Migliori auto nuove economiche sotto 20.000 euro | Ottobre 2021

Quante volte abbiamo pensato che per comprare un’automobile che soddisfi le nostre esigenze, gratificando anche la nostra passione, ci vogliono troppi soldi? Beh, non è proprio vero: ecco le 10 migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro, decisamente convenienti ma di alta qualità e piacevoli da guidare. Sorpresi? Allora corriamo a vederle nei dettagli!

Se avete bisogno di una vettura che sia affidabile e robusta, che consumi poco e magari che sia anche spaziosa, per viaggiare comodi con tutta la famiglia, la scelta di certo non manca. Tuttavia il budget da mettere in conto sarà importante, specialmente se vogliamo una vettura che sia anche esteticamente appagante e magari brillante nelle prestazioni. E qui sorge il problema: il vostro budget potrebbe non essere così “generoso”. Ma niente paura! Esistono vetture che soddisfano tutti questi requisiti e che, pur essendo utilitarie, possono accompagnarvi nei vostri viaggi per molti anni, senza far dimenticare il piacere di guida e senza togliere la soddisfazione di guidare un’auto dall’estetica personale e gradevole. Quindi, se avete in programma di cambiare la vostra vecchia auto, magari per partire per le vacanze, potreste trovare quella che fa per voi tra le 10 migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro. Perché trovare una buona vettura ad un prezzo conveniente non è affatto solo questione di sacrifici: basta riflettere con obiettività sulle proprie esigenze e saper scegliere. E questa selezione è fatta apposta per darvi una mano!

Migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro

Anche per questo mese, la nostra selezione di vetture si riconferma una valida guida, che vi indirizzerà verso la scelta migliore per le vostre esigenze, permettendovi di portare a casa una macchina di alta qualità senza spendere un capitale. Analizziamo ora in dettaglio la classifica delle 10 migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro!

1 – Volkswagen Polo | Migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro

Al primo posto della nostra classifica delle 10 migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro c’è la Volkswagen Polo. Berlina 3/5 porte con una lunghezza complessiva di 4,05 metri, l’ultima versione della Polo, che ha subito un eccellente restyling, consente di usufruire di tutte le funzionalità, soprattutto multimediali, che possiamo trovare su vetture di segmento nettamente maggiore. Ciò che risalta all’occhio sono senza ombra di dubbio l’accuratezza nelle rifiniture e la qualità dei materiali impiegati. Anche il bagagliaio è piuttosto buono, in grado di soddisfare le comuni esigenze di una famiglia, ma non è eccessivamente capiente.

Esistono diversi motori: benzina, diesel e combinato benzina-metano. Il modello base del benzina prevede un motore 3 cilindri, 0.999 litri e 65 CV, che consuma poco, in media 15 km/litro, e parte da 13.950 euro con la versione “Trendline”, fino ad arrivare a 21.950 euro nel caso della “Highline”, con 115 CV e BMT (BlueMotion Technology). Per gli amanti del diesel, invece, il 1.6 TDI 4 cilindri può essere con 80 o 95 CV e i prezzi partono rispettivamente da 17.300 e 19.850 euro, ma per kit super accessoriati è necessario considerare circa 2.000 euro in più. Infine, per coloro che sono interessati a lunghe percorrenze, oltre al diesel è sicuramente consigliato il 1.0 TGI con prezzo intorno ai 20.000 euro.

2 – Ford Fiesta | Migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro

L’ultima generazione della Ford Fiesta ricorda sicuramente la precedente, anche se stavolta siamo di fronte ad un’auto leggermente più lunga, in particolare si arriva a 4,07 metri. Le novità principali prevedono la plancia con un display da 6,5″, che sembra un tablet, e interni ben rifiniti. La vettura è disponibile sia con 3 che 5 porte, vanta un buon comfort ma non è adatta a famiglie troppo numerose.

Da prendere in considerazione il modello 1.5 TDCi (Turbo Diesel Common Rail Injection) da 120 CV, che affianca una potenza importante al piacere di guida e garantisce consumi ridotti. Nel caso del benzina, invece, il motore è un 3 cilindri da 1,1 litri con 70 o 85 CV, ma c’è anche la versione EcoBoost da 1 litro di cilindrata e potenze pari a 100, 125 e 140 CV. Un altro punto a favore è offerto dalla sovralimentazione: il piccolo turbo consente infatti di avere un’auto scattante. Per rimanere al di sotto dei 20.000 euro, vi consigliamo l’allestimento Plus sui 18.000 euro, sia benzina che diesel, oppure l’ST-Line, modello più sportivo, a 20.000 €. Inoltre, con 18.250 € è disponibile anche la versione “Titanium”, caratterizzata da numerosi accessori.

3 – Toyota Yaris | Migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro

Al terzo posto della nostra classifica delle 10 migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro troviamo la Toyota Yaris Hybrid, che rappresenta il modello ibrido più venduto in Italia e all’estero. Caratterizzata da un motore ad accensione comandata alimentato a benzina e con potenza pari a 101 CV, vanta inoltre un powertrain elettrico e il loro impiego combinato consente di percorrere 100 km con soli 3,3 litri di carburante. La versione base è disponibile a 19.500 euro, ma si può arrivare ad un totale di 23.300 euro per le versioni “Red Edition”, “Bronze Edition”, “Blue Edition” e “White Edition”, ovvero quelle super accessoriate.

Con una cilindrata di 1,497 dm cubici, 4 cilindri in linea e disponibile sia con 3 che con 5 porte, la Yaris Hybrid è una berlina che offre alta affidabilità e allo stesso tempo è molto conveniente per chi usa la macchina tutti i giorni in città, dato che è possibile ricaricare la batteria attraverso la frenata, ovviamente graduale, grazie alla quale l’energia viene riciclata e convertita in elettrica.

4 – Fiat Tipo | Migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro

Con la nuova Fiat Tipo siamo di fronte ad una berlina disponibile nelle versioni a 4 e 5 porte, più il modello Station. Si tratta di un’auto spaziosa, semplice da guidare, sicura su strada, ma per una famiglia è senza dubbio indicata la versione 5 porte, che offre elevato comfort e maggior cura nei dettagli. La Tipo è disponibile sia con motore a benzina, 1.4 95 CV e 1.4 T-jet (sovralimentato) 120 CV, con quest’ultimo solo per la 5 porte, che turbodiesel Multijet, 1.3 con 95 CV e 1.6 con 120 CV.

I prezzi del benzina partono da 14.800 euro per la 4 porte, mentre per la versione con il portellone posteriore bisogna considerare almeno 3.000 euro in più. Tuttavia, il modello consigliato è il 1.6 turbodiesel Mjt con 120 CV che consente di risparmiare sui consumi: la 4p vanta 20 km/l sulle statali contro i 24 km/l offerti dalla 5p, ma i prezzi sono rispettivamente di 19.900 € e 21.000 € a salire e a seconda del modello scelto. Per quanto riguarda la Tipo Station, la particolarità riguarda il bagagliaio, che raggiunge circa 500 litri: per rimanere al di sotto dei 20.000 euro bisogna però scegliere esclusivamente il motore a benzina, in quanto il diesel parte da 21.000 €.

5 – Citroen C3 | Migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro

Proseguendo nella nostra classifica delle 10 migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro, troviamo la nuova Citroen C3, caratterizzata da un aspetto originale, che ricorda lo stile della Cactus, ma con dimensioni più contenute e comode per chi deve guidarla in città. Anche l’interno non è male, con il giusto spazio affiancato alla qualità dei materiali. Per i giovani amanti della fotografia, è disponibile la Connected Cam, ossia una telecamera posta sul parabrezza e utile per condividere foto e video sui social preferiti. Inoltre, in caso di incidente, la Cam registra i 30 secondi antecedenti e i 60 successivi al crash.

I motori più consigliati sono il benzina sovralimentato, che prevede una cilindrata da 1.2 litri, potenza massima di 110 CV e costo minimo di 17.900 euro, e il diesel 1.5 con 102 CV e prezzo a partire da 17.100 euro.

6 – Mazda 2 | Migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro

Altra vettura da tenere in considerazione è certamente la Mazda 2, auto agile, comoda, ben rifinita e confortevole ad andatura moderata, ma attenzione alle alte velocità. Inoltre, può essere equipaggiata con l’Head-up display, il che è un qualcosa di raro per le auto di questa grandezza. Nota negativa può essere la dimensione del vano bagagli pari a 290 litri, al di sotto degli standard delle vetture concorrenti.

Il motore è esclusivamente a benzina con cilindrata da 1.5 litri e 4 cilindri in linea, ma può variare in funzione della potenza massima: sono infatti disponibili il 75 CV, il 90 CV ed il 115 CV. Per quanto riguarda i prezzi, si parte con la versione base a 14.400 euro, fino ad arrivare a 19.350 euro per il 115 CV full optional.

7 – Hyundai i20 5p | Migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro

Al settimo posto della nostra classifica delle migliori auto economiche sotto i 20.000 euro abbiamo la Hyundai i20, berlina disponibile soltanto nella versione 5 porte con la possibilità di scegliere il cambio a doppia frizione (DCT, Dual Clutch Transmission), che consente di avere alta velocità di cambiata e allo stesso tempo di mantenere una buona fluidità nella trasmissione di coppia e potenza. Altra nota positiva è offerta dal pacchetto Hyundai Smart Sense, che include numerose funzionalità hi-tech come la frenata automatica d’emergenza, il rilevamento della stanchezza del conducente e le gestione dei fanali abbaglianti.

Per quanto riguarda i prezzi, questi oscillano intorno ai 16.000 € se si sceglie il classico motore a benzina, la cui cilindrata è da 1.2 litri, ma per i turbo bisogna considerare almeno 18.500 euro.

8 – Peugeot 2008 | Migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro

Con la Peugeot 2008 siamo di fronte ad un tipo di vettura diverso: un SUV con un nuovo restyling rispetto alla versione precedente, silenzioso, che garantisce comfort per le famiglie numerose. Tra le caratteristiche più importanti va segnalata l’assenza del 4×4, sostituito da una trazione anteriore con sistema Grip Control, che, grazie all’elettronica di bordo, permette di ottimizzare la trazione su suolo non uniforme con neve o fango. Inoltre, è presente l’Active City Brake, che tiene sotto controllo il veicolo a bassa velocità, intervenendo per evitare tamponamenti.

Per quanto riguarda il motore, è possibile scegliere tra il 1.2 turbobenzina, 3 cilindri e potenze di 83 e 110 CV con prezzi base rispettivamente di 18.180 € (fino ad esaurimento scorte) e 19.800 €, e il turbodiesel 1.5 BlueHDi (High Pressure Direct Injection, ossia sovralimentato a iniezione diretta di gasolio), che è veramente ottimo per le lunghe percorrenze ma richiede un’aggiunta extra di denaro che porta a superare i 20.000 €.

9 – Seat Arona | Migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro

Al nono posto troviamo la Seat Arona, crossover compatta e più alta di poco (11 cm) rispetto alla Ibiza. È la vettura perfetta per quattro adulti, non di più, che gradiscono l’abitacolo in stile sportivo e ordinato. Il vano bagagli è spazioso, che può essere riadattato sfruttando i diversi livelli consentiti.

I motori disponibili sono benzina, diesel e metano. Per rimanere al di sotto dei 20.000 euro, però, bisogna considerare il turbobenzina da 1 litro di cilindrata, che offre una prestazione eccellente e costa 19.450 €, ma volendo può essere equipaggiato con cambio a doppia frizione (DSG) al prezzo di 21.550 €. Per gli amanti del diesel, a 19.900 € c’è il 1.6 TDI 95CV Reference che consente un buon risparmio sul carburante nei tragitti maggiori.

10 – Opel Corsa 5p | Migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro

Nella nostra classifica delle migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro non poteva mancare la nuova Opel Corsa 5 posti, agile, sicura, caratterizzata da un nuovo design e una perfetta ottimizzazione dei comandi multimediali. Il bagagliaio ha una capacità ideale per le comuni esigenze di una famiglia, ma naturalmente non troppo numerosa.

L’Opel Corsa monta due tipologie di motori: il 1.2 benzina, che può essere scelto anche sovralimentato, e il diesel da 1.5 litri. I prezzi rientrano perfettamente nel budget richiesto, dato che si parte da circa 16.000 € per la 75 CV fino ad un massimo di 19.750 € per la versione Elegance 101 CV a benzina, mentre quella diesel 100 CV prevede i modelli “Edition” a 17.550 €, “GS Line” a 19.150 € ed “Elegance” a 19.150 €.

A voi la scelta e buon viaggio!

La nostra guida che riguarda le 10 migliori auto nuove economiche sotto i 20.000 euro termina qui. Speriamo che sia stata di vostro gradimento e che vi abbia aiutato a trovare la vettura in grado di soddisfare le vostre esigenze e che vi possa accompagnare per molto tempo, sia nei vostri spostamenti quotidiani che nei viaggi di piacere!

Vi ringraziamo per averci seguito