Migliori auto per neopatentati | Ottobre 2021

Scopriamo insieme quali sono le migliori auto per i neopatentati del 2020 e le limitazioni imposte dal Codice della Strada per la corretta guidabilità!

Tutti i nuovi neopatentati, sebbene siano desiderosi di mettersi al volante e sperimentare diverse tipologie di guida, devono fare i conti con il Codice della Strada, il quale impone dei vincoli piuttosto restrittivi sul tipo di vettura consentita in termini di cilindrata e rapporto potenza/peso. Queste limitazioni riguardano naturalmente il primo anno di guida.

In questa guida cercheremo di aiutarvi a scegliere il modello di auto che più fa per voi, tenendo conto delle Limitazioni di Guida imposte dal Codice della Strada e allo stesso tempo delle caratteristiche più importanti che una vettura possa avere, come la potenza, il comfort e i consumi. Analizziamo ora la lista delle migliori auto per neopatentati del 2021!

Migliori auto per neopatentati: la lista completa

Anche per questo mese, la nostra selezione di vetture si riconferma una valida guida, che vi indirizzerà verso la scelta migliore per le vostre esigenze, permettendovi di portare a casa una macchina di buona qualità e che rispetti le normative previste dal Codice della Strada per tutti i neopatentati.

1 – Volkswagen Polo: da 13.950 euro | Migliori auto per neopatentati

Al primo posto della nostra classifica delle 10 migliori auto per neopatentati c’è la Volkswagen Polo. Berlina 3/5 porte con una lunghezza complessiva di 4,05 metri, l’ultima versione della Polo, che ha subito un eccellente restyling, consente di usufruire di tutte le funzionalità, soprattutto multimediali, che possiamo trovare su vetture di segmento nettamente maggiore. Ciò che risalta all’occhio sono senza ombra di dubbio l’accuratezza nelle rifiniture e la qualità dei materiali impiegati. Anche il bagagliaio è piuttosto buono, in grado di soddisfare le comuni esigenze di una famiglia, ma non è eccessivamente capiente.

Esistono diversi motori disponibili per neopatentati: benzina, diesel e combinato benzina-metano. Il modello base del benzina prevede un motore 3 cilindri, 0.999 litri e 65 CV, che consuma poco, in media 15 km/litro, e parte da 13.950 euro con la versione “Trendline”, fino ad arrivare a 18.150 euro nel caso della “Sport”, con 80 CV e BMT (BlueMotion Technology). Per gli amanti del diesel, invece, il 1.6 TDI 4 cilindri può essere con 80 o 95 CV e i prezzi partono rispettivamente da 17.300 e 19.850 euro, ma per kit super accessoriati è necessario considerare circa 2.000 euro in più. Infine, per coloro che sono interessati a lunghe percorrenze, oltre al diesel è sicuramente consigliato il 1.0 TGI con prezzo intorno ai 20.000 euro.

2 – Fiat Panda: da 11.550 euro | Migliori auto per neopatentati

La nuova Fiat Panda è senza ombra di dubbio un’ottima vettura da considerare tra le migliori auto per neopatentati. Con una lunghezza di 3,65 metri, 4 posti a sedere e un design ben curato, la Panda offre comodità e piacere di guida, disturbati soltanto da un vano bagagli non molto capiente per famiglie numerose che preferiscono portarsi dietro molta roba.

I motori concessi ai neopatentati sono il benzina 1.2 69 CV, tipico delle versioni “City Cross”, “Pop” e Easy”, e i bifuel con Gpl e metano, che consentono sicuramente di risparmiare molto sulle lunghe percorrenze. Da scartare, invece, il turbodiesel 1.3 MJT, il quale offre certamente un’ottima coppia (200 Nm a 1500 rpm), ma supera le limitazioni previste dal CdS per i neopatentati.

3 – Ford Ka+ 1.2 70 CV: da 10.500 euro | Migliori auto per neopatentati

Al terzo posto de “Le migliori auto per neopatentati” troviamo la Ford Ka+, una piccola grande vettura, che punta tutto sulla sostanza senza però farci rinunciare al prestigio di un Marchio che è da sempre sinonimo di serietà e affidabilità. L’estetica sorprende positivamente, infatti la Ka si presenta come una simpatica utilitaria a 2 porte dallo stile giovanile e sbarazzino. La lunghezza di 3,94 metri la rende ottima anche per chi gira spesso in città, senza dover fare rinunce in termini di spazio e abitabilità. La Ka è strettamente derivata dalla vecchia Fiesta, e da quell’auto riprende molti lati positivi, tra cui anche i cinque posti di serie ed un bagagliaio che nonostante ciò mantiene una buona capienza, considerato il tipo di vettura. Gli assemblaggi, i materiali e le finiture sono senza dubbio convincenti e si ha la sensazione di essere su un’auto ben costruita.

Solo le prestazioni del benzina deludono un po’: il motore, 1.2 litri 70 CV, punta tutto sul risparmio e non favorisce la guida briosa. Tuttavia è disponibile il diesel 1.5 95 CV, ma i prezzi salgono di almeno 3.000 € e non è guidabile da neopatentati. Detto ciò, l’auto offre prestazioni comunque buone, ma dimentichiamoci riprese brucianti: meglio puntare sulla guida rilassata, che permetterà di avvicinarsi ai 20 Km/l dichiarati da Ford. Questa vettura, molto onesta e affidabile, rappresenta una scelta intelligente e che non fa rinunciare ad un marchio premium. Occhio solo all’allestimento base, che non prevede il climatizzatore: meglio rifletterci se viaggiamo spesso con la famiglia o con animali a bordo, magari d’estate. Potremmo approfittarne per salire di allestimento e magari anche per scegliere un colore particolare, che può far guadagnare molto in termini di estetica e di appetibilità. Certo, l’upgrade di allestimento non sarà indolore in termini economici. Come sempre, il consiglio è quello di riflettere bene su cosa serva veramente nell’utilizzo quotidiano.

4 – Dacia Sandero: da 7.450 euro | Migliori auto per neopatentati

Tra i principali lati positivi di questa vettura ci sono sicuramente le dimensioni generose e l’estetica giovanile. Derivata dalla Renault Clio, la Sandero offre un’abitabilità a prova di famiglia e finiture ormai al passo con i tempi e dall’aspetto robusto. Anche la sicurezza di guida, sia attiva che passiva è molto buona, al passo con la concorrenza e questo non è sicuramente un aspetto da trascurare. All’interno lo spazio per le persone sia davanti che dietro è più che adeguato, idem per i bagagli e ciò rende quest’auto adatta anche ai viaggi autostradali.

Parlando della motorizzazione per neopatentati, la Sandero può essere scelta con il motore 1.5 turbodiesel da 75 CV, mentre quella a benzina è disponibile con cilindrata di 1 litr0, motore 3 cilindri e potenza pari a 73 CV.

5 – Skoda Citigo 1.0 Active: 10.290 euro | Migliori auto per neopatentati

Un’utilitaria dalle dimensioni decisamente compatte ma dalla qualità tutt’altro che economica. La Skoda Citigo, infatti, condivide gran parte della componentistica con le “sorelle” Volkswagen Up e Seat Mii, rispetto alle quali può vantare un prezzo di listino più vantaggioso. Nei suoi 3,60 metri può ospitare 4 persone e una quantità di bagagli decisamente modesta, che può aumentare di molto solo se viaggiamo in due. Inoltre, non bisogna accontentarsi soltanto della versione a tre porte, visto che è disponibile anche quella a cinque a partire da 10.800 €.

Il motore a tre cilindri, alimentato a benzina, con cilindrata di 999 litri e potenza di 60 CV, risulta brillante e sempre pronto: come al solito non aspettiamoci scatti brucianti ma potremo comunque contare sul giusto brio in ogni situazione, anche a pieno carico, grazie alla leggerezza dell’auto. Internamente lo spazio risulta ben organizzato e la particolare forma della carrozzeria, molto squadrata, non crea particolari problemi di abitabilità nemmeno alle persone di alta statura. La qualità dei materiali è buona, così come gli assemblaggi, e in generale gli interni si presentano con uno stile molto semplice ma gradevole. Unico difetto: se vogliamo ascoltare un po’ di musica mentre guidiamo, dovremo acquistare a parte la radio, per la quale abbiamo comunque la predisposizione di serie. Attenzione a pacchetti e allestimenti particolari: possono essere molto sfiziosi ma si fanno pagare e potrebbero far spendere molto più del previsto!

6 – Lancia Ypsilon: da 13.600 euro | Migliori auto per neopatentati

Proseguendo nella nostra classifica delle “10 migliori auto per neopatentati” troviamo la Lancia Ypsilon, vettura compatta, chic e piacevole da guidare. Elegante e pratica allo stesso tempo grazie al design ben curato, questa berlina è disponibile sia con tre che con cinque porte e vanta di una vasta gamma di accessori multimediali.

Si tratta di un’auto molto consigliata soprattutto per i percorsi cittadini e caotici, in quanto, grazie alle sue dimensioni poco ingombranti, è piuttosto maneggevole e si parcheggia con facilità. Attenzione però, perché il modello diesel riscontra difficoltà nella rigenerazione del filtro antiparticolato in ambito urbano, per cui è consigliabile acquistarla con tale motore solo se bisogna utilizzarla su lunghe percorrenze. Riguardo alle versioni disponibili per neopatentati, ricordiamo quelle con motori a benzina 1.2 da 69 cavalli, il TwinAir Turbo da 85 CV con doppia alimentazione benzina metano, il diesel 1.3 Multijet da 95 CV e quello a Gpl, basato sul benzina 1.2 da 69 cavalli.

7 – Opel Corsa: da 15.550 euro | Migliori auto per neopatentati

Nella nostra classifica delle migliori auto per neopatentati del 2020 non poteva di certo mancare la nuova Opel Corsa 5 porte, vettura agile, sicura, piacevole da guidare, caratterizzata da un nuovo design e una perfetta ottimizzazione dei comandi multimediali, forse la migliore in categoria. Il bagagliaio ha una capacità ideale per le comuni esigenze di una famiglia, ma naturalmente non troppo numerosa.

Per quanto riguarda i motori per neopatentati, l’unico disponibile è il benzina con cilindrata pari a 1,2 litri e potenza di 55 kW (75 CV). I consumi sono piuttosto buoni, circa 25 km/litro in percorso misto dichiarati dalla Casa.

8 – Citroen C3: da 12.800 euro | Migliori auto per neopatentati

Proseguendo nella nostra classifica delle 10 migliori auto per neopatentati, troviamo la nuova Citroen C3, caratterizzata da un aspetto originale, che ricorda lo stile della Cactus, ma con dimensioni più contenute e comode per chi deve guidarla in città. Anche l’interno non è male, con il giusto spazio affiancato alla qualità dei materiali. Per i giovani amanti della fotografia, è disponibile la Connected Cam, ossia una telecamera posta sul parabrezza e utile per condividere foto e video sui social preferiti. Inoltre, in caso di incidente, la Cam registra i 30 secondi antecedenti e i 60 successivi al crash.

I motori per neopatentati sono il benzina, che prevede una cilindrata da 1.2 litri, con potenze di 68 e 82 CV, e il bifuel benzina-Gpl 1.5 con prezzo a partire da 15.800 euro.

9 – Toyota Yaris Hybrid: da 19.950 euro | Migliori auto per neopatentati

Altra auto da considerare è la Toyota Yaris Hybrid, che rappresenta il modello ibrido più venduto in Italia e all’estero. Caratterizzata da un motore ad accensione comandata alimentato a benzina e con potenza pari a 101 CV, vanta inoltre un powertrain elettrico e il loro impiego combinato consente di percorrere 100 km con soli 3,3 litri di carburante. La versione base è disponibile a 19.950 euro, ma si può arrivare ad un totale di 23.300 euro per le versioni “Red Edition”, “Bronze Edition”, “Blue Edition” e “White Edition”, ovvero quelle super accessoriate.

Con una cilindrata di 1.497 dm cubici, 4 cilindri in linea e disponibile sia con 3 che con 5 porte, la Yaris Hybrid è una berlina che offre alta affidabilità e allo stesso tempo è molto conveniente per chi usa la macchina tutti i giorni in città, dato che è possibile ricaricare la batteria attraverso la frenata, ovviamente graduale, grazie alla quale l’energia viene riciclata e convertita in elettrica.

Inoltre, volendo spendere di meno, si può optare per il motore a benzina 1.0 3 cilindri e potenza di 72 CV con prezzo base di 14.500 €.

10 – Hyundai i10 1.0 Advanced: da 10.900 euro | Migliori auto per neopatentati

Utilitaria 5 porte spaziosa che offre un ottimo comfort di marcia abbinato ad uno stile moderno e grintoso, specie nella parte frontale. Nei suoi 3,67 metri di lunghezza può ospitare fino ad un massimo di 5 persone, con una modesta quantità di bagagli: il bagagliaio ha una capacità di 252 litri in condizioni standard e ben 1046 litri se si decide di viaggiare in due. Ben equipaggiata di tutto il necessario, costringe però a pagare a parte il climatizzatore, che costa 750 euro: questo significa che è il caso di aggiungerlo solamente in previsione di un uso frequente. La dotazione, anche in termini di sicurezza, è veramente completa e, se siete in cerca di una vettura economica ma che abbia tutti i comfort del caso, inclusa l’allettante garanzia di 5 anni/km illimitati, forse potrebbe essere la scelta più giusta per voi. Il motore da soli 998 litri e 67 CV è relativamente brillante, vista anche la leggerezza complessiva dell’auto.

Bassi i consumi, che volendo si possono ulteriormente ridurre con l’impianto Gpl: dovremo però preventivare un rincaro di ben 1.750 euro e, se facciamo poca strada, questa scelta risulterà scarsamente vantaggiosa. Notevole la comodità, data dalla silenziosità del motore e dalla morbidezza delle sospensioni, che certo non inducono ad andare ad alta velocità, ma d’altra parte ci aiutano a viaggiare rilassati. Internamente lo stile si rivela moderno e piacevole, gli assemblaggi e i materiali non deludono affatto le aspettative e l’ergonomia generale risulta ben studiata. Meglio non lasciarsi prendere la mano dai vari pacchetti e optional: non sono particolarmente cari rispetto alla concorrenza, ma alzano comunque il prezzo: bisogna sempre considerare se le nostre sono reali necessità o solo semplici “capricci”! Non dimentichiamoci poi di trattare un po’ sul prezzo: la macchina merita i soldi spesi ma chiedere uno sconto in fase di acquisto è sempre consigliabile e molto spesso si riesce a spuntare un prezzo ancora più vantaggioso.

Migliori auto per neopatentati del 2020: le Limitazioni di Guida del Codice della Strada

Per prima cosa ricordiamo che, secondo l’Art. 117 del CdS, tutti i neopatentati hanno l’obbligo di guidare un’auto con un rapporto potenza/peso massimo pari a 55 kW/tonnellata. Inoltre, un secondo vincolo prevede una potenza massima del motore di 95 CV, ovvero 70 kW. Altra cosa da tenere a mente è il tasso alcolemico: nei primi tre anni, infatti, non è consentita neppure la soglia di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, limitazione valida invece per i comuni automobilisti, il che significa in altre parole che è assolutamente vietato bere bevande alcoliche prima di guidare un’auto.

Le restrizioni non finiscono qui, perché sono previste alcune velocità massime per tutti coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni: i limiti da rispettare sono 90 km/h su strade extraurbane principali e 100 km/h in autostrada. Infine, è sempre doveroso recarsi presso un’agenzia assicurativa per regolarizzare al meglio l’auto di un neopatentato.

Nonostante ciò, l’Art. 117 del CdS è attualmente oggetto di discussione, in quanto in Senato è stato proposto un nuovo piano di normative più flessibili, secondo le quali il limite dei 55 kW/tonnellata verrebbe ridotto da 1 anno a 6 mesi e in più tutti i neopatentati potrebbero guidare qualsiasi veicolo in presenza di un accompagnatore con età inferiore a 65 anni e patente da almeno 10.

Buona scelta e buon viaggio!

La nostra guida che riguarda le migliori auto per i neopatentati del 2020 termina qui. Speriamo che sia stata di vostro gradimento e che vi abbia aiutato a trovare la vettura in grado di soddisfare le vostre esigenze, accompagnandovi per molto tempo, sia nei vostri spostamenti quotidiani che nei viaggi di piacere! Vi ricordiamo, inoltre, che se siete interessati ad acquistare un’auto ibrida, potete un’occhiata alla nostra guida alle 10 migliori auto ibride del 2020, mentre, se avete un budget ben preciso, vi suggeriamo di leggere le guide alle migliori auto economiche sotto i 10.000 euro e alla top 10 delle vetture acquistabili ad un costo massimo di 20.000 euro.

Vi ringraziamo per averci seguito e vi consigliamo di continuare a guardare le pagine di tuttoteK, per essere anche al passo con le news quotidiane sul mondo della tecnologia.