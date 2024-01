Suicide Squad: Kill the Justice League, svelata la lista trofei completa!

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Suicide Squad: Kill the Justice League, il nuovo titolo di Rocksteady in arrivo proprio domani, 30 gennaio

Ormai per il lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League, previsto per domani 30 gennaio su PS5, Xbox Series X | S e PC (qui trovate i requisiti!), è veramente tutto pronto. Un titolo live service che ha scatenato una vasta gamma di dubbi e perplessità, venendo da un’azienda come Rocksteady che vanta, nel suo curriculum, alcuni dei (se non propriamente i) videogiochi migliori su Batman mai creati (arrivati, recentemente, anche su Nintendo Switch). Lasciati da parte i Batman Arkham, però, quello che ci troveremo fra le mani sarà un videogioco che dovrà essere necessariamente divertente, per poter sfangare l’infamia del “live service”, un po’ come i quattro scapestrati antieroi che ne fanno da protagonisti. E proprio in attesa del lancio, Rocksteady e Warner Bros hanno divulgato la lista trofei completa di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Prima di iniziare

Se volete saperne di più sul titolo di Rocksteady, vi rimandiamo alla nostra panoramica pre-lancio completa, cliccate qui! La lista trofei completa di Suicide Squad: Kill the Justice League consta di 51 statuette totali, di cui 34 di bronzo, 15 d’argento, una d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Suicide Squad: Kill the Justice League. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Suicide Squad: Kill the Justice League lista trofei

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Cambio di stagione : Ruba qualcosa di utile dalla Sala della Giustizia

: Ruba qualcosa di utile dalla Sala della Giustizia In fumo : Sopravvivi alla Batman Experience

: Sopravvivi alla Batman Experience Gioco scorretto : Recluta il primo membro della Squadra di supporto

: Recluta il primo membro della Squadra di supporto In trappola : Piano di fuga andato male

: Piano di fuga andato male La morte fiorisce : Recluta il secondo membro della Squadra di supporto

: Recluta il secondo membro della Squadra di supporto Blitzkrieg Bop : Distruggi il Colosso

: Distruggi il Colosso All’inferno e ritorno : Salva Lex Luthor

: Salva Lex Luthor Linea di battaglia : Completa una missione Incursione al livello di dominio 5

: Completa una missione Incursione al livello di dominio 5 Vendetta alata : Completa la missione finale Squadra di supporto del Pinguino

: Completa la missione finale Squadra di supporto del Pinguino Macchina da guerra : Completa la missione finale Squadra di supporto di Gizmo

: Completa la missione finale Squadra di supporto di Gizmo La città : Completa la missione finale Squadra di supporto di Poison Ivy

: Completa la missione finale Squadra di supporto di Poison Ivy Gestire le persone : Completa la missione finale Squadra di supporto di Rick Flag

: Completa la missione finale Squadra di supporto di Rick Flag Il tuo mondo è mio! : Completa la missione finale Squadra di supporto di Lex Luthor

: Completa la missione finale Squadra di supporto di Lex Luthor Elettroshock : Completa la missione finale Squadra di supporto di Hack

: Completa la missione finale Squadra di supporto di Hack Riunisci e conquista : Completa la missione finale Squadra di supporto di Toyman

: Completa la missione finale Squadra di supporto di Toyman Gira e rigira : Ottieni 13 stelle nelle sfide RA dell’Enigmista

: Ottieni 13 stelle nelle sfide RA dell’Enigmista Progetti oscuri: Ottieni 26 stelle nelle sfide RA dell’Enigmista

La seconda parte dei trofei di bronzo | Suicide Squad: Kill the Justice League lista trofei

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Lampi di gloria : Ottieni 39 stelle nelle sfide RA dell’Enigmista

: Ottieni 39 stelle nelle sfide RA dell’Enigmista La domanda giusta : Risolvi 5 indovinelli dell’Enigmista

: Risolvi 5 indovinelli dell’Enigmista Una cosa seria : Risolvi 21 indovinelli dell’Enigmista

: Risolvi 21 indovinelli dell’Enigmista Fermami, se l’hai già sentita : Ottieni 10 trofei dell’Enigmista

: Ottieni 10 trofei dell’Enigmista Le domande moltiplicano il mistero : Ottieni 40 trofei dell’Enigmista

: Ottieni 40 trofei dell’Enigmista Nuovo livello : Raggiungi il livello 10 con un membro qualsiasi della Squad

: Raggiungi il livello 10 con un membro qualsiasi della Squad Scelte : Convinci il Pinguino a migliorare un pezzo di attrezzatura

: Convinci il Pinguino a migliorare un pezzo di attrezzatura La via del Venom : Usa 3 pezzi del Set Infamia di livello 1

: Usa 3 pezzi del Set Infamia di livello 1 Divertimenti di ogni tipo : Usa 3 pezzi del Set Infamia di livello 2

: Usa 3 pezzi del Set Infamia di livello 2 La prova del fuoco : Che diavolo è successo?

: Che diavolo è successo? La scelta dei mali : Sblocca una sinergia criminale

: Sblocca una sinergia criminale Il grande esperimento : Convinci Toyman a rendere Élite un pezzo di attrezzatura

: Convinci Toyman a rendere Élite un pezzo di attrezzatura Forze in movimento : Convinci Poison Ivy a sovraccaricare un’Alterazione su un pezzo di attrezzatura

: Convinci Poison Ivy a sovraccaricare un’Alterazione su un pezzo di attrezzatura Alleati : Completa 50 incarichi della Squadra di supporto

: Completa 50 incarichi della Squadra di supporto Conta i morti : Sconfiggi 10 squadre d’assalto infernali

: Sconfiggi 10 squadre d’assalto infernali Il bisogno di sapere : Completa 100 incarichi della Squadra di supporto

: Completa 100 incarichi della Squadra di supporto La storia si ripete: Inizia la Batman Experience

I trofei d’argento | Suicide Squad: Kill the Justice League lista trofei

Continuiamo con i trofei d’argento:

Fulminati! : Uccidi l’uomo più veloce del mondo

: Uccidi l’uomo più veloce del mondo La Notte più Profonda : Uccidi Lanterna Verde

: Uccidi Lanterna Verde La fine dei giochi : Uccidi il più grande detective del mondo

: Uccidi il più grande detective del mondo Abbandonate ogni speranza : Uccidi l’uomo d’acciaio

: Uccidi l’uomo d’acciaio Atti di guerra : Completa la tua prima missione Incursione

: Completa la tua prima missione Incursione Tempo di uccidere : Completa una missione Incursione al livello di dominio 10

: Completa una missione Incursione al livello di dominio 10 Nel pianeta furioso : Completa una missione Incursione al livello di dominio 15

: Completa una missione Incursione al livello di dominio 15 L’ultima frontiera : Completa una missione Incursione al livello di dominio 20

: Completa una missione Incursione al livello di dominio 20 Queen Harleen : Raggiungi il livello massimo con Harley Quinn

: Raggiungi il livello massimo con Harley Quinn Re per un giorno : Raggiungi il livello massimo con King Shark

: Raggiungi il livello massimo con King Shark Capitan Boomerang, Agente di Oz : Raggiungi il livello massimo con Capitan Boomerang

: Raggiungi il livello massimo con Capitan Boomerang L’ultima battaglia di Lawton : Raggiungi il livello massimo con Deadshot

: Raggiungi il livello massimo con Deadshot Il prescelto : Completa tutte le sfide Stile di Combattimento 5 volte (Solo per le Partite Private)

: Completa tutte le sfide Stile di Combattimento 5 volte (Solo per le Partite Private) La prova del sangue : Raggiungi il livello Squad 50

: Raggiungi il livello Squad 50 Il mietitore: Usa 3 pezzi del Set Infamia di livello 3

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Suicide Squad: Kill the Justice League lista trofei

Ci avviciniamo alla fine con l’unico trofeo d’oro del titolo di Rocksteady:

Nessuno sconfigge Brainiac!: Uccidi il Collezionista di mondi

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Suicide Squad: Kill the Justice League!

L’inizio della fine: La squadra definitiva

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Suicide Squad: Kill the Justice League.