combinazione perfetta di potenza, stile e prestazioni, rappresentando il meglio dell’ingegneria automobilistica moderna

Mercedes-Benz presenta la nuova Mercedes-AMG Cle 53 4Matic+ Coupé, un’auto che fonde l’agilità e la sportività della Classe C con lo spazio e l’eleganza della Classe E. Con un design rinnovato e dotazioni da vera supercar, questa vettura offre il meglio di due mondi automobilistici. Il modello a due porte è caratterizzato da un motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri, capace di erogare una potenza di 449 CV. Esteticamente, la Cle 53 4Matic+ Coupé presenta un lungo cofano con due potenti powerdome, un parabrezza fortemente inclinato e un tetto allungato che conferisce un’aura di dinamismo. La griglia del radiatore a forma di A e i fari full-LED piatti accentuano ulteriormente il suo carattere sportivo.

Mercedes-AMG Cle 53 4Matic+ Coupé: materiali esclusivi e potenza

I parafanghi anteriori e posteriori svasati, insieme alla carreggiata più ampia e ai cerchi da 19 pollici (con opzione per cerchi da 20 pollici), conferiscono alla vettura un aspetto possente. Il posteriore, enfatizzato dalle luci collegate e dai doppi terminali di scarico rotondi, esprime forza e modernità. Gli interni accolgono con materiali esclusivi e il sistema di infotainment Mbux di ultima generazione. Il display del guidatore e il display centrale, entrambi digitali, offrono un’esperienza visiva avanzata. I sedili integrali in pelle Artic/Microcut nera, con grafica specifica Amg e impunture rosse a contrasto, evidenziano lo spirito sportivo della vettura.

La Cle 53 4Matic+ utilizza un motore turbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri completamente aggiornato, che garantisce prestazioni eccellenti. Con cinque programmi di guida Amg Dynamic Select, l’esperienza di guida può essere adattata alle preferenze del conducente, dal comfort alla sportività estrema. Il prezzo di partenza di 101.361 euro colloca Mercedes-AMG Cle 53 4Matic+ Coupé nel segmento delle supercar.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!