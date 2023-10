Apple TV: aumento prezzi per il servizio streaming

Apple ha deciso di optare per un aumento dei prezzi dei servizi di Apple TV, Arcade e dei piani Apple One. Scopriamo i dettagli

Apple TV si sta preparando ad accogliere il film più costoso di sempre per la piattaforma. Si tratta di Killers of the Flower Moon, di Martin Scorsese, la nuova pellicola con protagonista Leonardo DiCaprio. Purtroppo, l’arrivo di questo nuovo show, con un budget dichiarato di 200 milioni di dollari, porterà anche una notizia non proprio piacevole per gli abbonati alla piattaforma streaming. Apple ha infatti deciso di aumentare i prezzi dei suoi servizi, sia per quanto riguarda Apple TV, sia per Arcade ed Apple One. Scopriamo insieme questi rincari.

Gli aumenti | Apple TV: il servizio streaming con aumento di prezzo

Ora però entriamo più nel vivo della faccenda, per scoprire più nei dettaglio questi aumenti. Apple TV dovrebbe passare da un piano da 6,99 euro al mese, a 9,99 euro al mese. Allo stesso tempo, il piano annuale passa da 69 euro a 99 euro, mantenendo una prova gratuita di 7 giorni. Il servizio di gaming Apple Arcade, passerà invece da 4,99 al mese a 6,99 euro al mese. Apple One passerà invece da 16,95 al mese, per il piano Individuale, a 19,95 euro. Il piano Famiglia, prima al costo di 22,95 euro, passerà a 25,95 euro, mentre il piano Premium, da 31,95 euro, a 34,95 euro al mese. A fronte di tutti questi aumenti, la stessa Apple dovrebbe inviare una comunicazione tramite mail, ai propri clienti.

Costi maggiori per molte piattaforme

Queste modifiche sono state riportate per la prima volta da The Verge, che però non ha specificato quando entreranno in vigore i rincari. Apple TV non è altro che l’ennesimo servizio streaming ad applicare un aumento sul costo degli abbonamenti. Prima di questa piattaforma è toccato a Netflix, Disney+ e Paramount. Al contrario di altri servizi streaming, ricordiamo però che Apple TV non offre un piano che comprenda la pubblicità, che possa permettere un prezzo più contenuto agli abbonati. E voi che ne pensate di questo aumento? Fatecelo sapere!

