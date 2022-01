Scopriamo tutte le caratteristiche di Huawei MateBook D14 e perché potrebbe rivelarsi un buon acquisto in molti scenari

Il Huawei MateBook D14 laptop è un bellissimo laptop portatile con hardware potente. Puoi creare un tono di aggiornamenti su di esso e ci sono punti in cui puoi migliorare un po’ le prestazioni. Ora discutiamo le sue caratteristiche.

Il suo aspetto è bellissimo

Huawei MateBook D 14 ha un impressionante schermo IPS 1920 x 1080 e le sue cornici ridotte sono fino a 4,8 mm, rendendo il display FullView da 14 pollici quasi infinito. Con il suo angolo di visione di 178°, sia che ti stia concentrando sull’esperienza cinematografica o semplicemente inviando un’e-mail, godrai di un’esperienza di visualizzazione dello schermo luminosa e bella.

È semplice, liscio ed elegante

Pesa solo 1,38 kg e 15,9 mm di dimensione, il design compatto ha un bell’aspetto e consente una rotazione della cerniera di circa 180°. Avrai la migliore visuale della casa, sia seduto nella parte posteriore o proprio sul bordo del tuo sedile.

Sentire il potere

Huawei MateBook D 14 è dotato di un processore AMD Ryzen 7 3700U3 che accelera e migliora le prestazioni. La sua velocità di lettura e scrittura è incredibilmente veloce quando è dotato di un SSD PCIe e fino a 16 GB di RAM DDR4. Con la grafica Radeon RX Vega 10, puoi gestire facilmente il tuo lavoro o divertimento quotidiano.

Rendi perfetta la tua giornata

Huawei MateBook D 14 è dotato di un’insolita batteria da 56 Wh4, quindi farà il lavoro con una singola carica se vai a riunioni o lezioni tutto il giorno. E se hai un lungo aereo davanti a te, non portare l’intrattenimento sull’aereo. Invece, guarda una serie di film fino a 9,5 ore in 1080P.

Caratteristica fresca e silenziosa

Huawei MateBook D 14 è alimentato da una ventola 2.0 pinna di squalo. Ottimizza il flusso d’aria, dissipa il calore, raffredda il computer portatile in modo rapido e sicuro in modo che possa svolgere qualsiasi attività senza sudare.

Condividi con Huawei

Puoi condividere Huawei con un solo tocco; il tuo smartphone e Huawei MateBook si trasformeranno in un dispositivo “ONE” anche senza connessione internet. Lo schermo del telefono viene visualizzato sul laptop, il che ti consente di trascinare e rilasciare i file tra di essi e di organizzare i file sul laptop mentre invii messaggi con un partner al telefono utilizzando la stessa tastiera e mouse. Questa integrazione multi-dispositivo semplifica la vita e il lavoro.

Potenza in tasca

Huawei MateBook D 14 è dotato di un caricabatterie USB-C da 65 W che si adatta facilmente alla tua tasca per poterlo ricaricare mentre sei in movimento. Può caricare la batteria del tuo computer portatile fino al 46% in soli 30 minuti. Supporta anche la ricarica rapida e il trasferimento dei dati per il tuo telefono.

Funzione privacy

La fotocamera aggiornata è nascosta nella tastiera. Viene visualizzato solo un clic solo se lo desideri. Indaga di nuovo per prevenire l’accesso remoto e potenziali violazioni della sicurezza.

Apri il mondo nelle tue mani

Il pulsante di accensione Huawei MateBook D 14 è dotato di un lettore di impronte digitali integrato, quindi puoi aprire ed entrare in sicurezza premendo una volta.