Play Out Loud: Logitech G svela il nuovo gear per streaming e gaming

Logitech G svela il nuovo gear per lo streaming ed il gaming. Prodotti progettati per consentire ai giocatori di creare, Yeti GX, Litra Beam LX e Yeti Orb offrono prestazioni superiori e coinvolgenti

Logitech G, il brand di Logitech noto per le tecnologie da gaming, ha appena presentato tre nuovi prodotti progettati per migliorare l’esperienza di gaming e streaming: Logitech G Yeti GX, Logitech G Yeti Orb e la luce Logitech G Litra Beam LX. Questi prodotti offrono prestazioni superiori e sono progettati per garantire audio e illuminazione di alta qualità durante le sessioni di gioco e le trasmissioni in streaming.

Oggi più che mai i giocatori creano contenuti e trasmettono in streaming le loro sessioni di gaming, e l’illuminazione e l’audio di alto livello sono fondamentali per offrire contenuti di qualità. Giocare con un audio di livello broadcast e un’illuminazione professionale è fondamentale per il successo della content creation e può evitare che uno streaming appaia monotono e distorto. Un audio e un’illuminazione eccellenti consentono di giocare insieme e di esprimersi con la propria community; sia che si tratti di chattare con gli amici su Discord, di far crescere la propria community su Twitch o di trasmettere a migliaia di follower su YouTube.

Dettagli sui nuovi prodotti Logitech G pr lo streaming ed il gaming

Il Yeti GX è un microfono da gaming di alta qualità con tecnologia a capsula dinamica che offre prestazioni audio eccezionali. Utilizza la rotella di scorrimento degli iconici mouse da gaming Logitech G per regolare il guadagno del microfono con una sola mano. Ha uno schema di ripresa supercardioide che enfatizza la voce e riduce i rumori ambientali. Dispone anche di uno Smart Audio Lock che permette di bloccare le impostazioni audio ottimali premendo semplicemente la rotella di scorrimento.

Il Yeti Orb è un microfono USB da gaming con un design elegante e offre prestazioni audio di alta qualità. È ideale per i giocatori che si avvicinano allo streaming per la prima volta. Ha una capsula a condensatore personalizzata, un logo RGB e una luce di stato con effetti personalizzabili. Riduce al minimo la distorsione audio durante i momenti più intensi del gioco.

La Litra Beam LX è una lampada RGB con tecnologia TrueSoft che permette di modellare e dirigere la luce; così da ottenere il miglior aspetto possibile durante le trasmissioni in streaming. È dotata di LIGHTSYNC RGB con 16 milioni di combinazioni di colori per personalizzare l’illuminazione.

Dichiarazioni in merito ai nuovi prodotti Logitech G per lo streaming ed il gaming

Insieme, gli esperti di design e ingegneria di Blue Microphone e Logitech G hanno collaborato per creare un microfono da gaming unico nel suo genere, con un audio di livello professionale e una serie di funzioni create su misura per i gamer,

ha dichiarato Vincent Borel, vicepresidente di Logitech G.

Siamo consapevoli che i giocatori vogliono condividere la loro esperienza con il pubblico. Per coloro che giocano per condividere loro stessi, questi apparecchi sono l’ideale, per loro stessi e per la loro community.

Questi prodotti supportano la tecnologia LIGHTSYNC RGB, l’integrazione nel software GHUB di Logitech G e il supporto BlueVOICE! per una migliore qualità audio. Inoltre, sono progettati con un’impronta ecologica ridotta; utilizzando plastica riciclata post-consumo e imballaggi provenienti da foreste certificate FSC e altre fonti controllate.

Prezzi e disponibilità

Yeti GX e Yeti Orb sono disponibili in nero, mentre Litra Beam LX è disponibile in grafite su LogitechG.com e presso i rivenditori autorizzati. I prezzi consigliati sono di € 159,99 per Yeti GX, € 69,99 per Yeti Orb e € 159,99 per Litra Beam LX. Questi nuovi prodotti sono stati lanciati nell’ambito dei Logi PLAY Days, una serie di offerte promozionali esclusive in tutta Europa per celebrare l’innovazione nella tecnologia da gaming.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi prodotti per lo streaming ed il gaming di casa Logitech G ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).