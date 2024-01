Goodyear e TNO: la vera rivoluzione degli pneumatici intelligenti

Goodyear e TNO hanno annunciato che l’utilizzo degli pneumatici intelligenti Goodyear SightLine nei sistemi di frenata evoluti ha il potenziale per ridurre la distanza di arresto di oltre un metro e mezzo. Scopriamo insieme come questo può diventare realtà!

Goodyear Tire & Rubber Company, leader nella mobilità connessa, e TNO, un’organizzazione di ricerca olandese, hanno prospettato nuovi inediti orizzonti per migliorare la sicurezza dei veicoli, sfruttando la tecnologia degli pneumatici intelligenti in abbinamento all’elettronica del sistema frenante antibloccaggio (ABS) di un veicolo sottoposto a test. L’ABS è un importante e onnipresente dispositivo di sicurezza nei veicoli moderni, progettato per assistere il conducente durante le fasi di frenata più estreme.

L’obiettvo di tale dispositivo è ovviamente quello di diminuire il più possibile gli spazi di frenata e mantenere il corretto allineamento dell’assetto della vettura. Attraverso dei test congiunti, eseguiti su un veicolo di prova, Goodyear e TNO hanno dimostrato in modo palese come un sistema ABS, dotato di informazioni sul tipo di pneumatico e sulle sue condizioni di esercizio, può potenzialmente ridurre gli spazi di frenata sino a 1,75 metri rispetto ai sistemi convenzionali.

Goodyear e TNO: obiettivo comune di ridurre gli incidenti

L’obiettivo ultimo di questa integrazione è quello, importantissimo e ammirevole, di contribuire a cercare di evitare incidenti e ridurre la gravità delle collisioni, per una maggiore sicurezza di tutti gli utenti della strada. Goodyear e TNO hanno iniziato a collaborare nel 2021, attraverso programmi congiunti di ricerca e sviluppo per valutare e quantificare l’effettiva efficacia dell’implementazione della tecnologia ABS attraverso l’impiego di tecnologie aggiuntive integrate negli pneumatici.

Uno tra i test più eloquenti ha visto il confronto tra un veicolo convenzionale ed un veicolo equipaggiato con pneumatici invernali 205/55R16 e sistema ABS evoluto con Sightline, eseguito a 80 km/h su asfalto asciutto. Il risultato non ha potuto che ribadire come l’integrazione di pneumatici intelligenti e sistemi frenanti possa contribuire in maniera sostanziale ed efficace a ridurre il rischio di incidenti e, in buona sostanza, a salvare vite umane.

Non solo sicurezza: anche risparmio ed ecologia!

Tuttavia l’innovazione non si ferma nemmeno qui: anche l’aspetto ecologico è tenuto in seria considerazione, dato che Goodyear SightLine può contribuire ad una più corretta gestione degli pneumatici. Algoritmi avanzati consentono a questa suite elettronica un monitoraggio completo e costante delle condizioni dello pneumatico, del veicolo e del manto stradale. Le potenzialità della ricerca di Goodyear nelle tecnologie dei pneumatici intelligenti sono pronti a rivoluzionare il futuro della mobilità, promuovendo una gestione del veicolo sempre più intelligente, responsabile e sostenibile.

