Napoleon, l’extended cut sarà di quattro ore e mezza

Ridley Scott ha confermato che il suo Napoleon con Joaquin Phoenix, in sala da novembre, avrà un extended cut di quattro ore e mezza

Mentre Napoleon sta per arrivare sui grandi schermi italiani, il regista Ridley Scott conferma che c’è una extended cut e che questa ha una durata epica: ben quattro ore e mezza. Non si sa se vedrà mai la luce, ma il regista spera che la Apple la renda prima o poi in qualche modo disponibile.

Napoleon di Ridley Scott, dove il generale e imperatore è interpretato da Joaquin Phoenix, arriverà al cinema il 23 novembre in una versione di 158 minuti: com’era però immaginabile, Ridley Scott ha girato molto di più. Il regista ha confessato a Empire che del film epico esiste una versione molto più lunga, dove si approfondiscono alcuni aspetti della grande personalità del personaggio storico. Scott spera che la Apple, dietro alla produzione del lungometraggio, decida di renderla visibile al pubblico, magari in streaming esclusivo su Apple TV+ più avanti.

Ridley Scott e la extended cut di Napoleon da 270 minuti

Secondo Ridley Scott, di Napoleon esiste già una versione estesa da quattro ore e mezza, che espande alcuni aspetti dell’epico biopic, tra cui la vita di Josephine prima di incontrare il Bonaparte. Il regista ha commentato così l’opera:

È fantastica, mi piacerebbe che la Apple la mostrasse. Joaquin studia la psiche, che nel caso di Napoleone è molto strana. Il film la rispecchia. È peculiare, c’è un’intensità. Napoleone non era stoico e meraviglioso come Russell Crowe nel Gladiatore. Era un dittatore, un criminale di guerra, in realtà. Non poteva essere una storia stimolante, perché quell’uomo uccise centinaia di migliaia di uomini, a parer mio senza motivo. Per cosa? Per un impero, e perché? Alla fine tutto si disintegrò comunque. Quella psiche fuori controllo è un pericolo infernale, ed è molto strana. Questo è un suo ritratto.

A brevissimo vedremo questo film, che si preannuncia epico, nei cinema italiani. Vi aggiorneremo su eventuali sviluppi circa la pubblicazione del suo extended cut.

