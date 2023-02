Nebbia Gialla Suzzara Noir Festival torna a febbraio 2023

Nebbia Gialla Suzzara Noir Festival torna nella località mantovana per la sua diciassettesima edizione. Durante l’evento sono previsti 28 ospiti

Il Nebbia Gialla Suzzara Noir Festival, evento internanzionale della letteratura gialla e noir, torna anche quest’anno dal 10 al 12 febbraio 2023; i tre giorni del festival, arrivato alla diciassettesima edizione, si terranno tutti nella cittadina in provincia di Mantova, e i partecipanti avranno la possibilità di assistere agli eventi e prendere parte alle varie attività in maniera totalmente gratuita. Gli appuntamenti vedranno inoltre una modalità duale, con delle dirette sia sul sito ufficiale del festival che sui canali social. La nuova edizione vedrà ben 28 autori ospiti, con nomi dal calibro di Francesco Abate, Barbara Baraldi e Francesco Carofiglio; Nebbia Gialla Suzzara Noir Festival si aprirà alle ore 21 del 10 febbraio, per poi concludersi alle 12:15 del giorno 12 con un intervento di Carlo Lucarelli.

Nebbia Gialla Suzzara Noir Festival: la storia

Dopo la sua prima edizione nel 2007, il festival è diventato un appuntamento cruciale a livello sia nazionale che internazionale, sia per gli autori e le autrici del genere che per i tanti appassionati e le tante appassionate, che giungono da ogni parte del paese. L’idea nasce dal giornalista e scrittore Paolo Roversi, direttore artistico della manifestazione fin dagli esordi, con il contributo e l’organizzazione dell’Istituzione Città di Suzzara. Con il tempo, il Nebbia Gialla è riuscito a farsi conoscere dalla popolazione appassionata del genere, andando ad ampliarsi sia in quantità di appuntamenti che in qualità degli ospiti invitati. Durante il festival, pubblico e scrittori si avvicinano in maniera spontanea, portando un senso di energia che si pervade non solo tra gli appassionati, ma anche in tutta la città, che inizia a gravitare proprio intorno all’evento.

Nebbia Gialla non è l’unico evento letterario di febbraio; nelle stesse date si terrà infatti a Terni l’Umbria Libri Love.