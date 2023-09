In questa guida analizziamo tutte le possibili cause e le più efficaci soluzioni del perché il computer è lento e difficile da utilizzare

In questo articolo esploreremo insieme una delle frustrazioni più comuni nell’utilizzo di computer: la lentezza. Che tu stia utilizzando un sistema Windows o un Mac, i rallentamenti possono essere un problema fastidioso. Tuttavia, non c’è motivo per preoccuparsi, poiché analizzeremo attentamente le diverse cause che possono rendere il tuo computer lento e ti forniremo soluzioni pratiche per risolvere questo problema. Scopriremo insieme come ottimizzare le prestazioni del tuo sistema e ripristinare la fluidità nell’utilizzo quotidiano del tuo computer.

Cosa fare su Windows | Perché il computer è lento

In questo sezione, esamineremo attentamente le possibili cause di rallentamenti su sistemi operativi Windows e forniremo soluzioni pratiche per migliorare le prestazioni del tuo computer.

Attivare l’avvio rapido : L’avvio rapido è una funzione su Windows che accelera il processo di avvio del sistema. Per attivarlo, segui questi passaggi: Fai clic con il tasto destro del mouse sul pulsante “Start” e seleziona “Gestione dispositivi”. Espandi la sezione “Controller ATA/ATAPI IDE”. Fai clic con il tasto destro sul controller SATA (solitamente indica AHCI) e seleziona “Proprietà”. Vai nella scheda “Gestione energia” e assicurati che l’opzione “Consenti al computer di spegnersi per risparmiare energia” sia selezionata.

: L’avvio rapido è una funzione su Windows che accelera il processo di avvio del sistema. Per attivarlo, segui questi passaggi: Disattivare gli effetti grafici : La disattivazione degli effetti grafici può migliorare le prestazioni del sistema. Ecco come farlo: Digita “Performance” nella barra di ricerca di Windows e seleziona “Regola l’aspetto e le prestazioni del sistema”. Nella finestra che si apre, puoi scegliere tra le opzioni per ottenere prestazioni migliori o mantenere gli effetti visivi che preferisci.

: La disattivazione degli effetti grafici può migliorare le prestazioni del sistema. Ecco come farlo: Usare software portable : Il software portatile è un’applicazione che non richiede un’installazione completa sul tuo sistema. Puoi semplicemente eseguirlo da una cartella o da un’unità esterna. Per utilizzare software portatile, visita il sito Web del produttore e cerca versioni portatili delle applicazioni che desideri utilizzare. Scarica il file, estrailo in una cartella e avvia l’applicazione direttamente da lì.

: Il software portatile è un’applicazione che non richiede un’installazione completa sul tuo sistema. Puoi semplicemente eseguirlo da una cartella o da un’unità esterna. Per utilizzare software portatile, visita il sito Web del produttore e cerca versioni portatili delle applicazioni che desideri utilizzare. Scarica il file, estrailo in una cartella e avvia l’applicazione direttamente da lì. Disattivare i programmi superflui all’avvio : Molti programmi si avviano automaticamente con il sistema, rallentando l’avvio. Per disattivarli: Digita “Gestione attività” nella barra di ricerca e apri il “Gestione attività”. Vai alla scheda “Avvio” per visualizzare una lista di programmi che si avviano all’avvio. Fai clic con il tasto destro su programmi indesiderati e seleziona “Disabilita”.

: Molti programmi si avviano automaticamente con il sistema, rallentando l’avvio. Per disattivarli: Individuare ed eliminare malware e virus: Per individuare e rimuovere malware e virus, esegui una scansione completa del tuo sistema utilizzando un software antivirus o antimalware affidabile. Assicurati che il software sia aggiornato e avvia una scansione completa del sistema. Segui le istruzioni fornite dal software per rimuovere qualsiasi minaccia rilevata. Inoltre, mantieni sempre il tuo sistema operativo e il software di sicurezza aggiornati per una protezione continua.

Cosa fare su Mac| Perché il computer è lento

In questo sezione, esamineremo attentamente le possibili cause di rallentamenti su sistemi operativi macOS e forniremo soluzioni pratiche per migliorare le prestazioni del tuo computer.

Controllare il disco : Per verificare e riparare eventuali problemi sul disco rigido del tuo Mac, segui questi passaggi: Apri “Utilità Disco” tramite Spotlight (Cmd + Spazio, quindi digita “Utilità Disco” e premi Invio). Seleziona il disco rigido o SSD dalla lista a sinistra. Fai clic sulla scheda “Primo soccorso” e fai clic su “Esegui”. Lascia che l’utility scansioni e ripari eventuali errori.

: Per verificare e riparare eventuali problemi sul disco rigido del tuo Mac, segui questi passaggi: Disattivare i programmi all’avvio : Per impedire ai programmi di avviarsi automaticamente al login, segui questi passaggi: Vai su “Preferenze di Sistema” dal menu Apple. Seleziona “Utenti e gruppi”. Clicca sulla scheda “Accesso” per visualizzare un elenco dei programmi all’avvio. Seleziona il programma che desideri disattivare e clicca sul segno meno (“-“) in basso a sinistra.

: Per impedire ai programmi di avviarsi automaticamente al login, segui questi passaggi: Resettare la PRAM (Parameter RAM): Resetta la PRAM per risolvere problemi di avvio o di display. Ecco come farlo: Spegni completamente il tuo Mac. Riaccendilo e subito dopo aver premuto il pulsante di accensione, tieni premuti contemporaneamente i tasti Option, Command, P, e R. Mantienili premuti per circa 20 secondi. Il Mac si riavvierà, e sentirai il suono di avvio. Dopo il riavvio, rilascia i tasti. La PRAM è stata resettata.

(Parameter RAM): Resetta la PRAM per risolvere problemi di avvio o di display. Ecco come farlo: Reinstallare macOS : Se il tuo Mac ha problemi critici o prestazioni lente, puoi reinstallare macOS senza formattare l’intero disco. Ecco come farlo: Esegui il backup dei dati importanti. Avvia il Mac in modalità di ripristino: Spegni il Mac, quindi riavvialo tenendo premuti contemporaneamente i tasti Command e R. Nell’utilità macOS, seleziona “Reinstalla macOS” e segui le istruzioni a schermo per completare il processo. Questo installerà macOS senza cancellare i tuoi dati personali.

: Se il tuo Mac ha problemi critici o prestazioni lente, puoi reinstallare macOS senza formattare l’intero disco. Ecco come farlo:

Cosa ne pensate di questi suggerimenti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.