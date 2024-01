Cupra Terramar: ultimi test in Svezia

Test invernali per la nuova Cupra Terramar. Questi test per il secondo SUV del marchio spagnolo si stanno svolgendo attualmente nel nord della Svezia. Lancio sul mercato previsto nel 2025

Il marchio spagnolo separato dalla SEAT venne sorpreso a metà dello scorso autunno con la nuova versione del suo secondo SUV e, subito dopo, con un prototipo del fratello maggiore del Formentor. Da allora, le unità di prova scomparvero, comparendo adesso nel nord Europa con la nuova Terramar. Dalle foto trapelate nel Web, si vede il SUV equipaggiato con pneumatici speciali e un paio di fari extra proprio davanti alla griglia del radiatore. I fari triangolari della casa spagnola si vedono in modo più netto, così come la forma della calandra sotto la targa a trapezio rovesciato con estremità più sinuose le cui prese d’aria sono accuratamente nascoste da pannelli.

Cupra Terramar 2025: poche le foto per dare dei giudizi

Le proporzioni del nuovo modello, che prende il nome dello storico circuito automobilistico Autódromo de Sitges, sono molto simili a quelle della Terramar, con la presa per la ricarica della batteria che risalta sulla pinna anteriore. È la seconda unità, se non la stessa, di tale modello ad avere questo sistema. Il camuffamento è più che ingombrante, rendendo impossibile mettere in evidenza nuovi dettagli. L’unica cosa che viene parzialmente rivelata è il falso rivestimento dello scarico nell’angolo in basso a destra.

Purtroppo non ci sono foto dell’interno della Cupra Terramar. Si intravede soltanto il quadro strumenti digitale sotto la classica visiera, così come un piccolo scorcio del grande schermo touch che occupa il centro consolle. Un design tipico del DNA del marchio spagnolo, che condividerà con il resto dei modelli di nuova generazione sia di Volkswagen che di Audi. Un abitacolo orientato al conducente. Per sapere di più, bisogna attendere i prossimi mesi.

