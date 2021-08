Recensione Cellularline Tuck: budget e tascabili!

Quello dei true-wireless è un mercato che si sta facendo sempre più competitivo col passare del tempo, riusciranno queste Cellularline Tuck ad emergere sull’enorme mole di prodotti? Scopritelo con noi

Bentornati su tuttoteK per la recensione delle nuove Cellularline Tuck, le cuffie true-wireless dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Pratici e maneggevoli, questi auricolari offrono una notevole sensazione di stabilità e semplicità grazie all’implementazione dei comandi touch al pari dei modelli più blasonati. Scopriamoli insieme.

Scheda tecnica

Trasmissione : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Posizione regolazione volume : Sugli auricolari

: Sugli auricolari Peso (Kg): 0,11

(Kg): 0,11 Batteria : 15-18h

: 15-18h Durata ricarica : 1 ora

: 1 ora Colore : nero

: nero Contenuto confezione: case di ricarica, auricolari, cavo Micro-USB

Confezione e qualità costruttiva | Recensione Cellularline Tuck

Una volta aperta la confezione ciò che salta all’occhio è l’incredibile creatività nella disposizione degli auricolari. La forma, per lo più classica simil-apple, si adatta perfettamente ai padiglioni auricolari garantendo stabilità anche in condizioni di movimento, potrete dunque portarle in palestra senza alcun tipo di problema! Come già detto la confezione contiene al suo interno il case, gli auricolari e il cavetto micro-usb per la ricarica, che avviene in circa 1 ora.

Passando ora alla qualità costruttiva possiamo dire che le cuffie rispettano gli standard qualitativi della loro fascia di prezzo, difatti l’aggancio e la connessione al case avviene istantaneamente con un meccanismo magnetico deciso ed efficace. Una volta indossate vi scorderete di loro grazie al peso ridotto che le contraddistingue ad altri tipi di cuffie.

Audio e funzionalità | Recensione Cellularline Tuck

Arriviamo ora al punto cruciale, come si sentono? Partiamo col dire che il suono emesso risulta particolarmente convincente con un utilizzo standard (Youtube, Spotify, Amazon Music…), riuscendo a soddisfare anche l’utente più esigente durante l’uso quotidiano. È pur vero che testandole con file audio di qualità elevata (FLAC a 24 bit/192 khz) l’audio in uscita risulterà pressoché invariato rispetto ad un semplice MP3 320 kbps, più che giusto in questa fascia di prezzo. Per quanto riguarda invece la qualità del microfono, quest’ultimo permetterà chiamate sufficientemente pulite, senza alcun tipo di fruscio o interruzioni.

Gli auricolari dispongono inoltre di funzionalità extra legate al sistema touch dedicato (che non poche volte è stato la causa di tocchi involontari): potremo infatti rispondere alle chiamate in entrata, mettere in pausa la musica in ascolto, passare al brano successivo e alzare/abbassare il volume. Il tutto per un quantitativo di ore sufficiente a coprire l’intera giornata, infatti grazie al case di ricarica e agli auricolari la stima di riproduzione si attesta sulle 18 ore. Da non sottovalutare infine la velocità di connessione Bluetooth (in versione 5.0) allo smartphone, che rimane stabile e costante per tutta la durata d’utilizzo.

Conclusioni e prezzo

Per concludere, grazie al prezzo di vendita di soli 49,95€ sul sito ufficiale Cellularline, non posso che consigliare l’acquisto del prodotto a coloro che desiderano ottime prestazioni, praticità e funzionalità al giusto prezzo. Le cuffie sono disponibili da ora all’acquisto tramite il link sottostante.

Link d’acquisto.