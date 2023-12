AGON by AOC: annunciati due display da gaming ultrawide HDR con 144 e 180 Hz:

E voi? Cosa ne pensate ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Entrambi i modelli supportano Adaptive-Sync , con CU34G2XP/BK che offre anche il supporto AMD FreeSync Premium. Presentano entrambi un basso input lag e supportano il software G-Menu di AOC per un controllo ottimale dell’OSD. Con tecnologie come Flicker-Free, modalità Low Blue e controllo delle ombre, AOC si impegna a proteggere la salute degli occhi degli utenti.

AGON by AOC, uno dei principali marchi globali di monitor gaming e accessori IT, presenta due nuovi monitor da 34″ (86,36 cm) dedicati agli appassionati di ultrawide. Parliamo dell’ AOC GAMING CU34G2XE/BK e il fratello CU34G2XP/BK , che si distingue per una frequenza di aggiornamento superiore. Questi monitor sono stati attentamente progettati per superare i limiti del gaming immersivo, offrendo un notevole valore a un prezzo accessibile. Permettendo, inoltre, ai giocatori di godere di una visione a 360 gradi del gaming ad elevate prestazioni.

Questi monitor sono stati progettati meticolosamente per andare oltre i limiti del gaming immersivo e offrire un valore eccezionale a un prezzo accessibile. In modo da offrire ai giocatori una visione a 360 gradi del gaming a prestazioni elevate . Il cuore di questi monitor è un pannello VA curvo 1500R che vanta una risoluzione WQHD (3440×1440, aspect ratio 21:9) e offre un livello di profondità senza precedenti nel mondo gaming.

