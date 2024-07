Brembo: le curiosità sul Gran Premio F1 del Belgio

Arriva il quattordicesimo appuntamento stagionale per la Formula 1 e non potevano mancare le curiosità di Brembo sul Gran Premio del Belgio

L’ultimo Gran Premio prima della pausa estiva è un momento cruciale per la Formula 1. Questo perchè consente ai piloti e ai team di recuperare le energie in vista della seconda parte della stagione. Il GP del Belgio è una tappa storica del campionato mondiale dal 1950.

Ha subito un’unica interruzione nel 2006 per lavori di ammodernamento del famoso circuito di Spa-Francorchamps. Uno dei suoi tratti più caratteristici è l’Eau Rouge, così chiamato in riferimento al fiume che lo attraversa. Le pietre del letto fluviale sono rosse a causa dell’ossido di ferro depositato, non l’acqua.

Le curiosità di Brembo sul Gran Premio di F1 del Belgio

Secondo l’analisi tecnica del team Brembo, il Circuit de Spa-Francorchamps, lungo 7.004 metri, è classificato come un tracciato ad alta sollecitazione per i sistemi frenanti. Con un indice di difficoltà pari a 4 su una scala da 1 a 5. Il circuito presenta cinque zone di frenata ‘Hard’, caratterizzate da decelerazioni superiori ai 4 g. Tre di queste zone richiedono un uso dei freni per oltre 2,8 secondi e distanze di arresto di almeno 120 metri.

Durante la pausa estiva, anche le monoposto e i loro componenti godono di una pausa rigenerante. Le pinze freno delle vetture vengono restituite a Brembo dopo circa 2.600 km per un controllo di efficienza. Questo intervallo di chilometraggio è un cambiamento significativo rispetto al passato, quando le pinze venivano revisionate dopo ogni Gran Premio a causa del budget cap.

Nel reparto Brembo Racing, tecnici specializzati smontano ogni pinza, sostituendo tutte le parti soggette a usura, inclusi elementi in gomma come le guarnizioni. Dopo il rimontaggio, le pinze passano un rigoroso controllo qualità con scansioni precise a 0,02 millimetri, prima di essere rispedite ai team.

Le altre curiosità

La curva numero 5 del Circuit de Spa-Francorchamps è la sfida più grande per l’impianto frenante delle monoposto. Qui, le vetture passano da 320 km/h a 167 km/h in 1,62 secondi su una distanza di 99 metri. I piloti affrontano una decelerazione massima di 4,5 g e devono applicare una forza di 135 kg sul pedale del freno. Generando una potenza frenante di 2.401 kW, dimostrando l’efficacia delle componenti Brembo.

Per Michael Schumacher, il GP del Belgio ha un significato speciale: fu qui che debuttò in Formula 1 nel 1991 con la Jordan. La sua impressionante performance attirò l’attenzione della Benetton, che utilizzava freni Brembo. Nel 1992, in Belgio, Schumacher superò le Williams-Renault, stabilendo anche il giro più veloce della gara. Questa fu la prima di molte vittorie per Schumacher, che in carriera ha accumulato 91 vittorie in GP, tutte con freni Brembo.

Il Belgio è famoso per i suoi ciclisti e calciatori, ma ha anche un’icona negli sport di combattimento: Jean-Claude Van Damme. Conosciuto per la sua agilità, flessibilità e velocità! Queste qualità si riflettono anche nelle auto del suo garage, dalla Ferrari California alla Lamborghini Gallardo, fino alla Mercedes E 63 S AMG. Tutte dotate di freni Brembo, simbolo di velocità ed eleganza.

