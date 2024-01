ASUS svela le schede grafiche DUAL e TUF AMD RX 7600 XT

ASUS ha presentato le nuove schede grafiche della serie Radeon RX 7000, la TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT e la ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT. Dotate di 16 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità, queste schede offrono esperienze di gioco e raytracing impeccabili a risoluzioni oltre 1080p

Ideali per la creatività degli utenti in applicazioni legate alla produzione di contenuti o all’intelligenza artificiale, le schede assicurano prestazioni di gioco eccellenti a un prezzo accessibile, rendendole perfette per nuovi PC o per l’upgrade di sistemi esistenti.

Schede grafiche ASUS RX 7600 XT: tecnologia avanzata e prestazioni eccezionali

La scheda grafica TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT si presenta come un’ottima aggiunta per qualsiasi setup gaming, grazie al suo ampio dissipatore, al backplate ventilato e al design a tre ventole.

Grazie all’efficace sistema di raffreddamento, i giocatori possono godere di sessioni di gioco senza disturbi, con le ventole che si disattivano completamente durante carichi di lavoro leggeri come la navigazione web, garantendo un funzionamento silenzioso grazie alla tecnologia 0 dB.

Il pulsante Dual BIOS offre la possibilità di prioritizzare le prestazioni o il funzionamento silenzioso, mentre il robusto backplate interamente in alluminio, seguendo lo stile solido caratteristico di TUF, fornisce un supporto strutturale aggiuntivo, assicurando la durabilità nel tempo della scheda in qualsiasi configurazione di gioco.

Per chi preferisce un design più compatto, la scheda grafica ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT offre prestazioni di alto livello con un design a due ventole, ideale per l’integrazione in un PC esistente o in un case più piccolo. Con due efficienti ventole Axial-tech e la stessa tecnologia 0 dB del modello TUF Gaming, questa scheda mantiene temperature ottimali senza compromettere la silenziosità, garantendo un’esperienza di gioco performante e discreta.

Entrambe le schede grafiche sono costruite utilizzando la comprovata tecnologia ASUS Auto-Extreme, un processo di produzione completamente automatizzato che esegue tutte le saldature in un unico passaggio. Questo approccio riduce lo stress termico sui componenti ed elimina l’uso di sostanze chimiche aggressive per la pulizia delle superfici coinvolte, contribuendo a un minor impatto ambientale, riducendo il consumo di energia nella produzione e fornendo, alla fine, un prodotto complessivamente più affidabile.

La tecnologia AMD HYPR-RX, supportata sia dalla scheda grafica TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT che dalla ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT, semplifica e gestisce l’operatività simultanea delle più recenti tecnologie software AMD.

Tra queste, si includono AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Radeon Boost, apportando benefici cumulativi in termini di prestazioni. Questa tecnologia straordinaria rende l’esperienza di gioco più fluida e reattiva, consentendo ai giocatori di immergersi e godere dei loro titoli preferiti in modo più naturale che mai.

Le nuove schede grafiche ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT e TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT saranno disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali ASUS a partire dal 24 gennaio, al prezzo di 469,00 € e 499,00 € IVA inclusa, rispettivamente.

