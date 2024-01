Goodyear e Gatik: la prima flotta di consegne a guida autonoma

Goodyear, leader nella mobilità connessa, e Gatik, leader nella logistica B2B autonoma di medio raggio, hanno annunciato di aver implementato l’utilizzo degli pneumatici intelligenti in un contesto di guida autonoma.

La flotta autonoma di Gatik, composta da furgoni di classe 3-7, ha incrementato in maniera molto significativa la sicurezza, la precisione e le prestazioni dei suoi veicoli a guida autonoma. Un grande passo in avanti in tal senso è stato appunto merito dell’adozione degli pneumatici Goodyear Endurance RSA con la tecnologia Goodyear SightLine, montati sui veicoli della flotta aziendale di Gatik.

A beneficiare di queste tecnologie sono anche la sicurezza e l’accuratezza complessiva delle operazioni, oltre ai tempi di attività e l’affidabilità delle consegne. Nel corso del 2024 Gatik prevede quindi di estendere la collaborazione con Goodyear per equipaggiare larga parte della sua flotta autonoma negli Stati Uniti e in Canada.

Goodyear e Gatik: consegne veloci e sicurezza ai massimi livelli

I vecoli dotati degli pneumatici intelligenti potranno reagire in maniera sempre più simile a quella di un conducente in carne ed ossa e i dati raccolti nell’ambito di questa collaborazione saranno preziosi per entrambe le compagnie. Goodyear può infatti contare su una imponente mole di dati raccolti in tempo reale dalla flotta di Gatik, migliorando ulteriormente le proprie tecnologie.

Gatik dal canto suo potrà beneficiare di tutte le migliorie introdotte dal partner per rendere la sua flotta autonoma sempre più efficiente e competitiva. Tantissimi sono i parametri presi in considerazione in fase di sviluppo, a partire da rigidità in curva e in frenata, resistenza al rotolamento e carico degli pneumatici. Tutti i test sono stati eseguiti in maniera approfondita su strade reali ed in svariate condizioni di guida e di carico, per consentire ai mezzi di adattarsi prontamente ed in assoluta autonomia ad ogni contesto, senza incertezze ed in maniera assolutamente affidabile.

Test integrati a vantaggio del progresso tecnologico

Le aziende hanno collaborato per condurre test decisivi presso il Proving Ground di Goodyear a San Angelo (Texas), per garantire un collaudo in un ambiente sicuro e chiuso al traffico. All’interno di quest’area sono stati riprodotti scenari stradali più e meno comuni, corredati da semafori, segnali stradali e curve strette. Manovre evasive, anticipazione delle collisioni e mantenimento preciso di corsie e distanze di sicurezza sono stati oggetto di grandissima attenzione.

La possibilità di adottare la soluzione avanzata di monitoraggio predittivo delle condizioni stradali di Goodyear nel sistema di guida autonoma di Gatik prermetterà di gestire in maniera estremamente ottimizzata le consegne per i clienti di Gatik, che comprendono i più grandi negozi di alimentari, rivenditori, distributori, piattaforme di e-commerce e aziende di beni di consumo degli Stati Uniti.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttottek.