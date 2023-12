Genesis X Gran Berlinetta: dalla realtà alla PlayStation

Non è la prima volta che una vettura pensata per i videogame si trasforma in un progetto concreto. La Genesis X Gran Berlinetta ha l’obiettivo di farsi ammirare sia nel mondo digitale che in quello reale: scopriamo subito le sue caratteristiche!

Il mondo digitale costituisce da sempre una grande occasione per sperimentare soluzioni estetiche e meccaniche estreme e di rottura rispetto alla tradizione. I designer di automobili possono sfruttare gli artifici della simulazione per dare forma a tutti quei ‘sogni proibiti’ che sfuggono persino alla definizione di hypercar, creando di fatto un nuovo segmento.

Gran Turismo è senza dubbio il videogame che ha maggiormente contribuito alla creazione di concept esclusive, le celeberrime Vision (ne avevamo parlato in questo articolo), spesso così apprezzate da farsi desiderare anche in forma reale. Genesis, seguendo la scia di questa tendenza, ha presentato la sua nuova creatura da gaming durante la finale mondiale di Gran Turismo World Series. Un’occasione decisamente azzeccata per svelare una concept, la Genesis X Gran Berlinetta, che potrebbe non limitarsi al solo universo digitale.

Genesis X Gran Berlinetta: una meccanica verosimile

La Genesis X Gran Berlinetta morderà l’asfalto digitale grazie ad un potentissimo motore sei cilindri a V, capace di raggiungere ben 10.000 giri al minuto. La potenza erogata da questo propulsore si attesta a 870 CV ottenuti grazie al sistema e-SC, caratterizzato da un compressore elettrico. Tuttavia le sorprese non finiscono qui: la potenza complessiva infatti, considerando anche il sistema ibrido di bordo, aumenta sino all’incredibile valore di 1.071 CV e 1.337 Nm di coppia.

Caratteristiche che lasciano sicuramente sbalorditi, ma che non sono così distanti da quelle a cui ci stanno abituando i produttori di supersportive del mondo reale. I dettagli stilistici non fanno poi che rimarcare la grande sportività del mezzo, che sembra letteralmente nato ber bucare gli schermi: una preziosa fonte di ispirazione per le vetture di produzione!

Nata per i videogiochi, presentata nel mondo reale

Una volta tanto è accaduto l’esatto opposto di ciò a cui siamo abituati: la Genesis X Gran Berlinetta è stata presentata sotto forma di maquette statica a Barcellona, durante la finale del Gran Turismo World Series. Le sue forme anticipano l’aspetto della Concept Vision GT che sarà presto disponibile per i giocatori in Gran Turismo 7. Il suo stile è caratterizzato da linee curve ma gradevolmente tese che terminano al posteriore con una coda tronca e dal disegno ovale, mentre all’anteriore si uniscono in un frontale molto profilato ed essenziale.

Notevoli i tanti dettagli scenografici che personalizzano la carrozzeria, tra i quali spiccano le numerose prese d’aria, l’alettone posteriore, il disegno allungato dei fari e gli enormi cerchioni dallo stile elegantemente intricato. Non mancano poi richiami al mondo reale, che ritroviamo nella forma della mascherina anteriore (ispirata a quella delle nuove Genesis) e nel fanale posteriore centrale di tipo F1. Grandi sorprese anche all’interno, dove un monitor-cruscotto domina la scena, in un’atmosfera tecnologica e molto raffinata da vera berlinetta dei tempi moderni.

Vedremo mai un adattamento stradale della Genesis X Gran Berlinetta? Impossibile dirlo con certezza ma molto probabilmente ritroveremo diverse sue caratteristiche nei progetti futuri di Genesis.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.