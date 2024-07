Bugatti Bolide: al via i test su pista dell’hypercar presto disponibile

La Bugatti Bolide, la creazione più estrema della casa automobilistica francese, è ormai prossima alla consegna ai suoi fortunati proprietari

Come annunciato recentemente su Instagram da Bugatti, sono ufficialmente iniziati i test su pista dei primi esemplari di serie. Questo annuncio ha acceso l’entusiasmo degli appassionati di motori di tutto il mondo, impazienti di vedere in azione questo capolavoro dell’ingegneria automobilistica. Per garantire la massima qualità e prestazioni, Bugatti ha sottoposto la Bolide a rigorosi test, anche in condizioni di pioggia e asfalto umido. Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari, assicurando che i clienti possano vivere un’esperienza di guida senza eguali. La Bolide, infatti, è progettata per essere utilizzata esclusivamente in pista, dove può esprimere al meglio i suoi oltre 4 milioni di euro di valore. La struttura della Bolide è realizzata su una monoscocca in fibra di carbonio sviluppata in collaborazione con Dallara, rispettando le specifiche delle classi LMH e LMDh della FIA. Il cuore pulsante dell’hypercar è un motore 8.0 W16 capace di erogare 1.850 CV con benzina a 110 ottani e 1.600 CV con benzina a 95 ottani. Questo motore è significativamente più potente di quello della Chiron, da cui si distingue per i suoi 250 CV aggiuntivi.

Peso e potenza: un binomio vincente per la Bugatti Bolide

Uno degli aspetti più impressionanti della Bolide è il suo peso contenuto: con soli 1.240 kg, è 550 kg più leggera rispetto alla Chiron. Questo rapporto peso-potenza eccezionale permette alla Bolide di offrire prestazioni straordinarie, sia in termini di velocità che di agilità. La Bugatti Bolide raggiunge una velocità massima di 380 km/h, un dato non da record ma comunque impressionante. Tuttavia, ciò che davvero distingue questa hypercar è l’esperienza di guida, paragonabile a quella delle vetture da corsa più performanti del pianeta. In curva, la Bolide può generare forze laterali fino a 2,5 G, mentre sul rettilineo, le soluzioni aerodinamiche adottate garantiscono una deportanza tale da incollare l’auto all’asfalto.

Un altro fattore che rende la Bugatti Bolide unica nel suo genere è la sua esclusività. Saranno prodotti soltanto 40 esemplari in tutto il mondo, rendendo ogni unità un pezzo da collezione inestimabile. Questa produzione limitata aumenta ulteriormente l’attrattiva della Bolide, destinata a rimanere nel tempo un’icona dell’ingegneria e del design automobilistico.

