È morto a soli 64 anni il regista inglese Anthony Hickox

Si è spento all’età di 64 anni il noto regista, attore e produttore cinematografico britannico Anthony Hickox. È stato rinvenuto privo di vita nella sua casa di Bucarest

Sicuramente tra gli appassionati di horror è più noto il nome del regista inglese Anthony Hickox. Da poco è arrivata la notizia che a soli 64 anni il noto attore, produttore cinematografico e soprattutto regista è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Bucarest, la settimana scorsa. A dare il triste annuncio è stato il suo amico e collaboratore Jonathan Shalit, dal momento che Hickox risultava irreperibile da qualche giorno. Il decesso sarebbe avvenuto lunedì 9 ottobre. Il 6 novembre prossimo Hickox avrebbe compiuto 65 anni. Non sono ancora rese note le cause che hanno portato alla sua morte.

Chi era Anthony Hickox

Nato a Londra il 6 Novembre del 1959, Anthony Hickox è cresciuto nel mondo del cinema sin dalla tenera infanzia. Infatti, entrambi i suoi genitori lavoravano nell’industria cinematografica. Suo padre era il famoso regista Douglas Hickox, cui si devono film come Il sanguinario, il magnifico horror con Vincent Price Oscar insanguinato e Dietro la maschera. Mentre sua madre, la seconda moglie del regista era Anne V. Coates, montatrice, premiata con l’Oscar per il montaggio di Lawrence d’Arabia. Anche suo fratello James era regista cinematografico.

Anthony Hickox ebbe il suo esordio nel 1988 quando fu al timone della pellicola Waxwork – Benvenuti al museo delle cere, uno dei suoi film più conosciuti insieme ad Hellraiser III. Il suo periodo più florido in campo registico fu quello fra gli anni Ottanta e Novanta dove, il regista si concentrò perlopiù sul genere horror. Successivamente si concentrò anche sul genere Action riscuotendo un discreto successo anche in quel campo. L’ultimo lavoro risale al 2018, con il film Underdogs Rising. In alcuni dei suoi film Hickox compare anche come attore. Sembra che nei suoi programmi ci fosse un ritorno a Londra per girare il suo ultimo film. Negli ultimi anni si era stabilito in Romania in seguito al matrimonio con l’attrice Madalina Anea.

