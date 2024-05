Il futuro della mobilità urbana in Italia: i nuovi monopattini Elettrici NAVEE S40 & S60

NAVEE, un’azienda all’avanguardia nel campo della mobilità elettrica, è lieta di annunciare il debutto ufficiale in Italia dei suoi due principali prodotti: i monopattini elettrici S40 e S60, caratterizzati da un design attraente e innovativo

I modelli all’avanguardia di NAVEE hanno recentemente ottenuto i prestigiosi premi di design Red Dot e iF Design Awards 2024, segnando un notevole passo avanti nell’innovazione del design e delle prestazioni nel settore degli scooter elettrici. Il loro design dalle linee tagliate a diamante evoca velocità e resistenza, combinando stile e praticità.

Caratteristiche principali dei modelli NAVEE S40 e S60

Il premio iF ha elogiato la serie S di NAVEE per le sue eccezionali prestazioni, ideali sia per l’uso in città che fuori strada. La tecnologia innovativa delle sospensioni anteriori e posteriori, insieme all’impiego di materiali riciclabili, conferisce al monopattino un aspetto unico.

I motori progettati appositamente garantiscono una rapida accelerazione e ottime capacità di affrontare le salite. Inoltre, l’utilizzo di componenti stampati riduce il peso complessivo del monopattino e migliora l’efficienza produttiva.

Le linee di design robuste ed eleganti trasmettono chiaramente la funzionalità e la tecnologia innovativa del prodotto.

Le principali caratteristiche dei due modelli includono:

Sospensione duale rivoluzionaria ShockMaster: entrambi i modelli S40 e S60 presentano il sistema di sospensione duale all’avanguardia ShockMaster, offrendo una capacità di assorbimento degli urti senza precedenti per un’esperienza di guida confortevole e fluida.

Super potenza per prestazioni migliorate: il NAVEE S60 vanta un motore da 1000W su una piattaforma ad alta tensione da 48V, con inclinazione fino al 24% e un'autonomia massima di 60KM, supportato da batterie al litio 18650 ad alta sicurezza e da un intelligente Sistema di Gestione delle Batterie (BMS).

Caratteristiche avanzate di sicurezza e centrate sull'utente: entrambi i modelli sono dotati di un completo sistema di frenata tripla e pneumatici tubeless da 10 pollici per una sicurezza superiore e una resistenza alle forature di alto livello.

Connettività e funzioni intelligenti: gli scooter NAVEE offrono un tracciamento senza sforzo per gli utenti grazie all'integrazione della rete Find My di Apple e forniscono un facile accesso alle informazioni vitali tramite il design dello schermo sospeso sul cruscotto.

Specifiche distinte per diverse esigenze: il S60 è progettato per utenti che cercano alte prestazioni e autonomia estesa, mentre il S40 è ottimizzato per gli spostamenti urbani quotidiani, bilanciando prestazioni e comfort.

Gli scooter elettrici Navee S40 e S60 saranno disponibili in Italia con un prezzo consigliato al pubblico di 599 e 799 euro, rispettivamente, presso i negozi Unieuro e alcuni punti vendita di Euronics sia online che offline, a partire dalla fine di maggio.

E voi?Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).