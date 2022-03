Cos’è lo Swing Trading e come usarlo?

Lo Swing Trading è una strategia che si concentra sul prendere piccoli guadagni nelle tendenze a breve termine e tagliare le perdite più velocemente

I guadagni potrebbero essere più piccoli, ma fatti in modo consistente nel tempo, possono essere composti in eccellenti rendimenti annuali. Le posizioni di Swing Trading sono di solito tenute da pochi giorni a un paio di settimane, ma possono essere tenute più a lungo. In realtà è molto meno rischioso di altre forme di trading come opzioni binarie o forex.

Swing Strategia di trading

Iniziamo con le basi di una strategia di swing trading. Piuttosto che puntare a profitti dal 20% al 25% per la maggior parte delle tue azioni, l’obiettivo di profitto è un più modesto 10%, o anche solo il 5% nei mercati più difficili.

Questi tipi di guadagni potrebbero non sembrare le ricompense che cambiano la vita, tipicamente ricercate nel mercato azionario, ma è qui che entra in gioco il fattore tempo.

Il focus dello swing trader non è sui guadagni che si sviluppano nel corso di settimane o mesi; la durata media di un’operazione è più simile a 5 o 10 giorni. In questo modo, puoi fare molte piccole vincite, che si aggiungeranno a grandi ritorni complessivi. Se vi accontentate di un guadagno del 20% in un mese o più, i guadagni dal 5% al 10% ogni settimana o due possono sommarsi a profitti significativi.

Certo, dovete ancora calcolare le perdite. I piccoli guadagni possono produrre una crescita nel vostro portafoglio solo se le perdite sono mantenute piccole. Piuttosto che il normale stop loss del 7%-8%, prendi le perdite più velocemente ad un massimo del 3%-4%. Questo vi manterrà ad un rapporto profitti/perdite di 3 a 1, una buona regola di gestione del portafoglio per il successo. È una componente critica dell’intero sistema, dato che una perdita eccessiva può cancellare rapidamente un sacco di progressi fatti con guadagni più piccoli.

Lo swing trading può ancora fornire guadagni maggiori su singoli trade. Un’azione può mostrare abbastanza forza iniziale da poter essere tenuta per un guadagno maggiore, o si possono prendere profitti parziali dando alla posizione rimanente spazio per correre.

Swing Trading e PUÒ TAGLIARE

Anche se molti sistemi sono costruiti per periodi di investimento a lungo termine, le sue regole possono ancora essere applicate in un ambiente di swing trading.

Prendete i breakout dalle consolidazioni. I trend rialzisti precedenti sono un must. L’azione laterale che resiste a rinunciare a molto terreno è preferita. Le alte valutazioni di forza relativa sono una statistica chiave per limitare il tuo universo alle migliori prospettive. E il volume vi dà la conferma che le istituzioni stanno accumulando azioni. Il tocco aggiunto dallo swing trading è il timeframe.

Piuttosto che i consolidamenti che sono tipicamente da cinque a sette settimane al minimo, si potrebbe guardare alla metà di quel tempo o anche meno.

La flessibilità nel guardare a tempi più brevi deriva da obiettivi di profitto più bassi. Un trend rialzista precedente del 30% o più ha bisogno di un quadro temporale più lungo di una solida struttura di base prima di continuare per guadagni di dimensioni simili o migliori. Ma se state cercando un guadagno dal 5% al 10%, i requisiti sono molto meno.

Swing Trading vs. Day Trading

Lo swing trading e il day trading possono sembrare pratiche simili, ma le principali differenze tra i due hanno un tema comune: il tempo.

In primo luogo, i tempi di detenzione di un trade sono diversi. I commercianti di giorno sono dentro e fuori dei commerci in pochi minuti o ore. Swing trading è generalmente più di giorni o settimane.

L’orizzonte temporale più breve dei day trader significa che generalmente non tengono posizioni durante la notte. Di conseguenza, evitano il rischio di gap da annunci di notizie che arrivano dopo l’orario e causano un grande movimento contro di loro. Nel frattempo, gli swing trader devono essere attenti al fatto che uno stock potrebbe aprire in modo significativamente diverso da come ha chiuso il giorno prima.

Ma c’è un rischio aggiunto con il lasso di tempo più breve. Un ampio spread tra l’offerta, la domanda e le commissioni può mangiare una parte troppo grande dei vostri profitti. Anche gli swing trader possono lottare con questo, ma l’effetto è amplificato per il day trader. I day trader possono trovarsi a fare tutto il lavoro, mentre i market maker e i broker raccolgono i benefici.

Per compensare questo, ai day trader viene spesso offerta l'”opportunità” di far leva sui loro portafogli con più margine, quattro volte il potere d’acquisto piuttosto che il doppio. Prendere posizioni con leva più grandi può aumentare i guadagni percentuali per compensare i costi. Il problema è che nessuno ha sempre ragione. Una mancanza di concentrazione, disciplina o semplicemente sfortuna può portare a un’operazione che ti va contro in grande stile. Un cattivo trade, o una serie di cattivi trade, può far saltare il tuo conto, dove la perdita per il portafoglio è così grande che le possibilità di recupero sono scarse. Per uno swing trader, una serie di perdite o una grande perdita può ancora avere un effetto drammatico, ma la leva più bassa riduce la probabilità che i risultati spazzino via il tuo portafoglio.

Questo porta a un’altra differenza legata al tempo: l’impegno temporale. Un day trading corretto richiede concentrazione e attenzione su numerose posizioni e la costante ricerca di nuove potenziali opportunità nel corso della giornata per sostituire le posizioni uscite. Ciò significa che non è un lavoro secondario; il day trading è il vostro unico lavoro.

L’impegno extra di tempo del day trading comporta il suo rischio. Non avendo uno stipendio fisso, il reddito di un day trader dipende dal successo del trading. Questo può aggiungere un ulteriore livello di stress ed emozioni al trading, e più emozioni nel trading portano a decisioni sbagliate.

Uno stile di swing trading, al contrario, può avere alcune transazioni alcuni giorni e niente in altri. Le posizioni possono essere controllate periodicamente o gestite con avvisi quando vengono raggiunti punti critici di prezzo piuttosto che la necessità di un monitoraggio costante. Questo permette agli swing trader di diversificare i loro investimenti e di mantenere la testa a livello mentre investono.