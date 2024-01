Il Fantasma di Canterville, film animato sul racconto di Oscar Wilde

Il celebre Fantasma di Canterville di Oscar Wilde diventa ora un film animato, al cinema dal 18 gennaio

Il Fantasma di Canterville è un film d’animazione distribuito da Adler Enetrtainment e diretto da Kim Burdon e Robert Chandler, arriverà nelle sale italiane a partire dal 18 gennaio 2024. Il Fantasma di Canterville è un racconto scritto da Oscar Wilde e pubblicato dall’autore nel lontano 1887. Da quando ebbero vita il mondo del cinema e della televisione, il racconto di Wilde ebbe diverse rappresentazioni nel mondo dell’audiovisivo. Questa nuova versione animata, ripropone la stessa premessa, anche se è la prima volta che l’opera è trasposta in un lungometraggio animato.

Trama e cast vocale del film animato Il Fantasma di Canterville

La storia è ambientata in una magione inglese infestata dallo spettro di Sir Simon Canterville. Su quest’ultimo è stata gettata una maledizione secolare, infatti egli potrà essere liberato soltanto da un suo discendente, ma fino al allora dovrà terrorizzare e cacciar via tutti coloro i quali tenteranno di essere inquilini viventi della casa. Tuttavia, per la prima volta le cose stanno per cambiare: la famiglia americana Otis si trasferisce nella tenuta. Tale famiglia è composta da padre, moglie, figlio maggiore Washington, due gemelli pestiferi e dalla piccola Victoria. Ma i nuovi neoproprietari non hanno per niente paura di lui. Anzi. Addirittura la giovane figlia della coppia, Victoria, decide di allearsi con lui perché si rivela essere l’unica che potrebbe dargli una mano. Infatti i genitori della ragazza considerano la presenza del fantasma un fastidio di cui liberarsi, ed è per questo che cercheranno di assumere una serie di persone specializzata nello scacciare gli spiriti e nel praticare esorcismi … In originale il cast vocale del film comprende Stephen Fry che sarà voce al fantasma, egli sarà affiancato da Hugh Laurie che interpreterà il capofamiglia Hiram Otis, accanto a loro ci saranno Imelda Staunton, Freddie Highmore, Toby Jones e Miranda Hart.

E voi siete curiosi di vedere Il Fantasma di Canterville sotto forma di film animato? Fatecelo sapere con un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.