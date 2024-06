F1, Alpine lascia la Power Unit Renault dal 2026?

Il team di F1 Alpine sta valutando l’opzione di abbandonare le motorizzazioni di Renault in vista del 2026 appropriandosi di power unit clienti

Tra i team che stanno cercando di risanare la china in F1 c’è sicuramente l’Alpine, dopo uno degli inizi più difficili della sua storia nel Motorsport, ora il team di Enstone guarda al 2026 e più in particolare alla power unit. Si perché il team capitanato da Bruno Famin starebbe valutando seriamente di abbandonare il suo motore Renault in favore di un potenziale accordo con i team produttori di power unit. Questa decisione è in parte motivata dalle scarse prestazioni del motore Renault rispetto ai concorrenti e dall’incertezza sulle capacità del produttore di creare una power unit competitiva per la nuova generazione di motori turbo-ibridi.

Perché questa mossa? Diversi fattori concorrono a questa decisione, una su tutte sono le prestazioni del motore Renault che attualmente non sono all’altezza dei rivali, creando un deficit di competitività per Alpine. Incertezza sul futuro dei motori Renault. Inoltre, sviluppare un motore in F1 è estremamente costoso, e Alpine potrebbe ritenere che questi investimenti siano meglio indirizzati altrove

Infine c’è da considerare anche che passare a un fornitore di motori clienti potrebbe rendere Alpine più appetibile per potenziali acquirenti, in quanto la squadra non sarebbe più legata al reparto motori di Viry-Chatillon.

Power Unit Alpine 2026: quali sarebbero le possibili soluzioni?

Se Alpine decidesse di abbandonare i motori Renault, diverse opzioni si profilano all’orizzonte.Nonostante i colloqui, è improbabile che Alpine possa ottenere le power unit Red Bull a causa delle complicazioni logistiche e dell’attuale focus della Red Bull nel consolidare la propria posizione prima di espandersi ad altri clienti. Con Aston Martin che passerà ai motori Honda, Mercedes avrà la capacità di fornire un ulteriore team. Mercedes ha già una storia di successo nel fornire motori competitivi ad altri team, vedi McLaren nel corso di questa stagione.

C’è poi anche il capitolo Honda, la quale se non riuscisse a trovare un accordo con Red Bull o Mercedes, il regolamento della F1 prevede che un altro fornitore debba intervenire per evitare che un team resti senza motore. Honda potrebbe essere un’opzione, specialmente considerando che avrà uno slot libero dopo la fornitura all’Aston Martin.

Se questa transizione si concretizzasse, il panorama delle forniture di motori in F1 potrebbe vedere cambiamenti importanti, con Alpine che diventerebbe un team cliente e Renault che potrebbe ridimensionare il suo coinvolgimento diretto nelle competizioni motoristiche.