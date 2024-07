Auto usate: gli Italiani preferiscono le Tedesche secondo Carfax

Secondo uno studio di CARFAX relativo al primo semestre 2024, quattro delle cinque marche di auto usate più cercate in Italia sono tedesche

Fondata negli Stati Uniti nel 1984, CARFAX è attiva in Europa dal 2007 e in Italia dall’estate 2022. La missione di CARFAX è rendere il mercato dei veicoli usati più trasparente e sicuro. Offrendo un vasto database internazionale con oltre 35 miliardi di record per generare report dettagliati sulla storia dei veicoli, inclusi eventuali incidenti e danni. Le auto tedesche sono sempre state molto apprezzate dagli italiani per la loro qualità percepita.

Un’indagine di CARFAX, svolta nei primi sei mesi del 2024, ha confermato questa tendenza. Nonostante ciò, le auto a marchio FIAT sono le più richieste (11%), seguite da BMW e Audi (9% ciascuna), Mercedes e Volkswagen (8% ciascuna), rappresentando complessivamente il 34% delle richieste.

L’affidabilità delle auto Tedesche usate secondo Carfax

Contrariamente alle aspettative, lo studio ha mostrato che le auto tedesche usate presentano numerosi rischi che possono compromettere la loro affidabilità, spesso più delle auto italiane. Ad esempio, il 35% delle FIAT presenta potenziali problemi come incidenti o danni pregressi, manipolazioni del chilometraggio e importazioni. Ciò contro il 34% delle Volkswagen e percentuali superiori per Audi (45%), BMW e Mercedes (44%).

Proseguendo nella classifica delle marche di auto più cercate su CARFAX, troviamo Alfa Romeo con il 35% di auto con almeno un fattore di rischio, Ford (25%), Peugeot (26%) e Renault (25%). Mostrando che le auto francesi e la Ford americana presentano mediamente meno rischi. Un aspetto cruciale nel valutare un’auto usata è la sua eventuale importazione, che può rendere difficile risalire alla sua storia. La ricerca di CARFAX ha evidenziato che è più comune trovare auto tedesche importate rispetto alle italiane: Volkswagen e BMW (12%), Mercedes (16%) e Audi (21%) contro FIAT (10%) e Alfa Romeo (9%). Le percentuali sono più basse per Ford (3%), Renault e Peugeot (4%).

Consigli per l’Acquisto di Auto Usate

Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX, ha sottolineato l’importanza di valutare attentamente ogni auto usata prima dell’acquisto. Evitando così di affidarsi a stereotipi. Con il mercato dell’usato in crescita e i recenti incentivi governativi esauriti rapidamente, Arban consiglia di utilizzare il database di CARFAX per una ricerca approfondita, fare un test drive e far controllare il veicolo da un meccanico di fiducia.

