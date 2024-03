Stando ad alcuni rumours emersi sul web dopo il GP d’Australia di F1, ci sarebbero problemi strutturali dell’impianto frenante alla base del ritiro di Max Verstappen

Archiviato il terzo appuntamento stagionale di F1 con il GP d’Australia insorgono sempre più i dubbi riguardo al problema avuto da Max Verstappen che lo hanno poi costretto ad alzare bandiera bianca al quinto giro della gara. Sul web si è fatta ogni tipo di ipotesi per cercare di capire cosa realmente sia successo alla RB20 del campione olandese. Il pilota nato ad Hasset in Belgio, ha interrotto così l’incredibile striscia di 43 gare consecutive finendo sempre a punti. L’ultimo ritiro dell’iridato campione infatti risale proprio al GP d’Australia 2022, uno zero nella casella punti che lascia l’amaro in bocca.

Inizialmente, il problema era stato identificato dalla Red Bull come un problema di natura idraulica che non hanno permesso all’impianto frenante di svolgere correttamente il suo funzionamento. In casa del team austriaco però si respira molta preoccupazione per quanto accaduto. Ricordiamo inoltre che al pilota olandese era stata cambiata anche la power unit prima della gara.

F1: il problema che ha costretto Verstappen al ritiro| le possibili cause

A quanto pare però il danno sarebbe più grave del previsto. Secondo gli addetti ai lavori, si vocifera un problema strutturale riscontrato dall’azienda italiana Brembo durante la progettazione dell’impianto frenante. Nulla di ufficiale per ora, ma l’aria che tira è quella di tensione e preoccupazione. Lo stesso problema è di possibile riconduzione a quello riscontrato da Charles Leclerc durante il GP del Bahrain, con il monegasco che ha dovuto lottare per tutta la gara anche con la sua SF-24. Se così fosse sarebbe un grave danno all’immagine dell’azienda con sede a Stezzano nel bergamasco.

Nulla di certo o di ufficiale per il momento, ma le incognite restano e si cercherà nel più breve tempo possibile di dare una spiegazione ai problemi che hanno riscontrato sia Verstappen che Leclerc.

E voi che ne pensate di quanto successo a Max Verstappen? fatecelo sapere con un commento qui sotto e restate connessi su tuttotek.it per non perdervi nulla dal mondo dei motori e non solo.