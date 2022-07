MEDION ERAZER Deputy P30: un laptop da gaming quasi perfetto?

In questo articolo vi spiegheremo chi è MEDION ERAZER Deputy P30, una delle creature più recenti del produttore tedesco. Si tratta di un prodotto da gaming di fascia media, con un rapporto qualità prezzo davvero interessante

Di solito i laptop da gaming sono dispositivi molto potente, costosi ed ingombranti. MEDION ERAZER Deputy P30 conserva però solo una di queste tre caratteristiche: la potenza. Infatti si tratta di una soluzione molto compatta rispetto alla norma e con un prezzo davvero competitivo. Se cercate un laptop abbastanza potente da sopportare carichi pesanti come disegno 3D, montaggio video e ovviamente i giochi, considerate questo prodotto Made in Germany! Vediamo più da vicino.

MEDION ERAZER Deputy P30: le specifiche in breve

CPU : Intel Core i5-12500H, 4 P-Core + 8 E-Core (16 thread), fino a 4.5 GHz

: Intel Core i5-12500H, 4 P-Core + 8 E-Core (16 thread), fino a 4.5 GHz Memoria : 16GB RAM DDR4 3200 MHz, 512GB SSD M.2 PCIe

: 16GB RAM DDR4 3200 MHz, 512GB SSD M.2 PCIe Monitor : 15.6 pollici, Full HD con refresh rate a 144Hz

: 15.6 pollici, Full HD con refresh rate a 144Hz GPU : NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB

: NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB SO : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Connettività : WiFi 6 AX200 802.11ax, Bluetooth 5.2

: WiFi 6 AX200 802.11ax, Bluetooth 5.2 Porte: 1 x USB 2.0 port Type A, 1 x USB 3.2 Gen 1 port Type A, 1 x USB 3.2 Gen 2port Type A, 1 x DisplayPort 1.4 su USB 3.2 Gen 2 TypeC, 1 x Mini Display 1.4 port, 1 x HDMI output port (with HDCP), 1 x Audio Jack, 1 x RJ 45 LAN

Il processore Intel i5 di dodicesima generazione offre tutta la potenza necessaria per fare girare i programmi più pesanti – esiste anche la versione con Core i7 per i più esigenti. Con 16 GB di RAM si può stare abbastanza tranquilli con qualsiasi programma che valga la pena essere eseguito su laptop. La GPU è una RTX 3060 che si è dimostrata un’ottima GPU sui laptop grazie ai suoi 3840 CUDA Core che possono funzionare fino a 1700 MHz e i 6 GB di memoria GDDR6. Più che sufficiente per sfruttare al massimo lo schermo Full HD di questo PC.

Sulla connettività questo MEDION ERAZER Deputy P30 non ha rivali. Se nominate una connessione questo laptop ce l’ha. C’è ogni tipo di uscita video, USB ed HDMI. Abbiamo poi il jack audio (doppio, per collegare sia microfono che cuffie). E poi ovviamente Wi-Fi e Bluetooth di ultima generazione. Non saprei che altro si potrebbe chiedere ad un laptop di fascia media con un form factor compatto. Ah già: abbiamo anche la tastiera retroilluminate LED ovviamente.

MEDION ERAZER Deputy P30: laptop da gaming, ma non solo

Sicuramente un laptop del genere è un ottimo compagno per il gaming. Il suo comportamento in molti giochi, anche pesanti, è ottimo. Con Metro Exodus a 1080p, settaggio Ultra riusciremo a stare comodamente sopra i 50 fps. Stesso risultato con Red Dead Redemption 2, abbassando la qualità su settaggi alti. Se vi piacciono gli FPS competitivi, possiamo raggiungere anche i 200 fps su Rainbow Six Siege. Anche Watch Dogs Legion, che non è noto per essere leggero, girerà almeno a 40 fps a risoluzione FHD e con preset Ultra.

Insomma, sicuramente con MEDION ERAZER Deputy P30 cadete in piedi anche con i giochi più moderni e pesanti. Basterà limitarsi a giocare in FHD, ma potremo usare settaggi alti o ultra a seconda del gioco. Insomma, per un portatile così compatto, non è affatto male.

Editing video, disegno 3D e molto altro

Date le caratteristiche di questo laptop, possiamo anche spingerci oltre il gaming e pensare a degli utilizzi più professionali. Il primo che possiamo pensare è l’editing video. Il processore Intel è dotato di parecchi core e grazie alla GPU NVIDIA e ai 16 GB di RAM potremmo comodamente editare timeline di media complessità, utilizzando anche clip ad alta risoluzione. Anche il disegno 3D con Solidworks o altri software può dare soddisfazioni su MEDION ERAZER Deputy P30. Ovviamente non possiamo gestire progetti enormi, a meno non scegliate una configurazione più potente rispetto a quella che abbiamo preso in analisi.

E poi? Grazie alla GPU NVIDIA possiamo anche sbilanciarci a fare data mining e sviluppare software legato all’IA. La GPU infatti è un requisito praticamente necessario per poter approcciare questo modo e i 6 GB di RAM della RTX 3060 non sono tantissimi se comparati alle risorse utilizzate per le moderne reti neurali profonde, ma sufficienti per provare molti modelli standard.

Conclusioni

Vi abbiamo presentato MEDION ERAZER Deputy P30, uno dei laptop da gaming (e non solo) più interessanti sul mercato. Il rapporto qualità prezzo è innegabile e il design di questo prodotto lo rende maneggevole nonostante la sua potenza. Il laptop sarà presto disponibile presso i distributori ufficiali di MEDION come Amazon Italia. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!