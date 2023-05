Auto elettriche km 0: convengono davvero?

Le auto a km 0 permettono di risparmiare parecchi soldi. Ma sarà lo stesso per le auto elettriche a km 0?

Il mondo dei trasporti è in continua e costante evoluzione, tanto che negli ultimi tempi stiamo assistendo con sempre maggiore decisione all’avvento delle vetture elettriche. Tutto lascia pensare che la nuova frontiera del trasporto privato guardi in direzione di un futuro sempre più ecosostenibile, per intenderci uno scenario in cui le auto elettriche svolgono un ruolo da protagoniste indiscusse. Scegliere una vettura elettrica significa dotarsi di un mezzo a emissioni 0 e con funzionamento silenzioso, ma senza rinunciare a prestazioni davvero interessanti. Le auto elettriche km 0, nuove o usate, sono infatti molto veloci e scattanti, soprattutto se paragonate con vetture di pari potenza ad alimentazione benzina o gasolio. Versatili e sicure, le auto elettriche sono già una realtà nel mondo dell’automotive. Oltre alle macchine elettriche km 0 o nuove, è anche possibile valutare l’affitto auto nella propria città, ad esempio con il noleggio lungo termine Napoli senza anticipo. Nei prossimi paragrafi cercheremo di elencare tutte le caratteristiche che rendono le offerte macchine elettriche così irresistibili.

Auto elettriche km 0: come funziona la formula?

Optare per le auto elettriche km 0 o usate è sicuramente un modo per risparmiare rispetto all’acquisto di una vettura nuova. Per quanto riguarda le auto elettriche pronta consegna, bisogna dire che in Italia è possibile scegliere tra una vasta rete di concessionari. Nello specifico, allora, come funzionano le auto elettriche km 0? Innanzitutto, stiamo parlando di una tecnica che ormai è sempre più diffusa e che prevede che il concessionario acquisti l’auto e se la intesti. Fatto questo, la vettura non può più essere venduta come se fosse nuova, bensì come usata. Non essendo, però, mai stata utilizzata, parliamo, per l’appunto di auto elettriche km 0. Chiaramente, scegliere questa tipologia di auto elettriche pronta consegna km 0 è molto vantaggioso perché permette di acquistare l’auto pagando anche fino al 35% in meno rispetto al nuovo.

Acquistare auto elettriche km 0 è un po’ come acquistare auto nuove, ma al prezzo di auto usate. Tale pratica viene adottata per diversi motivi, si pensi ad esempio a un dato modello che sta faticando ad affermarsi sul mercato. Un’altra delle possibili motivazioni che potrebbero convincere i concessionari a proporre un’auto elettrica pronta consegna km 0 è il raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato per ottenere dei premi. Come è facile intuire, al compratore non interessano tanto i motivi per cui le auto km 0 vengono messe in vendita, quanto l’effettiva vantaggiosità delle offerte macchine elettriche di questo tipo.

Quali sono i vantaggi?

Quando si parla di offerte macchine elettriche è bene introdurre un altro aspetto molto importante: quello legato agli incentivi statali. Questi incentivi vengono incassati da coloro che immatricolano per primi la vettura, quindi, nel caso di auto elettriche km 0, dai concessionari. In alcuni casi, però, nelle offerte macchine elettriche viene espressamente segnalato che la vettura risulta ancora da immatricolare. In questo caso sarà colui che immatricolerà il mezzo per primo, ovvero l’acquirente, a poter contare sugli incentivi. In caso di auto elettriche km 0 già immatricolate, invece, bisognerà farsi bene i calcoli rispetto al nuovo, considerando gli incentivi statali disponibili. Scegliere un’auto elettrica pronta consegna km 0 significa, quindi, poter ottenere una vettura nelle stesse condizioni del nuovo, ma a un prezzo decisamente inferiore.

Ovviamente, chi dovesse optare per questa tipologia di offerte, dovrà accontentarsi dei modelli disponibili e non potrà ordinare niente. In alcuni casi potrebbe anche capitare di trovare delle auto elettriche che sono state ordinate per il lancio di un nuovo modello con l’intento di essere esposte nei concessionari. In questi casi, spesso e volentieri si tratta di vetture super-accessoriate e che, al prezzo di una km 0, diventano appetibili rispetto al prezzo di listino.

Quali aspetti considerare prima di acquistare auto elettriche km 0

Prima di acquistare un’auto km 0 è importante prendersi del tempo per fare alcune valutazioni e ridurre al minimo il rischio di brutte sorprese. Tendenzialmente, comunque, le offerte macchine elettriche sono molto vantaggiose in termini di prezzo, specialmente se gli acquirenti sono decisi a tenere la macchina a lungo. Il consiglio è quello di non farsi sedurre unicamente dal possibile risparmio, che sarà comunque consistente, ma di valutare tutta una serie di fattori con molta attenzione, che vanno dal chilometraggio effettivo fino all’anno di immatricolazione della vettura. Sarebbe, infatti, meglio evitare di acquistare delle macchine elettriche che sono state immatricolate, e quindi rimaste ferme, per più di 6-8 mesi. Altri aspetti da considerare, per tutte le auto km 0, sia elettriche che non, sono il libretto, il livello di emissioni e il rapporto potenza/peso in caso di guidatori neopatentati, visto che, lo ricordiamo, non può mai superare i 55 kW per tonnellata. Attenzione anche ad aspetti non secondari come il numero dei passeggeri trasportabili, con alcuni modelli che possono avere 4 o 5 posti a seconda dell’allestimento disponibile.

Auto elettriche pronta consegna km 0 e garanzie

Acquistare auto km 0 non significa rinunciare alle garanzie in caso di guasti o malfunzionamenti. Con le auto km 0 la garanzia è di due anni dall’immatricolazione ed è fornita direttamente dalla casa madre, altro aspetto che dovrebbe rassicurare quando si sta pensando di acquistare questa tipologia di vetture. La garanzia, però, non decorre dal momento in cui si entra in possesso della vettura, ma da quando l’auto è stata immatricolata.

In conclusione, possiamo dire che quando si va alla ricerca di un’auto è importante controllare il nuovo, l’usato, ma anche i km 0, questo perché queste ultime potrebbero rappresentare la soluzione ideale, soprattutto per chi sta cercando un’auto elettrica in pronta consegna. A differenza delle auto nuove, le auto km 0 sono già presenti nella sede del concessionario, e non possono, quindi, essere personalizzate. Ricordiamo, infine, che chi acquista un’auto km 0 ne diventerà a tutti gli effetti il secondo proprietario. Dovrà quindi anche gestire i costi relativi al passaggio di proprietà, anche se molti concessionari scelgono di includere tali spese nella trattativa. Per legge, comunque, tutte le auto elettriche km 0 sono considerate auto usate, in quanto vetture intestate al concessionario che le ha acquistate dalla casa madre e le ha immatricolate. Dalla sezione motori è tutto, continuate a seguirci!