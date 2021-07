Recensione Ugreen Enclosure Type-C Gen 2: conveniente e performante

Recensione Ugreen Enclosure Type-C Gen 2. In un mercato ricco di adattatori per SSD e HDD, scopriamo come riesce a differenziarsi Ugreen

Ugreen è un produttore che sempre più cerca di affermare la propria posizione sul mercato degli adattatori e non solo. Un’azienda che punta a realizzare prodotti forti dal punto di vista prevalentemente qualità/ prezzo. Il modello oggi proposto non è di meno, stiamo parlando di Ugreen Enclosure Type-C Gen 2.

Il mercato è letteralmente saturo di questo genere di prodotti, ma Ugreen ha cercato la soluzione per differenziarsi dagli altri produttori. Stiamo parlando di un Enclosure, ovvero un case universale, ampiamente compatibile, che permette di trasformare un SSD o HDD da 2.5 “ in una soluzione esterna e portatile. Scopriamo di più nella recensione completa.

Unboxing e materiali | Recensione Ugreen Enclosure Type-C Gen 2

I materiali non sono di certo tra i più nobili, è realizzato in plastica, ma di buona fattura, nonostante ciò Ugreen non ha rinunciato comunque alla qualità generale. Il prodotto è solido ed il sistema di apertura a carrello è stabile, sono comunque presenti alcuni scricchiolii nella struttura, ma la cura del prodotto la notiamo soprattutto quando è in azione, non vibra, grazie soprattutto ai gommini e spugne EVA interni, posizionati ai 4 lati del caddy.

La connessione in entrata è di tipo USB C 3.1 Gen 2, compatibile con protocollo UASP 6Gbps. La struttura interna è composta da un carrello comodo da estrarre grazie ad un aggancio plug e play a scorrimento. Davvero ampia e vasta la compatibilità, abbiamo il supporto per PC, laptop, MacBook, PS5/ PS4, Xbox One, router e smart TV. Ugreen Enclosure Type-C Gen 2. Presenta anche un LED di indicazione di colore blu, che indicherà grazie al suo lampeggiamento lo stato di funzionamento, e con luce fissa lo stato di inattività. Inoltre il sistema è intelligente, in quanto dopo circa 10 minuti di inutilizzo spegnerà l’attività del disco.

Specifiche tecniche e test | Recensione Ugreen Enclosure Type-C Gen 2

Partiamo dal Chipset per arrivare alle prestazioni reali. Il controller utilizzato da Ugreen è un modello prodotto da ASMedia, il 235CM. Si tratta di un modello che supporta le specifiche USB3.1, nella Revision 1.0. Non è recente ma svolge bene il suo lavoro, per lo standard ATA supporta un bus massimo di 6Gbps di bandwidth. Una configurazione assolutamente giusta per tutte le esigenze di questo prodotto. Ma nell’utilizzo reale come si comporterà però? abbiamo fatto diversi test per capirlo.

Prima di addentrarci nei test bisogna spendere due parole su come interpretare questi valori. Non sempre da questi prodotti è facile aspettarsi una fedeltà del 100% con le prestazioni pure di un determinato prodotto che andremo ad utilizzare, questo perché comunque tramite le diverse connessioni che intercorrono con i Chip Bridge abbiamo un bandwidth che non viene mantenuto al massimo delle sue prestazioni, ma può subire delle riduzioni, anche in base alla nostra connessione utilizzata.

Ciò che maggiormente interessa a noi, è invece la stabilità di tali prodotti. Un prodotto del genere non dovrebbe mai soffrire di scollegamenti anomali durante il funzionamento, Freeze improvvisi, rallentamenti importanti durante l’utilizzo intenso, e surriscaldamento durante lunghi trasferimenti. Abbiamo effettuati diversi test, ognuno mirato ad una determinata feature che riteniamo indispensabile per tali prodotti. Il prodotto utilizzato è stato un Hard Disk da 2,5”, in particolare un WD Blue appunto di Western Digital, il modello WD500LPCX da 5.400 RPM.

Test di coerenza prestazionale

Se colleghiamo direttamente questo Hard Disk preso in esame (WD500LPCX ) ad ad un PC, otteniamo i seguenti valori;

Con una media di 113 MB/s in lettura e 116 MB/s in scrittura, rilevate tramite l’ausilio di CrystalDiskMark, per misurare le massime prestazioni teoriche in lettura/ scrittura sequenziale con dati casuali di varie dimensioni. Grazie invece ad HD Tune Pro, un tool professionale utilizzato anche da aziende nel settore. Che permette di scansionare i dischi rigidi per rilevare errori e analizzare approfonditamente diversi dati e aspetti sulle prestazioni, abbiamo rilevato circa 317 MB/s come valore Burst rate, con un Transfer Rate Average di 115 MB/s per un Access Time di 10.4 ms.

Abbiamo poi effettuato nuovamente gli stessi test, non tanto per analizzare le prestazioni, ma per effettuare un confronto di coerenza prestazionale una volta montato all’interno del case Ugreen Enclosure Type-C Gen 2. E i dati sono stati i seguenti;

Parlano da sé, le prestazioni IOPS sono molto simili, e le prestazioni sono più o meno in linea con quelle pure del disco. Segno che la pulizia del segnale è buona, e le prestazioni del controller sono ottime, non possiamo lamentarci.

Test di utilizzo reale

Altro test che abbiamo effettuato è stato quello relativo all’utilizzo reale, riproducendo uno scenario tipico di utilizzo. Abbiamo scelto per effettuare il test un Hard Disk in quanto la stragrande maggioranza delle persone acquista un Enclosure Caddy principalmente per l’utilizzo con HDD. In quanto ad oggi, se proprio si deve utilizzare un SSD esterno come memoria portatile o supporto, certamente si opta per memorie NVMe. E lo scenario tipico di utilizzo di un HDD con relativo Enclosure, è certamente quello nell’archiviazione di foto, documenti, video, e simili.

Ho preparato una cartella compressa contenente file per 30GB, tra documenti vari (PDF, file Word ecc), foto, video e film, per circa 6.000 file ognuno con un peso diverso, da pochi MB a tanti GB. Caricandola all’interno del disco, la fase di scrittura è termina in circa 12 minuti cronometrati (che è abbastanza normale per un Hard Disk di questo genere), con stabilità durante il trasferimento e velocità costanti.

Ho poi provato a navigare nei file per notare eventuali instabilità ma ciò non è mai accaduto.

Le conclusioni

Per quanto riguarda il surriscaldamento possiamo stare abbastanza tranquilli, dopo ore di utilizzo era sempre e comunque a temperature normali. Peccato per la mancanza di 4 gommini nel case, avrebbe donato più grip alla struttura e più sicurezza quando lo si ripone sulle superfici.

Per il suo prezzo di vendita è assolutamente consigliato, fa il suo dovere, e lo fa bene. Se avete intenzione di trasformare un vecchio hard disk in un supporto esterno questo è il prodotto che fa per voi per semplicità di utilizzo e qualità prezzo. Comodo ed intuitivo il sistema di montaggio del disco. Le prestazioni sono assicurate. Questo è tutto per questa recensione dell’Ugreen Enclosure, se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.

