Ferrari: la 499P torna in pista per la 6 ore di Monza

La squadra Ferrari – AF Corse è pronta a tornare nel quinto evento del FIA World Endurance Championship, che si svolgerà sulla pista di Monza per le 6 Ore di Monzad; dopo la recente vittoria nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans, ottenuta con la 499P numero 51 guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, la squadra è piena di fiducia e determinazione.

La gara di Monza si terrà domenica 9 luglio, esattamente 28 giorni dopo il trionfo in Francia. Il circuito brianzolo, lungo 5,793 chilometri, offre una delle velocità di punta più elevate dell’intera stagione. La squadra Ferrari ha già avuto l’opportunità di testare le loro 499P su questa pista durante due giornate di test lo scorso febbraio, oltre ad avere un primo contatto con il circuito nel mese di ottobre 2022. Questa conoscenza pregressa del tracciato dovrebbe essere vantaggiosa per la squadra, consentendo loro di ottimizzare le prestazioni delle loro vetture.

Ferrari 499P in pista a Monza, dettagli e statistiche

In termini di classifica, la Ferrari si presenta all’evento italiano con 18 punti di distacco dalla Toyota, attualmente in testa nella classifica costruttori. Nella classifica piloti, il trio composto da Pier Guidi, Calado e Giovinazzi occupa la seconda posizione, mentre Fuoco, Molina e Nielsen si trovano al quarto posto. I primi sono distanziati di 25 punti dai leader, mentre i secondi sono a 40 punti di distanza. Con solamente tre gare rimanenti in questa stagione, ogni punto conquistato è cruciale per il raggiungimento dei loro obiettivi. La squadra Ferrari – AF Corse è consapevole delle sfide che li attendono a Monza, ma sono pronti a dare il massimo per accorciare il divario e portare a casa importanti punti per la classifica.

Il successo ottenuto alla 24 Ore di Le Mans ha aumentato la fiducia e la motivazione all’interno del team, e ora sono determinati a sfruttare questa energia positiva per continuare a lottare per la vittoria. Il campionato del FIA World Endurance Championship è entrato nella sua fase decisiva, e ogni singola gara ha un’enorme importanza per il raggiungimento degli obiettivi. Questi, dunque, gli ultimi dettagli relativi alla Ferrari 499P e alla prossima gara di Monza.

