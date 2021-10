Migliori auto ibride da acquistare | Ottobre 2021

Scopriamo insieme quali sono le 10 migliori auto ibride del 2021 attualmente in commercio e quali tra queste sono le più adatte per soddisfare le nostre esigenze e le specifiche richieste!

Ogni volta che si acquista una nuova auto è opportuno considerare numerose e differenti esigenze, come la risposta rapida alla guida, il comfort, la capacità del bagagliaio e senza alcun dubbio il tipo di carburante. Di conseguenza, soddisfare tutte queste specifiche porta nella maggior parte dei casi ad una fascia di prezzo piuttosto alta, ragion per cui risulta essere sempre più problematico scegliere il modello di auto che più fa per noi. Inoltre, al giorno d’oggi, se da un lato i motori a combustione interna sono dei veri e propri cavalli di battaglia e garantiscono alta affidabilità ed elevate prestazioni, d’altra parte le auto ibride stanno diventando sempre più ottimizzate, permettendo allo stesso tempo sia di contenere notevolmente le emissioni inquinanti per il rispetto dell’ambiente e sia di ridurre i consumi di carburante mediante l’impiego di un motore elettrico. Scopriamo quindi quali sono le 10 migliori auto ibride del 2021 in modo da scegliere attentamente e correttamente il modello più conveniente per un acquisto nel prossimo futuro!

Migliori auto ibride da acquistare

Anche per questo mese, la nostra selezione di vetture si riconferma una valida guida, che vi indirizzerà verso la scelta migliore per le vostre esigenze, permettendovi di portare a casa una macchina di buona qualità senza spendere troppi soldi.

Prima di procedere, vi ricordiamo che, in seguito all’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2020, sono stati attivati i cosiddetti Incentivi Auto 2021, destinati ad offrire un Ecobonus a tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un’auto caratterizzata da basse emissioni inquinanti. Per essere più precisi, sono state definite due fasce di veicoli in funzione delle emissioni di CO2:

Da 0 a 20 g/km di CO2 il bonus oscillerà tra 6.000 e 4.000 euro, a seconda che l’acquisto avvenga con o senza rottamazione;

Da 21 a 70 g/km di CO2 l’Ecobonus sarà compreso tra i 2.500 euro in caso di rottamazione, e i 1.500 euro senza rottamazione.

Detto ciò, vediamo a questo punto la lista completa delle 10 migliori auto ibride.

1 – Toyota Yaris Hybrid | 10 migliori auto ibride

Al primo posto della nostra classifica delle 10 migliori auto ibride c’è senza dubbio la Toyota Yaris Hybrid, che rappresenta il modello ibrido più venduto in Italia e all’estero. Caratterizzata da un motore ad accensione comandata alimentato a benzina e con potenza pari a 101 CV, vanta inoltre un powertrain elettrico e il loro impiego combinato consente di percorrere 100 km con soli 3,3 litri di carburante. La versione base è disponibile a 19.500 euro, ma si può arrivare ad un totale di 23.300 euro per le versioni “Red Edition”, “Bronze Edition”, “Blue Edition” e “White Edition”, ovvero quelle super accessoriate.

Con una cilindrata di 1.497 dm cubici, 4 cilindri in linea e disponibile sia con 3 che con 5 porte, la Yaris Hybrid è una berlina che offre alta affidabilità e allo stesso tempo è molto conveniente per chi usa la macchina tutti i giorni in città, dato che è possibile ricaricare la batteria attraverso la frenata, ovviamente graduale, grazie alla quale l’energia viene riciclata e convertita in elettrica.

2 – Toyota Prius Plug-in | 10 migliori auto ibride

Proseguendo nella nostra classifica delle 10 migliori auto ibride del 2021, a questo punto specifichiamo che un’autovettura ibrida plug-in, a differenza delle ibride tradizionali (Full Hybrid e Mild Hybrid), consente di ricaricare le batterie direttamente dalla rete elettrica domestica o dalle colonnine proprio come una classica auto elettrica, ma può comunque utilizzare con ottima efficienza il motore a combustione interna come un’auto ibrida, eliminando quindi il problema dell’esaurimento della carica nel caso di lunghe percorrenze.

Con una cilindrata di 1.8 litri, coppia e potenza massime pari rispettivamente a 142 Nm e 122 CV (90 kW), la Toyota Prius Plug-in rappresenta senza alcun dubbio un ottimo modello di berlina ibrida a 4 posti, che garantisce un comfort notevole per le famiglie non troppo numerose e contemporaneamente permette di assaporare il piacere di guida grazie al baricentro basso e a sospensioni di qualità. Il bello non finisce qui, perché la vettura dispone di un sistema a 4 ruote motrici intelligente, che contribuisce ad una migliore tenuta su strada anche in situazioni più ostili dovute a pioggia, neve o terreni accidentati.

La Toyota Prius Plug-in è disponibile a partire da 35.750 euro anche se, per una versione moderatamente accessoriata, il prezzo sicuramente sale sui 40.000 euro.

3 – Toyota Prius | 10 migliori auto ibride

Rispetto al modello analizzato in precedenza, la Toyota Prius Hybrid è disponibile sia in versione 5 che 7 posti. Il motore è sempre un 1.8 litri di cilindrata, con una coppia massima pari a 142 Nm in entrambi i casi, fatta eccezione per la potenza che varia da 122 CV (90 kW) per la 5 posti a 134 CV (100 kW) per la 7 posti.

La versione caratterizzata da 5 posti rappresenta senza ombra di dubbio un ottimo acquisto, in quanto garantisce un’eccellente aerodinamica, grazie al tetto arcuato e al frontale corto e spiovente, riuscendo di conseguenza a contenere i consumi. Anche comfort e tenuta di strada sono estremamente all’altezza del prezzo, che oscilla tra i 29.700 euro per la versione Active e i 31.200 euro per la Style. Per gli amanti della trazione integrale (AWD) è disponibile inoltre il modello Lounge al costo di 34.900 euro.

Il modello 7 posti, disponibile nelle versioni Active, Lounge e Style esclusivamente a trazione anteriore, vanta di sicuro un maggiore comfort per le famiglie più numerose e costa circa 4.000 euro in più.

4 – Toyota C-HR | 10 migliori auto ibride

Il modello C-HR della Toyota, basato sul sistema della Prius, rientra a pieni voti nella classifica delle 10 migliori auto ibride del 2021, poiché rappresenta uno dei migliori SUV ibridi disponibili attualmente sul mercato. Si tratta di un veicolo con numerose funzionalità Hi-Tech, bassi consumi e un comportamento su strada molto fluido, dovuto principalmente al telaio e alle sospensioni. Inoltre, è caratterizzato da un design veramente innovativo e accattivante. Il motore ad accensione comandata, alimentato a benzina, prevede una cilindrata da 1.8 litri con 4 cilindri in linea, una potenza massima pari a 122 CV (90 kW) e una coppia massima di 142 Nm.

È disponibile in versioni differenti come Active, Lounge, Style, Trend e Dynamic con un prezzo massimo di 36.100 euro e tutte a trazione anteriore. La Casa giapponese ha dichiarato di voler realizzare anche la versione completamente elettrica.

5 – Hyundai Ioniq | 10 migliori auto ibride

La Hyundai Ioniq Hybrid è l’alternativa coreana all’ibrido Toyota. Si guida volentieri, poiché è molto fluida nella manovra, e offre un buon comfort, ragion per cui è consigliata per i lunghi viaggi, ma non per le famiglie troppo numerose. Il bagagliaio ha una capacità di circa 350 litri, in grado quindi di soddisfare le comuni esigenze di una famiglia. Disponibile anche in versione plug-in ed elettrica con batteria di 28 kWh, la Ioniq è dotata di numerose funzionalità tecnologiche, come il sistema multimediale con schermo da 8″, la ricarica wireless e la connessione al Web via smartphone.

Per quanto riguarda il motore, la Ioniq offre un 1.6 di cilindrata, capace di erogare una potenza massima di 141 CV (104 kW) ed una coppia massima di 147 Nm, contenendo contemporaneamente anche i consumi. Il prezzo oscilla tra 26.400 euro e 30.650 euro, ma per le versioni Plug-in bisogna considerare almeno 5.000 euro in più.

6 – Suzuki Ignis | 10 migliori auto ibride

Se state cercando una macchina ibrida con ottimo rapporto qualità prezzo, la Suzuki Ignis è quella che fa per voi. Si tratta infatti di un veicolo non molto grande, compatto, una sorta di mini crossover e allo stesso tempo una citycar, con una lunghezza di 3,7 metri che ricorda molto la Panda Cross. Gli interni non sono affatto male, così come la capacità del vano bagagli, che parte da un volume minimo di 260 dm3. Inoltre, è equipaggiata con il sistema di frenata automatica e l’avviso del superamento involontario di corsia. Non è indicata per le famiglie molto numerose, in quanto l’allestimento prevede soltanto 4 posti, ma d’altra parte i due sedili posteriori possono scorrere in maniera indipendente tra loro.

Il motore termico è un 1.2 con 4 cilindri in linea e potenza di 90 CV (66 kW), che prevede una coppia massima pari a 120 Nm. Per quanto riguarda la trazione, sono disponibili le versioni “Cool” e “Top” con quella anteriore, mentre il modello “All Grip Top” prevede la trazione integrale AWD.

Unica nota negativa riguarda le sospensioni, in particolare quelle posteriori, poiché non assorbono al meglio le irregolarità della strada. Infine, gli spazi d’arresto non sono dei migliori, ma si tratta sempre di un veicolo che nasce principalmente per l’uso in città e non per le piste di Formula 1.

I prezzi sono i più bassi rispetto alle altre auto ibride in circolazione: si parte da 15.700 euro per la versione base “Cool”, fino ad arrivare a 16.950 euro per la versione “Top” più accessoriata. Il modello “All Grip Top” invece costa di più, esattamente 18.450 euro. Vi segnaliamo anche la Suzuki Swift Hybrid, che rappresenta un modello di berlina a 3/5 porte molto interessante da tenere in considerazione con un prezzo di partenza pari a 17.990 euro.

7 – Mazda 3 | 10 migliori auto ibride

Se state cercando un’auto ibrida con guida sportiva, agile e veloce, la nuova Mazda 3 è quella più indicata. Questo veicolo offre infatti buona stabilità, veramente di alto livello, così come l’Esp, che interviene rapidamente nel momento in cui rileva un superamento del limite di aderenza. Con una lunghezza complessiva di 4.46 metri, anche il comfort non è male, in quanto lo spazio a bordo c’è, ma non tantissimo per quanto riguarda i sedili posteriori, ragion per cui è meglio far sedere i più alti avanti. Per quanto riguarda il bagagliaio, è leggermente più piccolo rispetto alla serie precedente, con una capacità di 319 litri contro 363, ma comunque abbastanza capiente.

Volendo trovare un difetto, si potrebbe dire che gli spazi d’arresto sono molto lunghi nel test sul bagnato e di conseguenza il controllo non è dei migliori. Nonostante ciò, la Mazda 3 resta un’auto molto sicura.

Il motore termico è un 2000 cm3 di cilindrata, disponibile in versioni di 122 CV (90 kW) con un prezzo base di 23.200 euro e di 179 CV (132 kW) ad un costo di 33.000 euro considerando anche la versione super accessoriata.

8 – BMW Serie 3 e Serie 5 | 10 migliori auto ibride

Con la BMW Serie 3 ibrida si parla di una berlina di alto profilo, caratterizzata dal nuovo infotainment gestibile in vari modi: assistente vocale intelligente, comandi gestuali touchscreen, pomello dell’iDrive e tasti fisici. Si tratta di un’auto agile con risposta rapida alla guida, ma non bisogna esagerare altrimenti entra in gioco il comportamento sovrasterzante. Il comfort è buono, sono previsti 5 posti di serie, ma quello centrale sul retro è quasi inutilizzabile per via del tunnel ingombrante. Anche qui il motore è un 2.0 litri di cilindrata con 4 cilindri in linea ed una potenza pari a 252 CV (185 kW), quindi soggetta al pagamento del Superbollo. La coppia massima è di 290 Nm. La versione base “330e” parte da € 55.750 per poi arrivare a € 61.400 nel caso della versione “Luxury”. C’è anche il modello “330e Msport” a 62.700 euro.

Rispetto alla versione analizzata in precedenza, la BMW Serie 5 Hybrid è un veicolo più grande, le cui dimensioni arrivano quasi a 5 metri di lunghezza contro i 4.71 della Serie 3. A livello di comfort è molto silenziosa, fluida e perfetta per i lunghi viaggi. Il motore è identico alla gemella più piccola, ma si può avere la trazione integrale. I prezzi oscillano tra i 60.500 per la “g30e Business Version” e i 72.550 per la “530e xDrive Msport” super accessoriata.

9 – Honda CR-V | 10 migliori auto ibride

Nella nostra classifica delle 10 migliori auto ibride del 2021 non poteva di sicuro mancare l’Honda CR-V, il cui modello è quello del 2018, ma rappresenta uno dei pochi attualmente sul mercato capace di garantire comfort elevato a tre persone sui sedili posteriori, in quanto il tunnel centrale è veramente piatto e permette di avere tanto spazio per le gambe. Anche il bagagliaio è molto capiente e può accogliere oggetti molto ingombranti. La CR-V è un’auto veramente molto comoda e indicata per le famiglie, stabile sull’asciutto ma non agile per le guide sportive.

Il motore ad accensione comandata è un 2.0 litri con 184 CV (135 kW) e coppia massima di 175 Nm. Sono disponibili configurazioni differenti, a partire da 33.650 euro per la versione base “Comfort”, ma volendo si può salire sui 36.750 euro per la “Elegance Navi” ed arrivare infine a 39.500 euro per la “Lifestyle Navi”. Gli stessi modelli si possono avere anche a trazione integrale aggiungendo circa € 3.000.

10 – Jeep Renegade Ibrida | 10 migliori auto ibride

L’ultimo modello che vi proponiamo nella classifica delle 10 migliori auto ibride del 2021 è la Jeep Renegade: in questo caso abbiamo a che fare con un SUV Hybrid Plug-in che verrà rilasciata nei prossimi mesi e sarà capace di erogare potenze tra i 190 e i 240 CV. Inoltre, per tutti gli interessati all’acquisto, Jeep offre il finanziamento “Road to Hybrid”, grazie al quale è possibile acquistare oggi la Renegade Limited con motore diesel 1.6 a 120 CV e pagare il veicolo a rate di 398 € al mese, per poi sostituirlo dopo un anno con l’Hybrid Plug-in e avere un ulteriore sconto di 2.000 €.

10 migliori auto ibride: i vantaggi

Se ancora non siete convinti che acquistare un’auto ibrida sia la scelta giusta che fa per voi, ecco la lista dei benefici e dei vantaggi che scaturiscono da uno dei qualsiasi veicoli descritti nella guida relativa alle 10 migliori auto ibride del 2021:

È tutto più semplice: grazie al cambio automatico previsto in dotazione, basta infatti entrare all’interno del veicolo, posizionare il cambio su “Drive” e iniziare a guidare;

grazie al cambio automatico previsto in dotazione, basta infatti entrare all’interno del veicolo, posizionare il cambio su “Drive” e iniziare a guidare; Two is better than one: avere due motori è meglio di uno, questo perché al classico motore ad accensione comandata, alimentato a benzina, viene affiancato quello elettrico, in modo da ottimizzarne il funzionamento e lavorare per ridurre i consumi al minimo. Inoltre, il motore termico consente di ricaricare la batteria, garantendo quindi di raggiungere anche le destinazioni più lontane;

avere due motori è meglio di uno, questo perché al classico motore ad accensione comandata, alimentato a benzina, viene affiancato quello elettrico, in modo da ottimizzarne il funzionamento e lavorare per ridurre i consumi al minimo. Inoltre, il motore termico consente di ricaricare la batteria, garantendo quindi di raggiungere anche le destinazioni più lontane; Estremamente conveniente: acquistare un’auto ibrida è vantaggioso anche per il vostro portafogli, dato che si tratta di veicoli progettati per essere guidati molto in città. L’obiettivo è far funzionare principalmente il motore elettrico, riducendo quindi l’uso di quello termico, di conseguenza l’utilizzo di carburante e quindi di denaro;

acquistare un’auto ibrida è vantaggioso anche per il vostro portafogli, dato che si tratta di veicoli progettati per essere guidati molto in città. L’obiettivo è far funzionare principalmente il motore elettrico, riducendo quindi l’uso di quello termico, di conseguenza l’utilizzo di carburante e quindi di denaro; Rispetto dell’ambiente: i modelli ibridi sono caratterizzati da bassissime emissioni, soprattutto di CO2 e di NOx, che sono dannose sia per l’ambiente che per l’uomo stesso.

