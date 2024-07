F1, Ferrari: il piano per il futuro e la macchina di Hamilton

La Ferrari è nel bel mezzo di una fase di riorganizzazione radicale. Enrico Cardile, direttore tecnico del telaio, ha rassegnato le dimissioni dopo vent’anni trascorsi a Maranello. Nonostante l’apparente caos, la scuderia di Maranello non è impreparata e il team principal Frederic Vasseur sta delineando il futuro del Reparto Corse con un piano ambizioso che prevede l’arrivo di un nuovo direttore tecnico dopo la pausa estiva

L’addio di Cardile non è una sorpresa. Già da maggio si vociferava dell’interesse di Lawrence Stroll, proprietario di Aston Martin, per il tecnico toscano, considerato ideale per organizzare il nuovo gruppo di lavoro della squadra. Cardile, ingegnere aerodinamico e abile organizzatore, non è stato in grado di risolvere i problemi della SF-24, che ha subito una battuta d’arresto negli sviluppi. Tuttavia, la sua partenza apre la strada alla visione di Vasseur per una Ferrari rinnovata.

Fred Vasseur ha assunto il ruolo di direttore tecnico ad interim, segno di un piano ben definito per il futuro. In attesa di un nuovo direttore tecnico, soprannominato “Mister X”, Vasseur sta già preparando il terreno per il suo arrivo. Non sarà Loic Serra, che arriverà il 1° ottobre dalla Mercedes come Head of Chassis Performance Engineering, a ricoprire il ruolo di direttore tecnico. Serra, insieme a Jerome D’Ambrosio che diventerà vice team principal, supervisionerà diverse aree tecniche, ma la guida definitiva sarà affidata a un’altra figura chiave.

Futuro Ferrari: tra SF-24 e la futura macchina di Hamilton

Intanto, l’attenzione è già rivolta alla progettazione della Ferrari per Lewis Hamilton nel 2025. La nuova vettura, sarà un progetto completamente nuovo rispetto alla SF-24 attuale, con sospensione anteriore a schema pull rod e un telaio ridisegnato per migliorare la ripartizione dei pesi seguendo le filosofie di design di Red Bull e McLaren.

La SF-24 ha mostrato gravi problemi dopo gli sviluppi introdotti a Barcellona, perdendo competitività e scivolando al ruolo di quarta forza, superata anche da Mercedes. Nonostante questo, i tecnici hanno individuato le aree critiche e sperano in una ripresa nelle prossime gare, in particolare in Ungheria e Singapore, che potrebbero adattarsi meglio alle caratteristiche della vettura. Si cercherà di salvare il salvabile in una monoposto che ad inizio stagione sembrava la più additata a competere con l’egemonia della Red Bull. Carlos Sainz ha manifestato delusione dopo Silverstone, ma rimane fiducioso nella possibilità di miglioramenti. Tuttavia, il budget per lo sviluppo della SF-24 è quasi esaurito e le risorse saranno concentrate sulla nuova vettura per Hamilton.

