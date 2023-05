In occasione del Comicon 2023, Victor Perez ha presentato il teaser poster della nuova serie live-action, Scion. Scopriamola

Il Comicon 2023 di Napoli si è appena concluso, ma è stato un evento che ha riservato non poche sorprese. Tra queste figura certamente il teaser poster di Scion, la nuova serie live-action di Victor Perez, tratta dal popolare gioco di ruolo omonimo. Ecco maggiori dettagli.

Trama | Scion: ecco il primo teaser poster della serie

Scion è tratto dall’omonimo gioco di ruolo da tavolo. Si basa sulla lotta tra giocatori contro Titani, antichi esseri che infuriano contro il mondo umano e i suoi dei ribelli. La serie, di genere fantasy, sarà ambientata ai giorni nostri e racconterà le gesta di Sian Rose, figlia di un dio ed Eric Donner, figlio di Thor. L’obiettivo dei due sarà quello di trovare un modo per fermare l’Uomo Spezzato. Scion è la prima produzione di Jenkins & Tate in collaborazione con Onyx Path Publishing, mentre Victor Perez sarà produttore esecutivo. Il regista ha tranquillizzato i fan del gioco, sottolineando che l’essenza di quest’ultimo sarà riprodotta anche nella serie, assieme ai personaggi presenti nella prima e seconda edizione. Non ci sarebbe quindi nulla da temere, la nuova versione non dovrebbe subire stravolgimenti rispetto al gioco originale.

Un nuovo progetto per Victor Perez

Victor Perez, regista, sceneggiatore e artista degli effetti visivi, ha annunciato la sua collaborazione con la società britannica Jenkins & Tate Entertainment per quanto riguarda la direzione creativa degli effetti visivi, relativi ai prossimi progetti della casa di produzione londinese, tra qui proprio Scion. Alcuni dettagli relativi al teaser di questa serie sono arrivati in occasione di una Master Class, organizzata dal MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo), nell’ambito del programma Cinema e Serie TV di COMICON Animation & VFX Hub.

Perez può contare una carriera di tutto rispetto nel mondo degli effetti visivi. Ha lavorato infatti in pellicole come Tutto il mio folle amore (2019), di Gabriele Salvatores, Harry Potter e i Doni della Morte (2010-2011) e Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (2011). Nel 2019 ha inoltre ricevuto un David di Donatello per i Migliori effetti speciali visivi grazie a Il ragazzo invisibile – Seconda generazione. Non ci resta che attendere nuovi, succulenti dettagli, riguardo questa produzione; quando verranno annunciati, noi di tuttoteK saremo qui, pronti a parlarvene.

