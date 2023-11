Avatar 3, James Cameron e i frenetici anni di post-produzione

L‘intenzione di James Cameron è quella di portare Avatar 3 sul grande schermo nel 2025, se i lavori post-produzione seguono la tabella di marcia prevista

James Cameron ha parlato del terzo capitolo di Avatar ed ha confermato quella che, a sentire le voci era già sua intenzione, ovvero l’idea di portare il film al cinema per dicembre 2025. Il regista ha, inoltre spiegato di essere impegnano in due frenetici anni di post-produzione al momento perciò non ci può essere alcuna speranza di vedere la pellicola nelle sale prima di Natale 2025. Cameron, inoltre, a partire dal 2024 prenderà la cittadinanza neozelandese, perciò non vuole comunque rinunciare al suo progetto di girare film a tempo indeterminato in Nuova Zelanda.

Lo slittamento di Avatar 3 e perché ci sono due anni di post-produzione

Del progetto relativo ad Avatar 3 ha parlato anche il produttore Jon Landau spiegando la motivazione per cui il film ha slittato di un anno passando dall’essere programmato per il 2024 al 2025 e la motivazione è la qualità. C’è l’intenzione di non fare nulla che non sia di qualità. Si segue la filosofia di rendere tutto perfetto. Per fortuna il franchise è sotto controllo della Lightstorm stessa, perciò non ci sono studi o dirigenti che premono per raggiungere determinati risultati in brevi tempi. È, quindi la stessa Lightstorm che sceglie le collaborazioni da fare, gli accordi e con quali tempistiche. Inoltre, con il coinvolgimento della Disney Games, c’è l’apertura a nuovi input.

È stato preannunciato che nel terzo film si scopriranno dei Na’vi molto diversi. Si tratta di vere e proprie diversità nelle convinzioni che verranno mostrate nei film e anche nei giochi. È una metafora di ciò che c’è sulla Terra e con l’intento di far capire il vero significato dell’espressione Na’vi “Oel ngati kameie” [Io ti vedo]. Che non significa che “ti vedo fisicamente”. Invece, significa: “Vedo chi sei e ti accetto per quello che sei”. Ma ciò può essere capito soltanto se ci sono vere diversità. Nei film si scoprirà che, così come non tutti gli uomini sono cattivi, non tutti i Na’vi sono buoni.

E voi siete curiosi di sapere cosa cela la post-produzione di Avatar 3? Scrivetelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

