F1, Williams: ufficiale il rinnovo di Alexander Albon

Il pilota anglo-tailandese si lega al team di F1 Williams sottoscrivendo un contratto su base pluriennale. Il precedente contratto era in scadenza nel 2025I

Questa mattina è arrivato l’annuncio da parte del team di F1 Williams del rinnovo del pilota Alexander Albon. L’anglo-tailandese ha firmato un contratto su base pluriennale dimostrandosi fiducioso nei confronti del team di Grove. Albon dunque continuerà ad essere la punta di diamante del team inglese anche nel prossimo futuro. Albon, già pilota di Toro Rosso e Red Bull, ha espresso la sua felicità nel rimanere con Williams, riconoscendo i progressi fatti sin dall’inizio della sua avventura con il team e la determinazione nel costruire un progetto a lungo termine. Queste le dichiarazioni del pilota ex Red Bull dopo aver firmato l’accordo:

Sono entusiasta di rimanere in Williams e continuare a lavorare con persone talentuose a Grove. Il nostro inizio di stagione è stato molto complicato fin qui, ma da quando sono in Williams siamo cresciuti tanto e stiamo iniziando a vedere i progressi del lavoro svolto. Ho firmato un lungo contratto perché credo fortemente nel team e nel progetto a lungo termine. Ci aspetta ancora molta strada da fare ma sono molto fiducioso. Stiamo costruendo il team giusto per ambire a competere dove ci spetta nei prossimi anni.

Rinnovo Albon-Williams: le parole del team principal

Il team principal della Williams James Vowles, ha espresso così tutta la sua soddisfazione dopo aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del pilota tailandese:

Siamo entusiasti di garantirci un futuro a lungo termine con Alex. Il suo eccezionale talento nel fornire input tecnici è un grande vantaggio per la nostra risalita verso la competitività. Fin dal suo arrivo in Williams, Alex ha dimostrato costantemente la sua abilità nel raggiungere risultati sotto pressione. Questo prolungamento pluriennale è fondamentale per i nostri progetti presenti e futuri.

Questo rinnovo è cruciale non solo per il futuro della Williams, ma anche per il mercato piloti, attualmente in uno stato di stallo per quanto riguarda i sedili più ambiti. Ora è certo che Albon non sarà più disponibile per altri team, rappresentando un’aggiunta preziosa per la WIlliams.

