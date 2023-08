I pneumatici premium moto di Bridgestone tornano nel mondo virtuale con il videogioco RIDE 5

Bridgestone conferma la sua partnership con lo sviluppatore italiano di videogiochi Milestone per RIDE 5, la più autentica simulazione di guida dedicata agli appassionati delle due ruote

Gli appassionati e i videogiocatori provenienti da ogni parte del globo avranno la possibilità unica di testare le prestazioni e la resistenza dei pneumatici Bridgestone all’interno dell’ambiente virtuale, proprio come farebbero nella realtà.

All’interno del gioco, saranno disponibili una serie di modalità, menu e circuiti promozionali appositamente dedicati alla partnership con Bridgestone.



RIDE 5 porta le prestazioni dei Pneumatici nel Mondo dei Videogiochi

Il rinomato marchio internazionale nel settore dei pneumatici e delle soluzioni per la mobilità sostenibile,Bridgestone, ha ufficializzato una collaborazione con il noto sviluppatore italiano di videogiochi, Milestone, per il nuovo capitolo della famosa serie videoludica RIDE, ossia RIDE 5.

RIDE 5 rappresenta l’ultima iterazione del simulatore di corse su moto, divenuto una vera e propria dimora per gli appassionati di motociclismo virtuale in tutto il globo. Il gioco è da oggi disponibile su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic.

Attraverso questo partenariato, Bridgestone mira a rafforzare ulteriormente la propria leadership nel mercato dei pneumatici per motociclette, al contempo promuovendo i propri prodotti e la propria eredità nel contesto delle competizioni, in un modo innovativo e coinvolgente per gli amanti delle moto e dei videogiochi di tutto il mondo.

In RIDE 5, i motociclisti virtuali avranno l’opportunità di sperimentare un’esperienza di guida scorrevole e veloce grazie all’utilizzo dei pneumatici Bridgestone, affrontando circuiti virtuali sia reali che originali.

Questo avverrà su una vasta gamma di modelli di moto provenienti dai produttori più rinomati, riproducendo fedelmente la realtà. L’iconico marchio Bridgestone farà la sua apparizione anche all’interno del gioco, con tute e attrezzature sponsorizzate, pannelli pubblicitari disseminati lungo i tracciati e modalità di gioco appositamente concepite.

Nel corso degli anni, Bridgestone ha costruito una solida reputazione e una notevole esperienza nel mondo delle competizioni motociclistiche, conquistando recentemente successi prestigiosi nelle rinomate gare di resistenza, come l’EWC.

Le sfide di durata saranno di nuovo una delle opzioni più impegnative incluse in RIDE 5, permettendo ai piloti virtuali di mettere alla prova le loro capacità di guida e di concentrazione, mentre valutano le eccezionali prestazioni e la resistenza dei pneumatici Bridgestone.

Proprio come nella realtà, l’usura dei pneumatici sarà un elemento cruciale nel gioco, influenzando attivamente le prestazioni in base allo stile di guida e alle condizioni atmosferiche. I giocatori dovranno prendere decisioni strategiche durante le gare per affrontare al meglio questi fattori.

“In qualità di leader globale della mobilità con un ampio portafoglio di prodotti e soluzioni premium, tra cui i pneumatici moto premium, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per coinvolgere i nostri clienti e interagire con la comunità dei motociclisti, mostrando al contempo la qualità dei nostri prodotti”, ha commentato Nico Thuy, Head of Motorcycle Business di Bridgestone EMIA. “Siamo entusiasti di collaborare con Milestone e di far parte ancora una volta di questo paradiso virtuale per i motociclisti”. Andrea Loiudice, Direttore Editoriale di Milestone, ha dichiarato: “Sin dal suo debutto molti anni fa, il franchise RIDE è stato fonte di passione per le moto, grazie alla sua simulazione di guida immersiva e autentica. Questa partnership con Bridgestone segna un ulteriore passo avanti per avvicinare ancora di più il mondo virtuale e quello reale delle moto.”

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui nei commenti e ricordate di rimanere sulle pagine di tuttotek.it