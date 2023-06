Cuffie SHOKZ: il miglior alleato per lo sport all’aria aperta

Le cuffie OpenRun e OpenMove di SHOKZ offrono qualità sonora, leggerezza, solidità e anche sicurezza. Grazie alla conduzione ossea permettono la percezione dell’ambiente circostante

Allenarsi all’aperto è la scelta vincente per questa stagione e tra i veri must have per un allenamento outdoor c’è sicuramente la scelta della giusta playlist. Infatti, non c’è niente di più motivante e coinvolgente di una colonna sonora personale. La musica solleva il morale, aumenta la motivazione e ci distrae dalla fatica fisica, permettendoci di andare oltre i nostri limiti. Tuttavia, le cuffie e gli auricolari che usiamo per ascoltare musica durante i momenti di relax non sono adatte per l’attività sportiva, specialmente all’aperto.

Quindi, come scegliere il prodotto giusto? Oltre alla connettività wireless, è essenziale che garantisca un grip sicuro, in modo da rimanere saldamente al suo posto durante le attività più intense. Deve essere resistente al sudore, eventualmente alle intemperie e non può accettare compromessi sulla qualità dell’audio, che deve essere nitido e dinamico durante tutto l’allenamento. Un’ottima autonomia e un design leggero chiudono il quadro del prodotto ideale, che quindi deve essere dedicato in modo specifico all’utilizzo sportivo.

In realtà, c’è ancora un aspetto da valutare: la sicurezza. L’utilizzo di cuffie o auricolari che ci isolano completamente dai suoni ambientali è un rischio, poiché ci impedisce di percepire avvertimenti importanti. Quindi, il prodotto ideale è quello che, oltre a tutte le caratteristiche citate, sa garantire un audio di qualità senza filtrare l’ambiente circostante. Ma esiste?

Cuffie SHOKZ: OpenRun e OpenMove, l’innovazione nel mondo della musica outdoor

Distribuite in Italia da Attiva, le cuffie SHOKZ sono la soluzione ideale per vivere un’esperienza all’aria aperta piacevole, coinvolgente e sicura. In un mercato tradizionalmente avaro di innovazioni, esse si distinguono per la tecnica di conduzione ossea del suono, che trasmette le onde sonore direttamente all’orecchio interno senza contatti fisici con il condotto uditivo. Il risultato è stupefacente: l’utente avverte un suono coinvolgente e di qualità pur avendo l’orecchio libero, e può così percepire suoni ambientali che spesso vengono soppressi dalle cuffie tradizionali e dagli auricolari.

Il modello SHOKZ OpenRun è dedicato a chi pratica sport e vuole un prodotto ad altissime prestazioni per i propri allenamenti. Con un peso di soli 26 grammi, il modello abbraccia la filosofia Open Ear del marchio e offre un’esperienza audio superiore grazie alla tecnologia PremiumPitch 2.0+, che attraverso algoritmi avanzati fornisce un suono stereo dinamico, ampio e cristallino. OpenRun si distingue per il design ergonomico che garantisce una presa solida, per i comandi a sfioramento e per la gestione ottimizzata delle telefonate, grazie alla separazione della voce dal rumore di fondo. Non da ultimo, un’autonomia fino a 8 ore di musica rende il prodotto ideale per un’intera giornata fuori casa.

Le cuffie SHOKZ OpenMove puntano invece sulla versatilità. Il modello è stato progettato per adattarsi ad un uso quotidiano, offrendo comfort, praticità e leggerezza. È dunque l’ideale per piacevoli camminate, ma anche per brevi tragitti e spostamenti, per l’uso in ufficio o a casa. OpenMove si distingue per il design moderno e curato e per una leggerezza (29 grammi) che garantisce una sensazione di grande comfort. Il rivestimento in titanio è resistente all’acqua, al sudore e all’umidità, e l’autonomia di 6 ore accompagna senza interruzioni tutta la routine quotidiana.

