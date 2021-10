Auto più costose al mondo: la classifica | Ottobre 2021

Scopriamo insieme quali sono le migliori auto del 2020 più costose al mondo, analizzando il prezzo, le caratteristiche principali e le differenze tra i numerosi modelli!

Molto spesso, a tutti gli appassionati di motori capita di fantasticare, immaginando di poter guidare anche solo per un attimo un’auto dalle prestazioni formidabili piuttosto che una comune utilitaria. Situazione certa è che, quando si parla di questa tipologia di vetture, allo stesso tempo significa che i prezzi in gioco sono a dir poco esorbitanti e di conseguenza poco accessibili. E la cosa non finisce qui, dato che in genere i modelli di auto super costose vengono realizzati esclusivamente in limited edition ovvero in un numero limitato di esemplari. Per scoprirne di più, vediamo quindi quali sono le auto più costose al mondo, in modo da valutare attentamente le caratteristiche di ciascun modello e cercando di capire cosa rende effettivamente queste vetture uniche nel loro prezzo!

Auto più costose al mondo, la classifica aggiornata

Di seguito è riportata la lista completa delle migliori auto più costose al mondo. Vi ricordiamo che questo elenco verrà aggiornato mese per mese, in modo da rimanere al passo con le novità del mercato nel mondo Automotive.

1 – Bugatti Divo | Auto più costose al mondo

Prezzo: 5 milioni di euro;

5 milioni di euro; Velocità massima: 380 km/h;

380 km/h; Coppia e potenza massime: 1600 Nm – 1500 CV (1103 kW) a 6700 giri/min (regime di rotazione massimo: 7000 giri/min);

1600 Nm – 1500 CV (1103 kW) a 6700 giri/min (regime di rotazione massimo: 7000 giri/min); Esemplari prodotti: 40.

Al primo posto della nostra classifica delle auto più costose al mondo c’è senza dubbio la Bugatti Divo, che rappresenta il modello più costoso degli ultimi anni. La Divo nasce come versione ottimizzata della Chiron, ma presenta un design più accattivante e prende il nome da Albert Divo, importante pilota automobilistico francese che ha vinto ben due edizioni della Targa Florio, esattamente nel 1928 e nel 1929. Caratterizzata da un motore endotermico a W16 con potenza pari a 1500 CV, il punto forte di questa vettura è dato dall’incredibile accelerazione e dalla tenuta di strada, veramente eccellente. Non a caso, infatti, riesce a raggiungere i 100 km/h in soli 2,4 secondi con partenza da fermo. Anche l’interno ha le sue qualità: alcantara e fibra di carbonio rientrano tra i materiali maggiormente impiegati per conferire leggerezza e qualità.

2 – Ferrari FXX-K Evo | Auto più costose al mondo

Prezzo: 4.2 milioni di euro;

4.2 milioni di euro; Velocità massima: 350 km/h;

350 km/h; Coppia e potenza massime: 900 Nm – 1050 CV (772 kW);

900 Nm – 1050 CV (772 kW); Esemplari prodotti: 32.

Proseguendo nella nostra classifica delle auto del 2020 più costose al mondo abbiamo la Ferrari FXX-K Evo, caratterizzata da 2 motori, uno endotermico a V12 con potenza di 860 CV, capace di erogare 750 Nm di coppia, e l’altro elettrico con potenza di 190 CV, che garantisce una coppia ulteriore pari a 150 Nm. Questa vettura, limitata a soli 34 esemplari in tutto il mondo, non può essere omologata né su strada e né su pista, in quanto può essere utilizzata esclusivamente a Maranello in occasione di eventi mirati.

3 – Aston Martin Valkyrie | Auto più costose al mondo

Prezzo: 3.5 milioni di euro;

3.5 milioni di euro; Velocità massima: 400 km/h (versione da pista);

400 km/h (versione da pista); Coppia e potenza massime: 900 Nm – 1160 CV (853 kW);

900 Nm – 1160 CV (853 kW); Esemplari prodotti: 150 per versione da strada e 25 per pista.

Altra vettura da segnalare nella nostra classifica è senz’altro l’Aston Martin Valkyrie, disponibile sia in versione da strada con 150 esemplari che in versione da pista con soli 25 modelli, tutti già esauriti. Il motore a combustione interna è un V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, capace di erogare una potenza di 1000 CV, alla quale vanno sommati ulteriori 160 CV ottenibili dal motore elettrico, che si comporta da KERS (Kinetic Energy Recovery System, ovvero “Sistema di Recupero dell’Energia Cinetica). Per quanto riguarda la versione da pista, chiamata Valkyrie AMR Pro, questa verrà realizzata nel 2020 e, attraverso opportune modifiche sul sistema di recupero dell’energia, riuscirà probabilmente a raggiungere una velocità massima più elevata.

4 – Pagani Huayra BC | Auto più costose al mondo

Prezzo: 2.5 milioni di euro;

2.5 milioni di euro; Velocità massima: 370 km/h (versione Hi-Power);

370 km/h (versione Hi-Power); Coppia e potenza massime: 1000 Nm – 700 CV (514 kW) per la versione standard; 1100 Nm – 730 CV (536 kW) per la versione Hi-Power;

1000 Nm – 700 CV (514 kW) per la versione standard; 1100 Nm – 730 CV (536 kW) per la versione Hi-Power; Esemplari prodotti: 20.

Il modello Huyara BC della Pagani rientra a pieni voti nella classifica delle migliori auto più costose degli ultimi anni, poiché rappresenta una fantastica vettura caratterizzata da alta tecnologia e una struttura allo stesso tempo leggerissima. Si tratta di un veicolo dotato di un motore ad accensione comandata V12, il quale prevede una cilindrata da 6 litri, che, supportato da 2 turbine, è in grado di erogare una potenza massima pari a 730 CV (536 kW) e una coppia massima di 1100 Nm.

5 – Koenigsegg Regera | Auto più costose al mondo

Prezzo: 1.7 milioni di euro;

1.7 milioni di euro; Velocità massima: 400 km/h;

400 km/h; Coppia e potenza massime: 1280 Nm – 1115 CV (820 kW);

1280 Nm – 1115 CV (820 kW); Esemplari prodotti: 80.

La Koenigsegg Regera è un altro validissimo modello da tenere sicuramente in considerazione. Questo perché si tratta di un’auto sportiva capace di raggiungere i 100 km/h in meno di 3 secondi con partenza da fermo e i 400 km/h in 20 secondi al massimo. Inoltre, bisogna tenere anche in considerazione la capacità di ripresa, in quanto è in grado di passare da 150 a 250 km/h in circa 3,5 secondi. Per quanto riguarda il motore, la Regera offre un motore a combustione interna con 5.0 litri di cilindrata, in grado di erogare una potenza massima di 1115 CV (820 kW) ed una coppia massima di 1280 Nm. A questo bisogna aggiungere il guadagno offerto dagli altri 3 motori elettrici, che insieme permettono di superare i 1500 CV di potenza e i 2000 Nm di coppia. Il prezzo è leggermente al di sotto dei 2 milioni di euro, ma, considerando le prestazioni offerte, sicuramente risulta non eccessivo rispetto alle vetture analizzate fino ad ora.

6 – Zenvo TS1 GT | Auto più costose al mondo

Prezzo: 1.6 milioni di euro;

1.6 milioni di euro; Velocità massima: 375 km/h;

375 km/h; Coppia e potenza massime: 1100 Nm – 1131 CV (832 kW);

1100 Nm – 1131 CV (832 kW); Esemplari prodotti: 15.

Altra auto sportiva molto performante è certamente la Zenvo TS1 GT, che con i suoi 15 esemplari in tutto il mondo sfoggia prestazioni certamente formidabili. Il motore endotermico è un V8 con cilindrata pari a 5.8 litri, che può raggiungere una potenza massima di 1131 CV e una coppia massima di 1100 Nm. Dotata di cambio sportivo a 7 rapporti, questa vettura è in grado di passare da 0 km/h a 100 km/h in soli 2,8 secondi, sfruttando certamente anche i materiali leggeri e innovativi, tra i quali sottolineiamo fibra di carbonio e alluminio.

A voi la scelta e buon viaggio!

La nostra guida, che riguarda le auto del 2020 più costose al mondo, termina qui. Speriamo che sia stata di vostro gradimento e che vi abbia aiutato a capire meglio le differenze sostanziali tra le diverse vetture proposte.

Inoltre, se volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità a basso prezzo, vi rimandiamo alle nostre guide alle 10 migliori auto nuove economiche sotto i 10.000 euro e sotto i 20.000 euro e migliori auto ibride. Se invece siete neopatentati, vi suggeriamo di leggere quella alle migliori auto per neopatentati. Vi ringraziamo per averci seguito e vi suggeriamo di continuare a seguirci sulle pagine di tuttoteK, per essere anche al passo con le news quotidiane sul mondo della tecnologia.