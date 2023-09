FUJIFILM Roadshow 2023 ha ripreso il suo viaggio per raccontare la tecnologia e le alte prestazioni della gamma GFX e della Serie X in tutta Italia, scopriamo insieme il calendario delle tappe

FUJIFILM Roadshow ha ripreso il suo viaggio il 2 settembre e di città in città, da Nord a Sud dell’Italia e farà tappa nei più apprezzati punti vendita cine-foto, portando con sé uno staff di professionisti pronti a mostrare tutta la sua potenza foto e video del sistema GFX e Serie X.

Gratuito e aperto al pubblico, si presenta strutturato in una serie di eventi touch & try, durante i quali verranno svelate le peculiarità dei prodotti dei due sistemi. È l’occasione per lasciarsi ispirare, per sperimentare tecniche, suggerimenti, avere consigli sulle migliori modalità di utilizzo, provare fotocamere e obiettivi. La Serie X e la gamma GFX si contraddistinguono per semplicità di utilizzo, grandi prestazioni, innovazione tecnologica e design accurato, segnando una vera trasformazione e rivoluzione nell’approccio alla tecnica e alle tendenze fotografiche e video.

FUJIFILM: riparte il FUJIFILM Roadshow 2023 in tutta Italia | il calendario

Scopriamo insieme il calendario delle tappe con cui Fujifilm presenterà il suo prodotti:

OLLO STORE – Empoli – 2 settembre (solo Serie X)

CINE SUD – Montepaone Lido – 5 settembre (solo Serie X)

NSHOT – Verona – 9 settembre (solo Serie X)

FOTODODICI – Napoli – 15 settembre (solo Serie X)

ALLA ROTONDA – Trento – 16 settembre

ATTUALFOTO – Trieste – 23 settembre

FOTOLUCE – Palermo – 23 settembre

TOP MARKET FOTO – Genova – 30 settembre

INTERNATIONAL FOTO CENTER – Bussolengo – 7 ottobre

FOTO DIEGO – Avellino – 7 ottobre

NEW OLD CAMERA – Milano – 21 ottobre

FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI – Roma – 21 ottobre

VIRTUAL FOTO – Conegliano – 4 novembre

UNIVERSO FOTO – Firenze – 4 novembre

FCF FORNITURE CINE FOTO – Milano – 8 novembre

NEW FREE PHOTO – Brescia – 11 novembre

FOTO DOTTI – Modena – 11 novembre

2 EMMEFOTO – Udine – 18 novembre

IL FOTOAMATORE – Firenze – 18 novembre

OTTICA CENTRALE – Vicenza – 25 novembre

2 EMME FOTO PADOVA – Padova – 2 dicembre

RIFLESSI – Torino – 2 dicembre

OFFICINA FOTOGRAFICA – Modena – 16 dicembre